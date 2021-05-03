Как алгоритмизировать выявление скопления фида МА? - страница 4
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https://www.mql5.com/ru/forum/347770/page2#comment_17615622
А кто-то сумел понять, что там написано?
А кто-то сумел понять, что там написано?
а что, кто-то не сумел ???
Еще одна идея появилась. Нужно ввести параметр - минимальное расстояние между ма. Собрать все ма в массив, отсортировать, и в цикле: если между двумя соседними ма расстояние меньше параметра - начался жгут, как между двумя ма расстояние стало больше параметра - жгут закончился, между началом и концом рисовать линию. Возникает вопрос про параметр, он может быть жестко в пунктах задан, а может быть как часть диапазона ма, то есть диапазон ма умножить на коэффициент.
Вот что получилось:
Есть вопрос, а нужно ли обращать внимание на это скопление?
Я тут сделал два графика почти похожих. Светлая линия - цена, оранжевая - МА3, зелёная - МА8.
На нижнем графике по сравнению с верхним цена задержалась на некоторое время. А затем продолжила тот же самый путь. Ну задержалась цена, отдыхали люди, забыли про актив. И что показывают нам скользящие средние и их пересечения? Совсем разные значения и характер движения, хотя цена не была на других ценовых уровнях. Так есть ли польза от МА? Вот в чём вопрос то.
1. Сигнал разворота.
2. Сигнал пробоя тренда.
3. Золотой ключик у нас в кармане.
всегда должны присутствовать единство и борьба противоположностей.
Диалектическая задачка поставлена с ограничением. Более широкая постановка - Единство и взаимодействие разнокачественностей!)
Не бывает совокупностей рабочих индикаторов на одном и том же принципе, всегда должны присутствовать единство и борьба противоположностей.
тут понимаешь, сложность в том, что 99% индикаторов при тщательном разборе основаны на ма-шках. Довольно тяжело найти хотя-бы пару штук не взаимосвязанных.
тут понимаешь, сложность в том, что 99% индикаторов при тщательном разборе основаны на ма-шках. Довольно тяжело найти хотя-бы пару штук не взаимосвязанных.
Золотую клетку создать:
- МА
что еще является цепью взаимодействие разнокачественностей?
- Отображение и учет на что накладывается МА - какие цены будем учитывать, например (Ренко)
- использовать объемы
дальше больше - вернуть птицу
выглядит это так: синтетика + копула
По цене и так видно, что она развернулась, пробила канал, уровень. Средняя вроде как не нужна.
Конечно, дело вкуса каждого, но на мой взгляд, поиск закономерностей при помощи средних - это пустая трата времени, тупиковая ветвь. Используйте экстремумы. Обновление экстремума видно сразу без задержек, только точные цифры, чёткие границы каналов, и многое ещё.Для примера, дивергенция средних - это просто цена не смогла обновить предыдущий экстремум. По экстремумам видно, сколько времени прошло с предыдущего экстремума до текущей попытки обновления, на сколько пунктов не дошла цена до предыдущего экстремума, как далеко отскочила после этой попытки и ещё, ещё. А что нам показывает МА, MACD, RSI, CCI...? Проценты перекупленности?