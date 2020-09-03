ГРААЛЬ в трейдинге - определение... - страница 21
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в своем стиле, не отвечаешь на вопросы, а ставишь оппонента в тупик. Я не говнюк, и за базар отвечаю прямо, решил единственной причине, у любого Грааля должно быть теоретическое обоснование, подкрепленное практикой. Чтобы Грааль реализовать, нужно в процессе на то-то опираться, на какой теоретический изыск, потому что всегда бывают минуты неудач, и в это время страх будет трейдера терзать, и единственной опорой может быть только правильная математическая выкладка, как говорится коней на переправе не меняют, народная мудрость. На что трейдеру еще опираться, как не математическое превосходство? Усе понятно? Если что не понял, готов разъяснить позицию подробнее.
То, что предложили Вы относится к обычным прибыльным стратегиям...
Но ГРААЛЬ - это немного больше, чем просто прибыльная стратегия...
То, что Ваша стратегия подкреплена практикой, еще не делает ее ГРААЛЕМ, как бы Вам этого не хотелось...
То, что предложили Вы относится к обычным прибыльным стратегиям...
Но ГРААЛЬ - это немного больше, чем просто прибыльная стратегия...
То, что Ваша стратегия подкреплена практикой, еще не делает ее ГРААЛЕМ, как бы Вам этого не хотелось...
Грааль, это вечный источник денег, а все остальное ничто. И где увидел вечный источник денег? Как он выглядит? Покажь
Вот только представьте, что одно лишь маааленькое определение, что такое Грааль заняло минимум 21 страницу , сколько же займет его разработка?)
тут действует простой закон, и его еще древние философы заметили, просто убери все лишние, вот те Гграаль и вылезет в своей первозданной красоте.
просто убери все лишние,
Сергей, я здесь всё лишнее убрал, и ничего не осталось. Что делать?
Сергей, я здесь всё лишнее убрал, и ничего не осталось. Что делать?
Прыгать, или трясти!!! Главное не думать)))))
Один раз в жизни торговал грааль.. и то - это был какой-то недосмотр у одного из брокеров (горцы), который потом с лихвой исправили.
Одновременно покупал-продавал газ у разных брокеров. У булкоброкера покупал, у горцев продавал. У них были разные поставки и каждый месяц разбежка была достаточной, что бы покрыть издержки на переводы денег между брокерами (т.к. у одного счет постоянно рос, а у другого таял) и оставлять себе около 8-10% в месяц.
Горцы давали торговать без свопа.. в этом и была прелесть.
За пол года не плохо добавил, учитывая что использовал в эту тему почти все свои торговые деньги.
Сейчас это тоже можно делать, но свопы везде такие, что в лучшем случае выйдет 2-3% в месяц.. и если где-то накосячить, то и их съест.
Сергей, я здесь всё лишнее убрал, и ничего не осталось. Что делать?
пальцем ткни меня, а то 20 страниц чо то неохоты листать, где ты там и что убрал, давай обсудим, интересно говорить с собеседником, а не придурком.
пальцем ткни меня
Это я пошутил так, что тема ветки не имеет смысла.
Понятно, все хотят заработать денег, желательно работать поменьше. Что здесь так долго обсуждать на 20 страниц.
Это я пошутил так, что тема ветки не имеет смысла.
Понятно, все хотят заработать денег, желательно работать поменьше. Что здесь так долго обсуждать на 20 страниц.
Закономерности более правильный топик был)