ГРААЛЬ в трейдинге - определение... - страница 16
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Ни в коем случае. Просто вывели на чистую воду безудержного болтуна.
Просто такой негатив в этой ветке. И так не сладко живем так еще и сремся тут.....
Нахрена это надо.
А, к запуску отношения не имеешь, а к изобретению чего то что включается в запускаемый модуль имеешь? А исследовательские приборы на борту не могут коротнуть и спровоцировать пожар? Оригинально ты остался вне зоны ответственности...))) Ну, да ладно.
Ага, при пожаре спутник сразу же упадёт кому-нибудь на голову. Законы тяготения кто, - ты отменил?
Ага, при пожаре спутник сразу же упадёт кому-нибудь на голову. Законы тяготения кто - ты отменил?
Просто такой негатив в этой ветке. И так не сладко живем так еще и сремся тут.....
Нахрена это надо.
Просто такой негатив в этой ветке. И так не сладко живем так еще и сремся тут.....
Нахрена это надо.
Извините. Не буду мешать вашему культурному, высокоинтеллектуальному разговору.
Просто такой негатив в этой ветке. И так не сладко живем так еще и сремся тут.....
Нахрена это надо.
Не принимай близко к сердцу, ничего страшного не произошло. Просто мозги немного разминаем, упражняемся в изящной словесности.)
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Нужно всего-то делать по 10% в день, это в 2 раза меньше вашей цели:
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