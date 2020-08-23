Печатный станок? Помогите, как быть? - страница 4

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Не буду с вами спорить. ИМХО вы не понимаете сути. Если бы не было вывода, средств было бы больше, рабочий лот больше — прибыль больше. 

***

Две разных системы считают одинаково, но вас это не устраивает... Бывает)

 
Maxim Sviridov:

Не буду с вами спорить. ИМХО вы не понимаете сути. Если бы не было вывода, средств было бы больше, рабочий лот больше — прибыль больше. 

***

Две разных системы считают одинаково, но вас это не устраивает... Бывает)

Нужно оперировать существующими реальными цифрами, а не если-бы да кабы. "Если-бы у бабушки был х.., то она была-бы дедушкой"(с)

 

Ну тогда вам надо показывать 0% )) Вы же денег не вложили в эту систему)))

В том и дело, что если бы вложили и не снимали, то было бы + 1000%

Но вы продолжайте отстаивать свою позицию. Мне даже интересно уже, что ещё придумаете)

 
Maxim Sviridov:

Ну тогда вам надо показывать 0% )) Вы же денег не вложили в эту систему)))

В том и дело, что если бы вложили и не снимали, то было бы + 1000%

Но вы продолжайте отстаивать свою позицию. Мне даже интересно уже, что ещё придумаете)

да Виталий вам правильно говорит ))))

600 с чем-то там процентов ФАКТИЧЕСКИ заработано. Да вы даже у себя в сигнале чисто визуально посмотрите: 6 "кубиков" начального влезет, чтобы "достроить" линию прибыли или 10?? Это т.е 600% или 1000%?? Это я уже просто без всякой математики =)))))))

1000 - это вам рисуется да, по-любому, сложный процент "если бы не снимали".

 
Да я и не спорю с этим. Я сразу ответил, что это в деньгах. 
 

сольет конечно.

я бы делал так:

депо*4х и вывод 1/2 от текущего депо.

соответственно имеем депозит и профит 100% и в кармане и на счету.

после слива - та же технология

первоначальное депо и поехали.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
   

после слива - та же технология

первоначальное депо и поехали.

Так вот в этом и вопрос. Если вкладываться снова, то сольёшь все деньги, и заработанные ранее и свои. А если остановиться, то тогда это просто единичный выигравший лотерейный билет.

 
Aleksei Stepanenko:

Так вот в этом и вопрос. Если вкладываться снова, то сольёшь все деньги, и заработанные ранее и свои. А если остановиться, то тогда это просто единичный выигравший лотерейный билет.

Треть котлеты в золото/серебро, но надо выбирать момент. За 2 недели или 0 (что скорее всего) или +100500. 
 


Был у меня случай: прогнал советник в тестере, были участки где сливал, там где не сливал - хорошо зарабатывал, обычный средне-статический усреднитель.

Поставил его на центовый счёт в 50 баксов, это 5000 единиц баланса. Поставил в понедельник, во вторник пошло хорошее безоткатное движение по франку, в четверг счёт был слит в "0".

До этого на истории также были безоткаты где сов сливал, но это 1-2 раза в год, а Я как раз таки и поставил его торговать точно в яблочко на безоткат. Если-бы поставил в среду, то он бы работал долго до следующего безотката.

Так что вывод прост: когда ставить торговать, когда выводить заработанное, когда останавливать торговлю - узнаём всё постфактум, когда уже поздно что либо предпринимать. (Only trade stoploss)

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

узнаём всё постфактум, когда уже поздно что либо предпринимать.

Точно!

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