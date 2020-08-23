Печатный станок? Помогите, как быть? - страница 4
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Не буду с вами спорить. ИМХО вы не понимаете сути. Если бы не было вывода, средств было бы больше, рабочий лот больше — прибыль больше.
***
Две разных системы считают одинаково, но вас это не устраивает... Бывает)
Не буду с вами спорить. ИМХО вы не понимаете сути. Если бы не было вывода, средств было бы больше, рабочий лот больше — прибыль больше.
***
Две разных системы считают одинаково, но вас это не устраивает... Бывает)
Нужно оперировать существующими реальными цифрами, а не если-бы да кабы. "Если-бы у бабушки был х.., то она была-бы дедушкой"(с)
Ну тогда вам надо показывать 0% )) Вы же денег не вложили в эту систему)))
В том и дело, что если бы вложили и не снимали, то было бы + 1000%
Но вы продолжайте отстаивать свою позицию. Мне даже интересно уже, что ещё придумаете)
Ну тогда вам надо показывать 0% )) Вы же денег не вложили в эту систему)))
В том и дело, что если бы вложили и не снимали, то было бы + 1000%
Но вы продолжайте отстаивать свою позицию. Мне даже интересно уже, что ещё придумаете)
да Виталий вам правильно говорит ))))
600 с чем-то там процентов ФАКТИЧЕСКИ заработано. Да вы даже у себя в сигнале чисто визуально посмотрите: 6 "кубиков" начального влезет, чтобы "достроить" линию прибыли или 10?? Это т.е 600% или 1000%?? Это я уже просто без всякой математики =)))))))
1000 - это вам рисуется да, по-любому, сложный процент "если бы не снимали".
сольет конечно.
я бы делал так:
депо*4х и вывод 1/2 от текущего депо.
соответственно имеем депозит и профит 100% и в кармане и на счету.
после слива - та же технология
первоначальное депо и поехали.
после слива - та же технология
первоначальное депо и поехали.
Так вот в этом и вопрос. Если вкладываться снова, то сольёшь все деньги, и заработанные ранее и свои. А если остановиться, то тогда это просто единичный выигравший лотерейный билет.
Так вот в этом и вопрос. Если вкладываться снова, то сольёшь все деньги, и заработанные ранее и свои. А если остановиться, то тогда это просто единичный выигравший лотерейный билет.
Был у меня случай: прогнал советник в тестере, были участки где сливал, там где не сливал - хорошо зарабатывал, обычный средне-статический усреднитель.
Поставил его на центовый счёт в 50 баксов, это 5000 единиц баланса. Поставил в понедельник, во вторник пошло хорошее безоткатное движение по франку, в четверг счёт был слит в "0".
До этого на истории также были безоткаты где сов сливал, но это 1-2 раза в год, а Я как раз таки и поставил его торговать точно в яблочко на безоткат. Если-бы поставил в среду, то он бы работал долго до следующего безотката.
Так что вывод прост: когда ставить торговать, когда выводить заработанное, когда останавливать торговлю - узнаём всё постфактум, когда уже поздно что либо предпринимать. (Only trade stoploss)
узнаём всё постфактум, когда уже поздно что либо предпринимать.
Точно!