Печатный станок? Помогите, как быть? - страница 6
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С тестером всё сложно. Прогонял конечно. Но я подтупливаю с конвертацией в центовый счёт. В итоге у меня на реальном счёте, в реальной торговле результат в 1000 раз лучше, чем в тестере)) Я даже реальные результаты за прошлую неделю не могу повторить в тестере за тот же период))) Так что на тесты ориентироваться пока не очень получается)
Стратегия моя, выше где-то я писал про её суть.
Качество стратегии и как следствие советника определяется далеко не суммой доходности или временем работы. Качество определяется стабильностью оптимизацией от оптимизации. Когда вы стабильно раз за разом можете его так настроить что он гарантированно ну или хотя бы в 3 из пяти недель закрывается плюсом при условии еженедельной оптимизации. То что у вас получилось это всего лишь случайность. Небеса разверглись и Вы удачно подобрали такие параметры настройки которые начали работать в ближайшем будущем. Случайность и не более, а вот что бы это опровергнуть попробуйте повторить результат хотя бы ещё 2-3 раза подряд. Тем более что это за стратегия которая одной позицией сносит весь депозит??? Это же курам на смех и снижение лота Вам тут не поможет. Важно что бы кривая баланса шла в пределах 45 градусов в верх. Сильный взлёте, как и пилообразный вид кривой баланса не внушает доверия. На рынке есть только один единственный параметр за который все борются. Это СТАБИЛЬНОСТЬ, но как правило многие стабильно научились только сливать :-). А в ообще статистика по стретегии ведётся в разрезе оптимизаций, ну или недель, как я это делаю. Первая оптимизация Вам принесла прибыли, вторая принесла. Третья принесла убыток но не значительный, четвёртая закрылась возле нуля. Пятая принесла прибыль но совсем чуть чуть. Вот и считайте. Но что то кажется мне что Вы не сможете повторить свой результат. Име5ется в виду не процент прибыли, а хотя бы наличием прибыли (не важно какой) при следующем подборе параметров.
Есть у меня идея, в голове витает уже давно но всё руки не доходя. Смысл этой идей такой, а что если взять и счоветник у которого есть настроечные параметры. Пусть скажем 10 и изменяются они в каком то конкретном диапазоне. При оптимизации таких советников важно найти такие параметры которые только только начинают работать и проработают в будущем. Что есть не сейчас, а в будущем. Выбор таких параметром можно осуществить только с помощью неронных сетей. Вот и подумалось что можно подготовить для НС такую обучающую выборку которая натренирует сеть выдавать параметры именно будующие, те который вот вот должны начать действавать. У меня у самого есть базовая стратегия где всего лишь два параметра с диапазоном изменения от 5 до 40. Вот по отношению к ней если применить НС то думаю что то из этого может получится. Как пример:
А=44. В=6 и скажем найти их в момент времени обозначенный красным. Согласитесь бы здорово было
Так то и статистика у него вполне хорошая. Чуть смазана из за хвостика в переди.
что рассуждать - так прикрепляйте советник и настройки
будем все вместе пробывать вашу систему .,и радоваться если все хорошо:)