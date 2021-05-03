Как алгоритмизировать выявление скопления фида МА? - страница 8

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Aleksey Nikolayev:

Какие квантили нужно посчитать, например:

{0.5} - медиана

{0.25, 0.5, 0.75} - квартили

{0.01, 0.02, ..., 0.99} - персентили

:-)

проще все МA изначально свести в матрицу (Weighted MA - это ж произведение нормированного вектора весов на вектор цен) и из неё всё посчитать. 

 
Maxim Kuznetsov:

:-)

проще все МA изначально свести в матрицу (Weighted MA - это ж произведение нормированного вектора весов на вектор цен) и из неё всё посчитать. 

На мой взгляд, на начальном этапе проверки идеи лучше по максимуму использовать библиотечные функции - полезно для прозрачности кода. Если же идея окажется рабочей, то можно (при необходимости) переходить ко всякого рода оптимизациям.

 
Maxim Kuznetsov:

тут понимаешь, сложность в том, что 99% индикаторов при тщательном разборе основаны на ма-шках. Довольно тяжело найти хотя-бы пару штук не взаимосвязанных.

1-2-3 Просто разворотный сигнал. В порочащих связях с машками не замечен. Им противоположен. Они трендовые, как на подбор, а он - контртрендовый. Так, чего тебе ещё надобно, собака? 

 
Aleksey Nikolayev:

На мой взгляд, на начальном этапе проверки идеи лучше по максимуму использовать библиотечные функции - полезно для прозрачности кода. Если же идея окажется рабочей, то можно (при необходимости) переходить ко всякого рода оптимизациям.

Вы, как всегда, правы. 

 
Aleksey Nikolayev:

Какие квантили нужно посчитать, например:

{0.5} - медиана

{0.25, 0.5, 0.75} - квартили

{0.01, 0.02, ..., 0.99} - персентили

Т.е. я сам должен указать границы или как?

 
Aleksey Vyazmikin:

Т.е. я сам должен указать границы или как?

Ну да, какие квантили вам нужны, те и получаете.

 
Mikhail Toptunov:

А как же её подключить?

Работает как-то так:

#include <Math\Stat\Math.mqh>

void OnStart()
  {
   double a[]= {-2.0, 1.0, 0.0, -1.0};
   int ind[]= {0, 1, 2, 3};
   ArrayPrint(a);
   ArrayPrint(ind);
   MathQuickSort(a, ind, 0, 3, 1);
   ArrayPrint(a);
   ArrayPrint(ind);
  }

результат:

-2.00000  1.00000  0.00000 -1.00000

0 1 2 3

-2.00000 -1.00000  0.00000  1.00000

0 3 2 1

 

 Зарождение одной из стихии ( в символе отображено в виде 2-х маленьких  кругов ) происходит в области противоположной силы  , линия выступающая в качестве границы - истина которая обладает обоими аргументами ( предположим это МА ) , т.е. если в качестве доказательств \утверждении\спорах использовать одни "отрицательные" аргументы , а "положительные" не брать во внимание  , то это не будет поиском истины. Исходя из природы символа поиск сигнала ( зарождение новой тенденции) нужно искать в области противоположных значении. 

 
Veniamin Skrepkov:

 Зарождение одной из стихии ( в символе отображено в виде 2-х маленьких  кругов ) происходит в области противоположной силы  , линия выступающая в качестве границы - истина которая обладает обоими аргументами ( предположим это МА ) , т.е. если в качестве доказательств \утверждении\спорах использовать одни "отрицательные" аргументы , а "положительные" не брать во внимание  , то это не будет поиском истины. Исходя из природы символа поиск сигнала ( зарождение новой тенденции) нужно искать в области противоположных значении. 

«речь может идти только о единстве и взаимодействии «разнокачественностей», объективно отличающихся друг от друга и, возможно, субъективно отличимых друг от друга человеком непосредственно, либо при помощи каких-то средств.»

«Так, за вторым отрицанием подразумевается третье отрицание, за ним ещё одно и т.д. в череде отрицаний. Что такое череда отрицаний? — маета и суета беспросветная, хождение по кругу, что становится в конце концов адом, поскольку развитие — это череда преображений на основе внутренней и внешней алгоритмики во взаимодействии разнокачественностей, а не череда отрицаний отрицаний» («Диалектика и атеизм: две сути несовместны»)

«Формулировка закона о переходе количественных изменений в качественные и качественных в количественные тоже поверхностна и расплывчата. В действительности:
Имеет место взаимная обусловленность качества количеством и порядком, и соответственно — количественные и порядковые изменения влекут за собой качественные изменения, а качественные изменения выражаются в количественных и порядковых.» («Диалектика и атеизм: две сути несовместны»)

[Удален]  
Veniamin Skrepkov:

 Зарождение одной из стихии происходит в области противоположной силы

Mikhail Toptunov:

Диалектика и атеизм: две сути несовместны

Ребята, я так и не понял вверх или вниз

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