Как алгоритмизировать выявление скопления фида МА? - страница 16
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Я не понимаю!
цена предыдущего бара минус текущего
то есть приращение за бар
Уважаемые профессионалы ну как же выбрать этот диапазон?
Здравствуйте, продолжаю мастерить способ распознания жгутов МА
Взял массив значений одного бара 400 штук значений периодов: - sm.d[per-1].m[bar]
Вывел на график XY, чтобы подумать как определить жгуты. диапазон от 4-го до 400-го МА одного бара
ось X - период 4-400
Продифференцировал, получил этот график
Я так понимаю, что образовавшиеся закругления это жгуты.
Продифференцировал через специальную программу, а вот не могу в mql. Может кто подскажет как через mql5 это сделать?
Хотя и определить диапазон этого закругления тоже не просто!!! Есть у кого какие предложения?
Как определить этот диапазон?
или этот?
Жертве ЕГ уже 17 страниц в течении 5-ти месяцев об этом твердят.
Здравствуйте, есть советник заказной с закрытым кодом.
Выдает периодически ошибку, приходится перезапускать его чтоб восстановить функционирование.
Подскажите пожалуйста, как из журнала "Эксперты" вытащить данные, чтоб определить строки.
Пробывал через GetLastError(); - не показывает
Жертве ЕГ уже 17 страниц в течении 5-ти месяцев об этом твердят.
Хмм, хорошо, спасибо что не оставляете.
Простите.
Здравствуйте, есть советник заказной с закрытым кодом.
Выдает периодически ошибку, приходится перезапускать его чтоб восстановить функционирование.
Подскажите пожалуйста, как из журнала "Эксперты" вытащить данные, чтоб определить строки.
Пробывал через GetLastError(); - не показывает
В конце записи об ошибке цифры через запятую вроде в скобках. это номер строки и номер позиции в строке.
В конце записи об ошибке цифры через запятую вроде в скобках. это номер строки и номер позиции в строке.
Получается, Советник пишет сообщение об ошибке из собственной библиотеки, так как ошибка не критическая он не перестает работать, но продолжает выдавать сообщение об ошибке.Как прочитать журнал Экспертов?
Получается, Советник пишет сообщение об ошибке из собственной библиотеки, так как ошибка не критическая он не перестает работать, но продолжает выдавать сообщение об ошибке.Как прочитать журнал Экспертов?
Если это принт об ошибке из кода советника, то номера строки из исполняемого файла (екзешника) не получить. Журнал эксперты рядом с журналом, вкладка Эксперты, на нем на любой записи правой клавишей мыши и в открывшемся окошке просмотр. Еще логи можно посмотреть, там тоже все принты, алерты, сообщения терминала. Папок Логс 3 штуки. В корневой терминала, это общие по работе терминала, в папке МКЛ, по работе чартов терминала, там все что работает на чартах. И в папке Тестер, там все что из чартов тестера.
Если это принт об ошибке из кода советника, то номера строки из исполняемого файла (екзешника) не получить. Журнал эксперты рядом с журналом, вкладка Эксперты, на нем на любой записи правой клавишей мыши и в открывшемся окошке просмотр. Еще логи можно посмотреть, там тоже все принты, алерты, сообщения терминала. Папок Логс 3 штуки. В корневой терминала, это общие по работе терминала, в папке МКЛ, по работе чартов терминала, там все что работает на чартах. И в папке Тестер, там все что из чартов тестера.
Мне номер строки не нужен, мне просто если это ошибка например 400 то перезапустить советник.
Просто с помощью алгоритма можно просканировать журнал?Ну и да спасибо, с понял что можно с помощью поиска в блокноте найти. Благодарю
Мне номер строки не нужен, мне просто если это ошибка например 400 то перезапустить советник.
Просто с помощью алгоритма можно просканировать журнал?Ну и да спасибо, с понял что можно с помощью поиска в блокноте найти. Благодарю
Лог это файл, и он когда пишется он открыт, к нему доступ от терминала, которые его открыл, и только. Поэтому во время работы оч. сложно. В общем, например в тестере в логе пишется реальное время работы и тестерное виртуальное. Так вот во время работы к записям с реальным временем доступа практически нет. Только после окончания работы тестера. Хотя мы их видим журнале во время работы.