Как алгоритмизировать выявление скопления фида МА? - страница 8
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Какие квантили нужно посчитать, например:
{0.5} - медиана
{0.25, 0.5, 0.75} - квартили
{0.01, 0.02, ..., 0.99} - персентили
:-)
проще все МA изначально свести в матрицу (Weighted MA - это ж произведение нормированного вектора весов на вектор цен) и из неё всё посчитать.
:-)
проще все МA изначально свести в матрицу (Weighted MA - это ж произведение нормированного вектора весов на вектор цен) и из неё всё посчитать.
На мой взгляд, на начальном этапе проверки идеи лучше по максимуму использовать библиотечные функции - полезно для прозрачности кода. Если же идея окажется рабочей, то можно (при необходимости) переходить ко всякого рода оптимизациям.
тут понимаешь, сложность в том, что 99% индикаторов при тщательном разборе основаны на ма-шках. Довольно тяжело найти хотя-бы пару штук не взаимосвязанных.
1-2-3 Просто разворотный сигнал. В порочащих связях с машками не замечен. Им противоположен. Они трендовые, как на подбор, а он - контртрендовый. Так, чего тебе ещё надобно, собака?
На мой взгляд, на начальном этапе проверки идеи лучше по максимуму использовать библиотечные функции - полезно для прозрачности кода. Если же идея окажется рабочей, то можно (при необходимости) переходить ко всякого рода оптимизациям.
Вы, как всегда, правы.
Какие квантили нужно посчитать, например:
{0.5} - медиана
{0.25, 0.5, 0.75} - квартили
{0.01, 0.02, ..., 0.99} - персентили
Т.е. я сам должен указать границы или как?
Т.е. я сам должен указать границы или как?
Ну да, какие квантили вам нужны, те и получаете.
А как же её подключить?
Работает как-то так:
результат:
-2.00000 1.00000 0.00000 -1.00000
0 1 2 3
-2.00000 -1.00000 0.00000 1.00000
0 3 2 1
Зарождение одной из стихии ( в символе отображено в виде 2-х маленьких кругов ) происходит в области противоположной силы , линия выступающая в качестве границы - истина которая обладает обоими аргументами ( предположим это МА ) , т.е. если в качестве доказательств \утверждении\спорах использовать одни "отрицательные" аргументы , а "положительные" не брать во внимание , то это не будет поиском истины. Исходя из природы символа поиск сигнала ( зарождение новой тенденции) нужно искать в области противоположных значении.
Зарождение одной из стихии ( в символе отображено в виде 2-х маленьких кругов ) происходит в области противоположной силы , линия выступающая в качестве границы - истина которая обладает обоими аргументами ( предположим это МА ) , т.е. если в качестве доказательств \утверждении\спорах использовать одни "отрицательные" аргументы , а "положительные" не брать во внимание , то это не будет поиском истины. Исходя из природы символа поиск сигнала ( зарождение новой тенденции) нужно искать в области противоположных значении.
«речь может идти только о единстве и взаимодействии «разнокачественностей», объективно отличающихся друг от друга и, возможно, субъективно отличимых друг от друга человеком непосредственно, либо при помощи каких-то средств.»
«Так, за вторым отрицанием подразумевается третье отрицание, за ним ещё одно и т.д. в череде отрицаний. Что такое череда отрицаний? — маета и суета беспросветная, хождение по кругу, что становится в конце концов адом, поскольку развитие — это череда преображений на основе внутренней и внешней алгоритмики во взаимодействии разнокачественностей, а не череда отрицаний отрицаний» («Диалектика и атеизм: две сути несовместны»)
«Формулировка закона о переходе количественных изменений в качественные и качественных в количественные тоже поверхностна и расплывчата. В действительности:
Имеет место взаимная обусловленность качества количеством и порядком, и соответственно — количественные и порядковые изменения влекут за собой качественные изменения, а качественные изменения выражаются в количественных и порядковых.» («Диалектика и атеизм: две сути несовместны»)
Зарождение одной из стихии происходит в области противоположной силы
Диалектика и атеизм: две сути несовместны
Ребята, я так и не понял вверх или вниз