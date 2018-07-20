работа советников при выключенном компьютере.
код советника должен выполняться как программа, если компьютер выключен, то и работа не ведется,
вверху есть кнопка VPS это аренда сервера с подключением советника
добрый день.
подскажи пжлст работают ли советники при выключенном компьютере?
я дома все установил включил автоторговлю и выключил комп. сижу на работе и пытаюсь наблюдать с этого же логина но без советников. Движухи нет, хотя по всем признакам уже должна быть.
можете подсказать что к чему или может быть ссылку по такому вопросу.
Заранее спасибо
Для работы советника необходимо, что бы он был установлен на график валютной пары и терминал был постоянно включен.
ну и трейдеры пошли)) куда катится мир...) хотя все нормально катится))
должен быть не только комп включен, но и терминал! Если не используете VPS от MQ
ну и трейдеры пошли)) куда катится мир...) хотя все нормально катится))
должен быть не только комп включен, но и терминал! Если не используете VPS от MQ
катимся к богатой, беззаботной жизни)
спасибо)
катимся к богатой, беззаботной жизни)
С отключенным компом без впс Вы туда не докатитесь.
С отключенным компом без впс Вы туда не докатитесь.
Интересно, у меня есть терминал, в котором трейлинг-стоп работает без самого терминала. При выключенном компьютере.)
А то... Стоп аут всегда срабатывает
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подскажи пжлст работают ли советники при выключенном компьютере?
я дома все установил включил автоторговлю и выключил комп. сижу на работе и пытаюсь наблюдать с этого же логина но без советников. Движухи нет, хотя по всем признакам уже должна быть.
можете подсказать что к чему или может быть ссылку по такому вопросу.
Заранее спасибо