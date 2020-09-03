ГРААЛЬ в трейдинге - определение... - страница 17
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Сегодняшний Отчёт
У баскакова лучше получалось. На всю котлету в ночь, и забрать геп. Прикольно, только как бралось направление не понял, ну да у всех свои секреты.
Ещё одну примочку химичу для Эксперта. - (эксперт есть в кодобазе)
Можете начать игру, а мы понаблюдаем: "За 100 дней до 1 миллиона со 100 долларов"
Нужно всего-то делать по 10% в день, это в 2 раза меньше вашей цели:
Отчёт за сегодня
Отчёт за сегодня
Это что за стратегия?
очень простая - прогнозируем направление, и запускаем эксперта с каким не будь Индикатором(сигнальным) что бы он открывался в вашу прогнозируемую сторону.
правда эксперт у меня, умножает лот, если впадает в минус. (от Индикатора поступит сигнал на открытие, лот увеличится. )
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И да! самое важное - задать цель разумную .
очень простая - прогнозируем направление, и запускаем эксперта с каким не будь Индикатором(сигнальным) что бы он открывался в вашу прогнозируемую сторону.
правда эксперт у меня, умножает лот, если впадает в минус. (от Индикатора поступит сигнал на открытие, лот увеличится. )
----------------------------
И да! самое важное - задать цель разумную .
цель - звёзды ! иная цель только у РВСН :-)
Привет всем. Ну и я тогда свое покажу.
Приколол, но ожидаемо))))))
очень простая - прогнозируем направление, и запускаем эксперта с каким не будь Индикатором(сигнальным) что бы он открывался в вашу прогнозируемую сторону.
правда эксперт у меня, умножает лот, если впадает в минус. (от Индикатора поступит сигнал на открытие, лот увеличится. )
----------------------------
И да! самое важное - задать цель разумную .