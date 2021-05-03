Как алгоритмизировать выявление скопления фида МА? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тут понимаешь, сложность в том, что 99% индикаторов при тщательном разборе основаны на ма-шках.
По цене и так видно, что она развернулась, пробила канал, уровень. Средняя вроде как не нужна.
Конечно, дело вкуса каждого, но на мой взгляд, поиск закономерностей при помощи средних - это пустая трата времени, тупиковая ветвь. Используйте экстремумы. Обновление экстремума видно сразу без задержек, только точные цифры, чёткие границы каналов, и многое ещё.Для примера, дивергенция средних - это просто цена не смогла обновить предыдущий экстремум. По экстремумам видно, сколько времени прошло с предыдущего экстремума до текущей попытки обновления, на сколько пунктов не дошла цена до предыдущего экстремума, как далеко отскочила после этой попытки и ещё, ещё. А что нам показывает МА, MACD, RSI, CCI...? Проценты перекупленности?
Да, вы правы экстремумы - это один из контрольных параметров, для этой идеи! +
вопрос вопросов - что считать достойным экстремумом, а что просто мелкой кочкой или писком новостей..
до смешного, но это камень преткновения всех волновиков.
Если 2 человека торгуют по граф.разметке выделяя экстремумы, то разметки будут отличаться.
А таких людей более 2-х, и чтобы понимать друг-друга они привязывают экстремумы к ма-шкам.
вопрос вопросов - что считать достойным экстремумом, а что просто мелкой кочкой или писком новостей..
Есть некоторые предположения. Достойный экстремум - это обновление движения тренда, длящегося более одного дня (думаю от трёх дней). А кочки - это откаты этого тренда или неудавшиеся обновления (дивергенции ё-моё) в течение одного-двух дней.
Исходил из этого : циркадные ритмы.
То есть, человек в течение дня долго думать не может. Внутренние часы сбивают ход мыслей. И важное дело растягивается на дни и недели. Вот это и есть значимый тренд.
вопрос вопросов - что считать достойным экстремумом, а что просто мелкой кочкой или писком новостей..
до смешного, но это камень преткновения всех волновиков.
Если 2 человека торгуют по граф.разметке выделяя экстремумы, то разметки будут отличаться.
А таких людей более 2-х, и чтобы понимать друг-друга они привязывают экстремумы к ма-шкам.
Есть некоторые предположения. Достойный экстремум - это обновление движения тренда, длящегося более одного дня (думаю от трёх дней). А кочки - это откаты этого тренда или неудавшиеся обновления (дивергенции ё-моё) в течение одного-двух дней.
Исходил из этого : циркадные ритмы.
То есть, человек в течение дня долго думать не может. Внутренние часы сбивают ход мыслей. И важное дело растягивается на дни и недели. Вот это и есть значимый тренд.
Здесь поможет связка:
- экстремум или фрактал максимальный или минимальный конкретно периода на котором образовался жгут .
- ....
на котором образовался жгут
Долгое время наблюдаю за собой и за людьми вокруг, и не было такого случая, чтобы кто-то быстро переменил свои взгляды. Наверное, таково устройство мышления мозга, что если человек уверовал в свою идею, не взирая на её реальность, продолжает лелеять её. И нужно обязательно сделать свою собственную ошибку и почувствовать боль разочарования, чтобы понять, что жгутиков не существует.
Эх, Михаил, и я такой же. Такова селяви.
Долгое время наблюдаю за собой и за людьми вокруг, и не было такого случая, чтобы кто-то быстро переменил свои взгляды. Наверное, таково устройство мышления мозга, что если человек уверовал в свою идею, не взирая на её реальность, продолжает лелеять её. И нужно обязательно сделать свою собственную ошибку и почувствовать боль разочарования, чтобы понять, что жгутиков не существует.
Эх, Михаил, и я такой же. Такова селяви.
Нужно, просто их отфильтровать, не все они работают, работает один, статистически определенно, вот его и найти!
Объемы помогают найти устойчивость!
Кому интересно реализовывать идею.
Мне требуется очень много времени и сил, чтоб реализовать нормальное определение жгута, будто 1000 часов потратил на разработку этого пустяка(по определению жгута и разворота), но так и не довел до гармонии!!!
Здесь поможет связка:
- экстремум или фрактал максимальный или минимальный конкретно периода на котором образовался жгут .
- ....
ну нету "жгутов" - они визуальный эффект и неверное прочтение MA
.. просто цена вернулась к прежним уровням, на которых долго зависала ранее
ну нету "жгутов" - они визуальный эффект и неверное прочтение MA
.. просто цена вернулась к прежним уровням, на которых долго зависала ранее
Все зависит от параметров, с одними одна логика, с другими другая.
ну нету "жгутов" - они визуальный эффект и неверное прочтение MA
.. просто цена вернулась к прежним уровням, на которых долго зависала ранее
Как вы думаете, что тогда использовать?
чтобы проявить рынок
Может что то вроде ряда Фурье, по тем же скользящим?