работа советников при выключенном компьютере.

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добрый день.
подскажи пжлст работают ли советники при выключенном компьютере?
я дома все установил включил автоторговлю и выключил комп. сижу на работе и пытаюсь наблюдать с этого же логина но без советников. Движухи нет, хотя по всем признакам уже должна быть.
можете подсказать что к чему или может быть ссылку по такому вопросу.
Заранее спасибо
 
vps использовал ? Если нет бросай это дело.
 

код советника должен выполняться как программа, если компьютер выключен, то и работа не ведется,

вверху есть кнопка VPS это аренда сервера с подключением советника

 
SakhnoD:
добрый день.
подскажи пжлст работают ли советники при выключенном компьютере?
я дома все установил включил автоторговлю и выключил комп. сижу на работе и пытаюсь наблюдать с этого же логина но без советников. Движухи нет, хотя по всем признакам уже должна быть.
можете подсказать что к чему или может быть ссылку по такому вопросу.
Заранее спасибо

Для работы советника необходимо, что бы он был установлен на график валютной пары и терминал был постоянно включен. 

 

ну и трейдеры пошли)) куда катится мир...) хотя все нормально катится))

должен быть не только комп включен, но и терминал! Если не используете VPS от MQ

 
Спасибо большое
 
Maxim Romanov:

ну и трейдеры пошли)) куда катится мир...) хотя все нормально катится))

должен быть не только комп включен, но и терминал! Если не используете VPS от MQ

спасибо)
катимся к богатой, беззаботной жизни)
 
SakhnoD:
спасибо)
катимся к богатой, беззаботной жизни)

С отключенным компом без впс Вы туда не докатитесь.

 
Alexandr Saprykin:

С отключенным компом без впс Вы туда не докатитесь.

да понял понял, поцаны)) шучу
 
Интересно, у меня есть терминал, в котором трейлинг-стоп работает без самого терминала. При выключенном компьютере.)
 
Yuriy Asaulenko:
Интересно, у меня есть терминал, в котором трейлинг-стоп работает без самого терминала. При выключенном компьютере.)

А то... Стоп аут всегда срабатывает

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