Как алгоритмизировать выявление скопления фида МА? - страница 15
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Вопрос снят, ошибка была в том, что при выгрузки в советнике добавил в класс больше контрольных параметров!
Доброго время суток, прошу подскажите - что не уловил?
Выгружаю данные в .bat , потом загружаю , но бьется только первая запись, далее данные не совпадают.
Смысл кода таков -
индикатор
- Дополнить новые данные если они есть в файл.
советник
- Выгрузить данные в класс.
В индикаторе загружаю так -
В советнике выгружаю так -
Здравствуйте, продолжаю мастерить способ распознания жгутов МА
Взял массив значений одного бара 400 штук значений периодов: - sm.d[per-1].m[bar]
Вывел на график XY, чтобы подумать как определить жгуты. диапазон от 4-го до 400-го МА одного бара
ось X - период 4-400
Продифференцировал, получил этот график
Я так понимаю, что образовавшиеся закругления это жгуты.
Продифференцировал через специальную программу, а вот не могу в mql. Может кто подскажет как через mql5 это сделать?
Хотя и определить диапазон этого закругления тоже не просто!!! Есть у кого какие предложения?
Как определить этот диапазон?
или этот?
Здравствуйте, продолжаю мастерить способ распознания жгутов МА
Взял массив значений одного бара 400 штук значений периодов: - sm.d[per-1].m[bar]
Вывел на график XY, чтобы подумать как определить жгуты. диапазон от 4-го до 400-го МА одного бара
ось X - период 4-400
Продифференцировал, получил этот график
Я так понимаю, что образовавшиеся закругления это жгуты.
Продифференцировал через специальную программу, а вот не могу в mql. Может кто подскажет как через mql5 это сделать?
Хотя и определить диапазон этого закругления тоже не просто!!! Есть у кого какие предложения?
Как определить этот диапазон?
или этот?
Думаю - обыкновенное дифференциальное уравнение (дифференцирование и интегрирование)
Производная:1(X),2(Y)
Думаю - обыкновенное дифференциальное уравнение (дифференцирование и интегрирование)
Производная:1(X),2(Y)
например есть котировка
как продифференцировать?
без пакетов, кодом?
например есть котировка
как продифференцировать?
без пакетов, кодом?
Извините, вы меня спрашиваете?
- Я не в курсе. Я вроде как сам спросил, КАК?
Извините, вы меня спрашиваете?
- Я не в курсе. Я вроде как сам спросил, КАК?
да. интересно
вот, нагуглил
Дифференцирование временного ряда – переход от ряда X(t) к ряду разностей X(t) - X(t-1)
да. интересно
вот, нагуглил
Дифференцирование временного ряда – переход от ряда X(t) к ряду разностей X(t) - X(t-1)
Я не понимаю!
Уважаемые профессионалы ну как же выбрать этот диапазон?