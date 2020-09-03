ГРААЛЬ в трейдинге - определение... - страница 18
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Привет всем. Ну и я тогда свое покажу.
А у Вас какая стратегия?
Ручная торговля. Визуальное нахождение определенных паттернов, которые говорят о будущем возможном движении.
Предполагаемая прибыли (реально) от 15 до 150 и выше п. 80-90% сигналов верные.
Пример сделки. Часть позиции закрыта и переведена в БУ.
цель - звёзды ! иная цель только у РВСН :-)
после них уже тишина!
А что за индикатор?
я его много раз выставлял https://www.mql5.com/ru/forum/348203#comment_17653472
Ручная торговля. Визуальное нахождение определенных паттернов, которые говорят о будущем возможном движении.
Предполагаемая прибыли (реально) от 15 до 150 и выше п. 80-90% сигналов верные.
Пример сделки. Часть позиции закрыта и переведена в БУ.
А в случае неудачи пересидка?
Частичное локирование либо стоп.
Как видно из ТС это оправдывает себя.
Эх, ребята, Вы вселяете в меня надежду. Спасибо.
это ещё все, не подтверждённое. если до конца года, моя система выдержит и не сольётся - тогда может быть.
это ещё все, не подтверждённое. если до конца года, моя система выдержит и не сольётся - тогда может быть.
С такой прибылью можно и рисковать, и не ждать от нее стабильности.
это ещё все, не подтверждённое. если до конца года, моя система выдержит и не сольётся - тогда может быть.