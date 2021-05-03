Как алгоритмизировать выявление скопления фида МА? - страница 17
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Мне номер строки не нужен, мне просто если это ошибка например 400 то перезапустить советник.
Просто с помощью алгоритма можно просканировать журнал?Ну и да спасибо, с понял что можно с помощью поиска в блокноте найти. Благодарю
С помощью user32.dll
Но лучше обратиться к разработчику, чтобы исправил ошибку.
Здравствуйте, есть советник заказной с закрытым кодом.
Выдает периодически ошибку, приходится перезапускать его чтоб восстановить функционирование.
Подскажите пожалуйста, как из журнала "Эксперты" вытащить данные, чтоб определить строки.
Пробывал через GetLastError(); - не показывает
if(GetLastError() >0)
выполняется?
если выполняется, то так
if(GetLastError() >0) OnInit();
будет перезапуск
либо
https://www.mql5.com/ru/docs/common/resetlasterror
Здравствуйте!
Кто-нибудь может подсказать, почему через режим отладки не показывает значения?
похоже после обновления программы МТ5, началась проблемма
Здравствуйте!
Кто-нибудь может подсказать, почему через режим отладки не показывает значения?
похоже после обновления программы МТ5, началась проблемма
Как не показывает? Значение 0.0 в текущий момент. А вы что хотели увидеть?
Как не показывает? Значение 0.0 в текущий момент. А вы что хотели увидеть?
Ну не может же она быть 0.0
Почему стоит выражение в правом нижнем углу на скрине, оно 0.0
Должно же высчитывать!
Здравствуйте, может кто подскажет, какими статистическими моделями можно определить значения которые являются особо высокие?
Не понятен вопрос. В отсортированном массиве найти, например, 90 процентиль. Всё, что больше него - особо высокие.
нее нужно именно, чтоб найти наиболее высокое значение среди интервалов, когда малые значения и раз вспышка, ее индекс и надо зафиксировать
нее нужно именно, чтоб найти наиболее высокое значение среди интервалов, когда малые значения и раз вспышка, ее индекс и надо зафиксировать
Нужен обязательно какой-то особый метод имени какого-то особого нобелевского лауреата? Просто включить моск и просто решить задачу не подходит?
Ну вот смотрите, есть же в статистике метод , которым можно вычислить синюю линию?
Нужен обязательно какой-то особый метод имени какого-то особого нобелевского лауреата? Просто включить моск и просто решить задачу не подходит?
А как просто???