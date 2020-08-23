Печатный станок? Помогите, как быть?
Не знаю к кому обратиться... Помогите советом!
Я тут робота в понедельник запустил (сейчас утро четверга), а он взял и наколбасил + 500%
Я после перввого удвоения вывел скромный начальный депо,но что же делать дальше? Очевидно робот сольёт всё при таких рисках и такой доходности (центовый счёт, 1000 плечо). Делаем ставки «когда»?
Что делать пока «машинка печатает»? Может залить депо по-больше? Стрёмно рисковать большим капиталом. Или просто выводить каждый раз удвоения? Или что?
Думаю как бы дописать код, чтобы снизить риски. Пока только идея открытия противоположной позиции (лока), при большой просадке...
Есть что прокомментировать?
Просто выводи каждый раз после удвоения. Конечно так не будет постоянно. Но выводя по чуть-чуть ты в любом случае будешь и зарабатывать и иметь подушку на случай слива.
Прощай, наш юнный друг 😭
Не понял. Вы считаете этот пост рекламой? Тупой и неоригинальной?
Что именно вас смущает? Ссылку убрать?
Не понял. Вы считаете этот пост рекламой? Тупой и неоригинальной?
Что именно вас смущает? Ссылку убрать?
даже смотреть не стоит, стопов нет, основная прибыль сделана 2 гиганскими лот позициями. позиции еще в разные стороны висят, робот во все стороны молотит?)
даже смотреть не стоит, стопов нет, основная прибыль сделана 2 гиганскими лот позициями. позиции еще в разные стороны висят, робот во все стороны молотит?)
Можно сколько угодно бла-бла про то, насколько это ховно-стратегия, но нельзя отрицать факт:
Если серьёзно, стоп — маржин колл. Изначально настройки экстремальные. Размер депо такой, который готов потерять. Можно в 10 раз уменьшить рабочий лот и тогда максимальная просадка будет не 30-60% (как сейчас), а 3-6%. Да, не будет 700% за 4 дня, но и 70 — неплохо. Или что я не учитываю?
Я же предпочитаю (пока) рискнуть и сформировать капитал с которым можно и на низких рисках зарабатывать.
основная прибыль сделана 2 гиганскими лот позициями.
Это не так. Прибыль постоянно нарастает. Рабочий лот ростёт пропорционально эквити.
позиции еще в разные стороны висят, робот во все стороны молотит?)
Именно. В обе стороны. Ему пофиг куда идёт рынок. Одну позицию набирает, другую фиксирует. Меняется тренд — всё наоборот...
Ну и Мартингейл в основе, ага...
Есть один вопрос. Когда счёт сольётся, будете начинать сначала или нет? Ответ на этот вопрос и подскажет, как Вам быть.
Не знаю к кому обратиться... Помогите советом!
запустите на реальном счёте советника, и курите. Главное не забывайте каждый месяц, снимать прибыль.
запустите на реальном счёте советника, и курите. Главное не забывайте каждый месяц, снимать прибыль.
Он и так на реальном. Курю и нервничаю)
ну тогда второй пункт - не забывайте снимать прибыль
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Не знаю к кому обратиться... Помогите советом!
Я тут робота в понедельник запустил (сейчас утро четверга), а он взял и наколбасил + 500%
Я после перввого удвоения вывел скромный начальный депо,но что же делать дальше? Очевидно робот сольёт всё при таких рисках и такой доходности (центовый счёт, 1000 плечо). Делаем ставки «когда»?
Что делать пока «машинка печатает»? Может залить депо по-больше? Стрёмно рисковать большим капиталом. Или просто выводить каждый раз удвоения? Или что?
Думаю как бы дописать код, чтобы снизить риски. Пока только идея открытия противоположной позиции (лока), при большой просадке...
Есть что прокомментировать?