Как алгоритмизировать выявление скопления фида МА? - страница 11
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То есть Мода - каждый третий(х[2], х[5] ...) или просто х[2] - мода
Простите, я не понимаю это как... ( который соответствует максимуму массива pdf[i] (4-й аргумент функции). )
Как-то так:
в лоб, без оптимизаций, матриц и сложной математики:
1. для текущего бара считаем все МА-шки по отдельности. Получаем массив SMA[N] в коротром лежат значения машек до N
2. заводим heatmap[M], который покрывает цены от minimum=1.00000 , Каждый элемент отвечает за (например) resolution=10 пунктов.
3. Заполняем этот "сырой" heatmap: берём значение каждой ма-шки и смотрим к какой ячейке оно относится. index=(SMA[i]-minimum)/resolution. Увеличиваем значение этой ячейки hetmap[index]+=1.0
полученный результат можно вывести в CSV и подумать
4. Сглаживаем значения "сырого" heatmap: заводим массив smooth[] и считаем среднее smotch[i]=среднее значение heatmap oт i-window до i+window включительно
5. Локальные максимумы smootch будут указывать на "скопление фидов". Максимумы надеюсь, умеете искать :-)
пункты 1-5 можно разложить математикой и посчитать гораздо быстрее, с минимумом циклов и доп.массивов, но не факт что будет нагляднее
Я вот не понимаю hetmap[index], index - ( если 500 МА например, а resolution=10 пунктов) до скольки будет?
Блин и что такое minimum=1.00000.
Как понимаю :
В общем то ни как, кажется будто надо сравнить две ближайшие МА если меньше 1-цы их разница, то записываем в hetmap[i]
Каким боком сюда эта тепловая карта?
Прошу прощения, я тогда не понимаю, с какого бока подойти!
Прошу прощения, я тогда не понимаю, с какого бока подойти!
Кажется с изучения букваря надо начать.
Кажется с изучения букваря надо начать.
Вот что я смог, это лучший вариант!!! Но это же ***
Вот что я смог, это лучший вариант!!! Но это же ***
А где там обозначены скопления?
А где там обозначены скопления?
Вообще нужно вычислить момен перехода одного жгута в другой, то есть когда скопление меняет движение.
на картинке якобы отображены эти моменты в точке 50ур фиб.
Скопления точек на прямой как искать будете?
Если (МА[i-1] -МА[i])+(МА[i] -МА[i+1])<0.005 то
в зоне МА [i] (например +-10 значений индексов i) ищу минимальное значение МА
и записываю в класс параметры точки скопления (создаю объект в классе)
выявляю соседнюю связку(сам жгут) конкретно соседнего бара. То есть перебираю объекты класса на близость периода и бара.
и смотрю тенденцию связки из объектов
В Общем действо такое исполняю