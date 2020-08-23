Печатный станок? Помогите, как быть? - страница 3
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Не знаю к кому обратиться... Помогите советом!
Я тут робота в понедельник запустил (сейчас утро четверга), а он взял и наколбасил + 500%
Так протестируйте на истории - делов-то...
Запустили на год, построили план, когда снимать прибыль или по сколько.
Исходя из плана, останавливаете тестирование когда по нему "снимаете", записываете сколько заработали)
Запускаете тест после даты снятия с новым начальным депо.
И все. В конце года посчитали, сколько заводили, а сколько слито по итогу.
Любой период - лучше больший - и будет видно на что надеться)
Пробовал, в своё время реализовать такую стратегию. Я написал несколько роботов и подумал так: "если один выигрывает в одно время, другой проигрывает, но третий ещё выигрывает, ну точно буду в прибыли!" Ага как бы не так. Все медленно сливает. Вместе не значит хорошо. По крайней мере в моём случае.
Правильно, и я про тоже. Что-то автор ветки больше ничего не рассказывает про большие проценты.
А что тут рассказывать? Лоторея. Пока выиграл 1000% В любой день можно всё проиграть. Как от этого защищаться кроме ежедневного вывода и перезахода занова — не понятно.
А что тут рассказывать? Лоторея. Пока выиграл 1000% В любой день можно всё проиграть. Как от этого защищаться кроме ежедневного вывода и перезахода занова — не понятно.
Неплохо идёт.
Вот только процент прибыли рассчитывается не правильно, и очень далёк от математики, реальный = 641%
Математика со школы за 5-й класс если не ошибаюсь, но может за 6-й
Если что, что во всём мире одна математике, а не две и не три.
Имея реальные цифры, можно вычислить что угодно, и не приплетать сюда вымышленные термины и формулы:
641 — это в деньгах. Потому что выводил.
Если я сейчас всё сниму и на счёте ноль останется, это же не значит что 0% итог за неделю :)
Сама система 1000% сделала. Если бы не выводил было бы и в деньгах 1000%
641 — это в деньгах. Потому что выводил.
Если я сейчас всё сниму и на счёте ноль останется, это же не значит что 0% итог за неделю :)
Сама система 1000% сделала. Если бы не выводил было бы и в деньгах 1000%
Графа "Прибыль" не меняется при выводе, меняется "Баланс"