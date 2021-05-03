Как алгоритмизировать выявление скопления фида МА? - страница 17

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Mikhail Toptunov:

Мне номер строки не нужен, мне просто если это ошибка например 400 то перезапустить советник.

Просто с помощью алгоритма можно просканировать журнал?

Ну и да  спасибо, с понял что можно  с помощью поиска в блокноте найти. Благодарю

С помощью user32.dll

Но лучше обратиться к разработчику, чтобы исправил ошибку.

 
Mikhail Toptunov:

Здравствуйте, есть советник заказной с закрытым кодом.

Выдает периодически ошибку, приходится перезапускать его чтоб восстановить функционирование.

Подскажите пожалуйста, как из журнала "Эксперты" вытащить данные, чтоб определить строки.

Пробывал через  GetLastError(); - не показывает


if(GetLastError() >0)

выполняется?

если выполняется, то так

if(GetLastError() >0) OnInit();

будет перезапуск

либо

https://www.mql5.com/ru/docs/common/resetlasterror

Документация по MQL5: Общие функции / ResetLastError
Документация по MQL5: Общие функции / ResetLastError
  • www.mql5.com
ResetLastError - Общие функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Здравствуйте!

Кто-нибудь может подсказать, почему через режим отладки не показывает значения?

похоже после обновления программы МТ5, началась проблемма

 
Mikhail Toptunov:

Здравствуйте!

Кто-нибудь может подсказать, почему через режим отладки не показывает значения?

похоже после обновления программы МТ5, началась проблемма

Как не показывает? Значение 0.0 в текущий момент. А вы что хотели увидеть?

 
Alexey Viktorov:

Как не показывает? Значение 0.0 в текущий момент. А вы что хотели увидеть?

Ну не может же она быть 0.0

Deal[CountDeal].Price[3]=Alt[i].PrUr50+MathAbs(Alt[i].Low-Alt[i].PrUr50)/2;
строчка заполнена все переменные имеют значения

Почему стоит выражение в правом нижнем углу на скрине, оно 0.0 

Alt[i].Low-Alt[i].PrUr50=0.0;

Должно же высчитывать!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    CryptoFid.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property version   "1.00"
#include  <Math\Stat\Normal.mqh>
#define Pmax 400
#define Umax 12
//--
input string Name="PRZM";

int CountAlt=0,CountDeal=0,CountDealOpen=0;
double mfibUr[Umax];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Структура для хранения данных сделок                             |
//+------------------------------------------------------------------+
struct deal
  {
   double            Price[Umax]; 
   datetime          OrderOpen[Umax];
   datetime          OrderClose[Umax];
   string            StrOpen[Umax];
   string            StrClose[Umax];
   int               type;
   int               PeriodUr50;
   int               bar;
   datetime          time;
   bool              Activ;
  };
 

Здравствуйте, может кто подскажет, какими статистическими моделями можно определить значения которые являются особо высокие?

[Удален]  
Не понятен вопрос. В отсортированном массиве найти, например, 90 процентиль. Всё, что больше него - особо высокие. 
 
Aleksei Stepanenko:
Не понятен вопрос. В отсортированном массиве найти, например, 90 процентиль. Всё, что больше него - особо высокие. 

нее нужно именно, чтоб найти наиболее высокое значение среди интервалов, когда малые значения и раз вспышка, ее индекс и надо зафиксировать

 
Mikhail Toptunov:

нее нужно именно, чтоб найти наиболее высокое значение среди интервалов, когда малые значения и раз вспышка, ее индекс и надо зафиксировать

Нужен обязательно какой-то особый метод имени какого-то особого нобелевского лауреата? Просто включить моск и просто решить задачу не подходит?

 

Ну вот смотрите, есть же в статистике метод , которым можно вычислить синюю линию?

Dmitry Fedoseev:

Нужен обязательно какой-то особый метод имени какого-то особого нобелевского лауреата? Просто включить моск и просто решить задачу не подходит?


А как просто???
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