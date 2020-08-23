Печатный станок? Помогите, как быть? - страница 3

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Ну сорри, если есть 700% прибыли, то это и есть прибыльная стратегия, естественно с высоким уровнем. А бесконечно прибыльных безрисковых стратегий просто нет - это как раз миф о "граале".
[Удален]  
Пробовал, в своё время реализовать такую стратегию. Я написал несколько роботов и подумал так: "если один выигрывает в одно время, другой проигрывает, но третий ещё выигрывает, ну точно буду в прибыли!" Ага как бы не так. Все медленно сливает. Вместе не значит хорошо. По крайней мере в моём случае.
 
Maxim Sviridov:

Не знаю к кому обратиться... Помогите советом! 

Я тут робота в понедельник запустил (сейчас утро четверга), а он взял и наколбасил + 500%

Так протестируйте на истории - делов-то...

Запустили на год, построили план, когда снимать прибыль или по сколько.

Исходя из плана, останавливаете тестирование когда по нему "снимаете", записываете сколько заработали)

Запускаете тест после даты снятия с новым начальным депо.

И все. В конце года посчитали, сколько заводили, а сколько слито по итогу.

Любой период - лучше больший - и будет видно на что надеться)

 
Aleksei Stepanenko:
Пробовал, в своё время реализовать такую стратегию. Я написал несколько роботов и подумал так: "если один выигрывает в одно время, другой проигрывает, но третий ещё выигрывает, ну точно буду в прибыли!" Ага как бы не так. Все медленно сливает. Вместе не значит хорошо. По крайней мере в моём случае.
Портфели создают для уменьшения рисков! Это важнее больших прибылей, именно поэтому ко всяким мартинам относятся с подозрением.
[Удален]  
Правильно, и я про тоже. Что-то автор ветки больше ничего не рассказывает про большие проценты.
 
Aleksei Stepanenko:
Правильно, и я про тоже. Что-то автор ветки больше ничего не рассказывает про большие проценты.

А что тут рассказывать? Лоторея. Пока выиграл 1000% В любой день можно всё проиграть. Как от этого защищаться кроме ежедневного вывода и перезахода занова — не понятно.

1000+

[Удален]  
Здорово, я рад! Только удачи!
 
Maxim Sviridov:

А что тут рассказывать? Лоторея. Пока выиграл 1000% В любой день можно всё проиграть. Как от этого защищаться кроме ежедневного вывода и перезахода занова — не понятно.

Неплохо идёт.

Вот только процент прибыли рассчитывается не правильно, и очень далёк от математики, реальный = 641%

Математика со школы за 5-й класс если не ошибаюсь, но может за 6-й

Если что, что во всём мире одна математике, а не две и не три.

Имея реальные цифры, можно вычислить что угодно, и не приплетать сюда вымышленные термины и формулы:


 

641 — это в деньгах. Потому что выводил.

Если я сейчас всё сниму и на счёте ноль останется, это же не значит что 0% итог за неделю :)

Сама система 1000% сделала. Если бы не выводил было бы и в деньгах 1000%


 
Maxim Sviridov:

641 — это в деньгах. Потому что выводил.

Если я сейчас всё сниму и на счёте ноль останется, это же не значит что 0% итог за неделю :)

Сама система 1000% сделала. Если бы не выводил было бы и в деньгах 1000%

Графа "Прибыль" не меняется при выводе, меняется "Баланс"

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