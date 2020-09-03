ГРААЛЬ в трейдинге - определение... - страница 18

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Aleksandr Yakovlev:

Привет всем. Ну и я тогда свое покажу.


А у Вас какая стратегия?
 
Ivan_Invanov:
А у Вас какая стратегия?

Ручная торговля. Визуальное нахождение определенных паттернов, которые говорят о будущем возможном движении.

Предполагаемая прибыли (реально) от 15 до 150 и выше п.  80-90% сигналов верные.

Пример сделки. Часть позиции закрыта и переведена в БУ.


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Maxim Kuznetsov:

цель - звёзды ! иная цель только у РВСН :-)

после них уже тишина! 

[Удален]  
Ivan_Invanov:
А что за индикатор?

я его много раз выставлял https://www.mql5.com/ru/forum/348203#comment_17653472

 
Эх, ребята, Вы вселяете в меня надежду. Спасибо.
 
Aleksandr Yakovlev:

Ручная торговля. Визуальное нахождение определенных паттернов, которые говорят о будущем возможном движении.

Предполагаемая прибыли (реально) от 15 до 150 и выше п.  80-90% сигналов верные.

Пример сделки. Часть позиции закрыта и переведена в БУ.


А в случае неудачи пересидка?
 
Ivan_Invanov:
А в случае неудачи пересидка?

Частичное локирование либо стоп.

Как видно из ТС это оправдывает себя.

[Удален]  
Ivan_Invanov:
Эх, ребята, Вы вселяете в меня надежду. Спасибо.

это ещё все, не подтверждённое. если до конца года, моя система выдержит и не сольётся - тогда может быть. 

 
SanAlex:

это ещё все, не подтверждённое. если до конца года, моя система выдержит и не сольётся - тогда может быть. 

С такой прибылью можно и рисковать, и не ждать от нее стабильности.

 
SanAlex:

это ещё все, не подтверждённое. если до конца года, моя система выдержит и не сольётся - тогда может быть. 

Сколько кстати по времени торгует в общем?
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