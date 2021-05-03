Как алгоритмизировать выявление скопления фида МА?

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Всем здравия! 

Имеем массив значений - 500 Скользящих Средних по каждому бару

Как можно вычислить образовавшиеся жгуты?

- При смене направления ?

Может знаете куда плыть!

Мне советовали за нырнуть в Карты Кохонена, ну я не разобрался!

 
Сможете сами себе ответить, как только дадите определение "жгуту"
 
Top2n:

Всем здравия! 

Имеем массив значений - 500 Скользящих Средних по каждому бару

Как можно вычислить образовавшиеся жгуты?

- При смене направления ?

Может знаете куда плыть!

Мне советовали за нырнуть в Карты Кохонена, ну я не разобрался!

где-то в другой ветке (где изначально был ваш вопрос) я вам 2-жды ответил..не буду копипастить - сами найдите
 
Top2n:

Всем здравия! 

Имеем массив значений - 500 Скользящих Средних по каждому бару

Как можно вычислить образовавшиеся жгуты?

- При смене направления ?

Может знаете куда плыть!

Мне советовали за нырнуть в Карты Кохонена, ну я не разобрался!

жгут из чего состоит?

скрин полный положите

желательно, чтобы Вы указали фид, на скрине, который будет сделан из шаблона, который в прицепе

к тому же я глянул в Ваш профиль, прослеживается некий опыт

шаблон Вам ответит на вопрос и по моему Вы сможете автоматизировать самостоятельно без труда

Файлы:
templates.zip  3 kb
 
Maxim Kuznetsov:
где-то в другой ветке (где изначально был ваш вопрос) я вам 2-жды ответил..не буду копипастить - сами найдите

Я пробовал пересчитывать повторения МА по цене, по периоду.

Делал так:

- определял момент перехода каждой МА из одного направления в другое - сигнал1

- получив данные считал количество повторений сигнал1 в баре

НО результат оказывался слишком зашумлен


потом выявил, что у скопление МА текущего бара уменьшается период на следующем, то есть жгут смещался на понижение по периоду

Начал связывать данные в цепочку по сигнал1, в получившихся данных находил момент перехода


но работает все ровно не так, то шумит, то не проявляет.



Renat Akhtyamov:

жгут из чего состоит?

скрин полный положите

желательно, чтобы Вы указали фид, на скрине, который будет сделан из шаблона, который в прицепе

к тому же я глянул в Ваш профиль, прослеживается некий опыт

шаблон Вам ответит на вопрос и по моему Вы сможете автоматизировать самостоятельно без труда

Блин, шаблон не работает, верхнее окно пустое


В идеале задача получить значения помеченные синим маркером 

Файлы:
TopFid500.tpl  86 kb
 
Top2n:

Я пробовал пересчитывать повторения МА по цене, по периоду.

Делал так:

- определял момент перехода каждой МА из одного направления в другое - сигнал1

- получив данные считал количество повторений сигнал1 в баре

НО результат оказывался слишком зашумлен


потом выявил, что у скопление МА текущего бара уменьшается период на следующем, то есть жгут смещался на понижение по периоду

Начал связывать данные в цепочку по сигнал1, в получившихся данных находил момент перехода


но работает все ровно не так, то шумит, то не проявляет.



Блин, шаблон не работает, верхнее окно пустое

Формулы МА и их свойства вам надеюсь знакомы ?

ради хохмы можете каждую машку сдвинуть на её полпериода(для sma) назад и созерцать пару часов. Будет яснее как искать "жгуты".

 
Maxim Kuznetsov:

Формулы МА и их свойства вам надеюсь знакомы ?

ради хохмы можете каждую машку сдвинуть на её полпериода(для sma) назад и созерцать пару часов. Будет яснее как искать "жгуты".

Пока... я не понимаю вашего смысла. ( Что то видимо с формулой связано  )

Понимаю только, что результат я могу получить только с зафиксированными машками.

Ну и думаю что жгуты они не изменят своего положения. Просто, что б мне сдвинуть надо сильно заморочиться с переделыванием шаблона. 
 
Top2n:

Пока... я не понимаю вашего смысла. ( Что то видимо с формулой связано  )

Понимаю только, что результат я могу получить только с зафиксированными машками.

блин, вы их сдвиньте и посмотрите что будет

или вам предоставить готовое решение ? :-)

 

С чего-то же надо начинать. Потом пробовать разные варианты, дополнительные проверки. 

Собрать все ма в массив, отсортировать, рассчитать разницу между соседними ма, сгладить ее, найти вершины и впадины.

 

1

Дальше лень изобретать. Какой-то намек есть, что в принципе задача решаемая.

Файлы:
2.mq5  4 kb
 
Dmitry Fedoseev:

Дальше лень изобретать. Какой-то намек есть, что в принципе задача решаемая.

Всё эти фиды это просто heatmap от прежних цен. Вид сбоку.😉

И в отличии от средних, температурную карту можно продлить в будущее. А уж затемнения, они же жгуты искать легко
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