ГРААЛЬ в трейдинге - определение... - страница 17

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SanAlex:

Сегодняшний Отчёт  

У баскакова лучше получалось. На всю котлету в ночь, и забрать геп. Прикольно, только как бралось направление не понял, ну да у всех свои секреты. 
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:
У баскакова лучше получалось. На всю котлету в ночь, и забрать геп. Прикольно, только как бралось направление не понял, ну да у всех свои секреты. 

Ещё одну примочку химичу для Эксперта. - (эксперт есть в кодобазе)

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Можете начать игру, а мы понаблюдаем: "За 100 дней до 1 миллиона со 100 долларов"

Нужно всего-то делать по 10% в день, это в 2 раза меньше вашей цели:


Отчёт за сегодня 

Файлы:
otchot.PNG  68 kb
 
SanAlex:

Отчёт за сегодня 

Это что за стратегия?
[Удален]  
Ivan_Invanov:
Это что за стратегия?

очень простая - прогнозируем направление, и запускаем эксперта с каким не будь Индикатором(сигнальным) что бы он открывался в вашу прогнозируемую сторону.

правда эксперт у меня, умножает лот, если впадает в минус. (от Индикатора поступит  сигнал на открытие, лот увеличится. )

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И да! самое важное - задать цель разумную . 

 
SanAlex:

очень простая - прогнозируем направление, и запускаем эксперта с каким не будь Индикатором(сигнальным) что бы он открывался в вашу прогнозируемую сторону.

правда эксперт у меня, умножает лот, если впадает в минус. (от Индикатора поступит  сигнал на открытие, лот увеличится. )

----------------------------

И да! самое важное - задать цель разумную . 

цель - звёзды ! иная цель только у РВСН :-)

 

Привет всем. Ну и я тогда свое покажу.


 
И я тогда...
Нет, я не покажу - на слово поверьте - 17см
 
Shoker:
И я тогда...
Нет, я не покажу - на слово поверьте - 17см

Приколол, но ожидаемо))))))

 
SanAlex:

очень простая - прогнозируем направление, и запускаем эксперта с каким не будь Индикатором(сигнальным) что бы он открывался в вашу прогнозируемую сторону.

правда эксперт у меня, умножает лот, если впадает в минус. (от Индикатора поступит  сигнал на открытие, лот увеличится. )

----------------------------

И да! самое важное - задать цель разумную . 

А что за индикатор?
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