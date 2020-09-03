ГРААЛЬ в трейдинге - определение... - страница 16

Новый комментарий
 
Олег avtomat:

Ни в коем случае. Просто вывели на чистую воду безудержного болтуна.

Просто такой негатив в этой ветке. И так не сладко живем так еще и сремся тут.....

Нахрена это надо.

 
Реter Konow:
А, к запуску отношения не имеешь, а к изобретению чего то что включается в запускаемый модуль имеешь? А исследовательские приборы на борту не могут коротнуть и спровоцировать пожар? Оригинально ты остался вне зоны ответственности...))) Ну, да ладно.

Ага, при пожаре спутник сразу же упадёт кому-нибудь на голову. Законы тяготения кто, - ты отменил?

 
khorosh:

Ага, при пожаре спутник сразу же упадёт кому-нибудь на голову. Законы тяготения кто - ты отменил?

С такой компетентностью не поспоришь!)))
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Просто такой негатив в этой ветке. И так не сладко живем так еще и сремся тут.....

Нахрена это надо.

Просто вывели на чистую воду безудержного болтуна, не имеющего никакого отношения к практике. Не имеющего никаких практических знаний. Зато имеющего гипертрофированное самомнение. Это уже патология.
 
Aleksandr Yakovlev:

Просто такой негатив в этой ветке. И так не сладко живем так еще и сремся тут.....

Нахрена это надо.

Почему негатив? Все в порядке. Не воспринимайте так.
 
Извините. Не буду мешать вашему культурному, высокоинтеллектуальному разговору.
 
Aleksandr Yakovlev:
Извините. Не буду мешать вашему культурному, высокоинтеллектуальному разговору.
Ну, я культурно высказал мнение, за которым последовали культурные рецензии оппонентов, давящие трейдерским авторитетом, поддерживаемым заработанными в тестере и на демо капиталами. Все как обычно.
 
Aleksandr Yakovlev:

Просто такой негатив в этой ветке. И так не сладко живем так еще и сремся тут.....

Нахрена это надо.

Не принимай близко к сердцу, ничего страшного не произошло. Просто мозги немного разминаем, упражняемся в изящной словесности.)

[Удален]  

 

.

 

.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Можете начать игру, а мы понаблюдаем: "За 100 дней до 1 миллиона со 100 долларов"

Нужно всего-то делать по 10% в день, это в 2 раза меньше вашей цели:


Сегодняшний Отчёт  

Файлы:
PRIB.PNG  136 kb
1...910111213141516171819202122
Новый комментарий