Как алгоритмизировать выявление скопления фида МА?
Всем здравия!
Имеем массив значений - 500 Скользящих Средних по каждому бару
Как можно вычислить образовавшиеся жгуты?:
- При смене направления ?
Может знаете куда плыть!
Мне советовали за нырнуть в Карты Кохонена, ну я не разобрался!
Всем здравия!
Имеем массив значений - 500 Скользящих Средних по каждому бару
Как можно вычислить образовавшиеся жгуты?:
- При смене направления ?
Может знаете куда плыть!
Мне советовали за нырнуть в Карты Кохонена, ну я не разобрался!
жгут из чего состоит?
скрин полный положите
желательно, чтобы Вы указали фид, на скрине, который будет сделан из шаблона, который в прицепе
к тому же я глянул в Ваш профиль, прослеживается некий опыт
шаблон Вам ответит на вопрос и по моему Вы сможете автоматизировать самостоятельно без труда
где-то в другой ветке (где изначально был ваш вопрос) я вам 2-жды ответил..не буду копипастить - сами найдите
Я пробовал пересчитывать повторения МА по цене, по периоду.
Делал так:
- определял момент перехода каждой МА из одного направления в другое - сигнал1
- получив данные считал количество повторений сигнал1 в баре
НО результат оказывался слишком зашумлен
потом выявил, что у скопление МА текущего бара уменьшается период на следующем, то есть жгут смещался на понижение по периоду
Начал связывать данные в цепочку по сигнал1, в получившихся данных находил момент перехода
но работает все ровно не так, то шумит, то не проявляет.
жгут из чего состоит?
скрин полный положите
желательно, чтобы Вы указали фид, на скрине, который будет сделан из шаблона, который в прицепе
к тому же я глянул в Ваш профиль, прослеживается некий опыт
шаблон Вам ответит на вопрос и по моему Вы сможете автоматизировать самостоятельно без труда
Блин, шаблон не работает, верхнее окно пустое
В идеале задача получить значения помеченные синим маркером
Я пробовал пересчитывать повторения МА по цене, по периоду.
Делал так:
- определял момент перехода каждой МА из одного направления в другое - сигнал1
- получив данные считал количество повторений сигнал1 в баре
НО результат оказывался слишком зашумлен
потом выявил, что у скопление МА текущего бара уменьшается период на следующем, то есть жгут смещался на понижение по периоду
Начал связывать данные в цепочку по сигнал1, в получившихся данных находил момент перехода
но работает все ровно не так, то шумит, то не проявляет.
Блин, шаблон не работает, верхнее окно пустое
Формулы МА и их свойства вам надеюсь знакомы ?
ради хохмы можете каждую машку сдвинуть на её полпериода(для sma) назад и созерцать пару часов. Будет яснее как искать "жгуты".
Формулы МА и их свойства вам надеюсь знакомы ?
ради хохмы можете каждую машку сдвинуть на её полпериода(для sma) назад и созерцать пару часов. Будет яснее как искать "жгуты".
Пока... я не понимаю вашего смысла. ( Что то видимо с формулой связано )
Понимаю только, что результат я могу получить только с зафиксированными машками.Ну и думаю что жгуты они не изменят своего положения. Просто, что б мне сдвинуть надо сильно заморочиться с переделыванием шаблона.
Пока... я не понимаю вашего смысла. ( Что то видимо с формулой связано )
Понимаю только, что результат я могу получить только с зафиксированными машками.
блин, вы их сдвиньте и посмотрите что будет
или вам предоставить готовое решение ? :-)
С чего-то же надо начинать. Потом пробовать разные варианты, дополнительные проверки.
Собрать все ма в массив, отсортировать, рассчитать разницу между соседними ма, сгладить ее, найти вершины и впадины.
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Всем здравия!
Имеем массив значений - 500 Скользящих Средних по каждому бару
Как можно вычислить образовавшиеся жгуты?:
- При смене направления ?
Может знаете куда плыть!
Мне советовали за нырнуть в Карты Кохонена, ну я не разобрался!