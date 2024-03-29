MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization - страница 4
Ну да, отсутствие печати выделенного фрагмента - признак убогости, разве нет? (мне нужно распечатать одну функцию из листинга в 2,5 тысячи строк - как это сделать?)
Отсутствие возможности редактирования колонтитулов (дата, время печати, имя файла) - признак убогости, разве нет? (мне нужно знать, это последний вариант индикатора или где лежит файл, который я распечатал неделю назад)
Ни в коем случае. Вы путаете редактор кода с редактором общего назначения.
В реальности проблемы с печатью выделенных фрагментов нет - Вы просто придумали не используемую в реальности функцию.
Сильно мешает отсутствие фолдинга и нормального менеджера проекта - тоже не айс, не так-ли?
Фолдинг - это не критическая функция. Менеджер проектов будет чуть позже, как раз вместе с ресурсами и подготовкой к магазину.
Это было бы понятно, если бы и другие редакторы кода были бы такими же несовершенными, но мне кажется, что МТ Вы пишите, наверное, на Visual Studio? Сравните тот редактор и свой :)
Вместо того, чтобы дать программерам нормальный редактор, Вы тратите время на дурацкий (по моему мнению!) стайлинг, на сниппеты.
Вот я Вас уверяю, один фолдинг и нормальный менеджер проекта несут удобства программеру больше на порядок (т.е. в десять раз) , чем стайлинг и все сниппеты, вместе взятые.
Вы выдаете желаемое за действительное.
MetaEditor достаточно хорош и по некоторым показателям лучше Visual Studio (кому как не мне это знать, последние 13 лет работающему в нем). Фактически без расширителей редактора типа Visual Assist студия откровенно слаба в редактировании кода.
Интеллисенс, сниппеты, стайлинг, встроенная помощь, интеграция с ресурсами поддержки - все это необходимые элементы среды разработки. И они есть в MetaEditor'е.
Причем объяснили это заботой же о программерах, типа вы настолько неквалифицированны, что это будет для вас хуже, поэтому проверяйте все мыслимое и немыслимое заранее.
Хотя он и называется обработкой ИСКЛЮЧЕНИЙ и позволяет как-раз сосредоточиться на грамотной обработке ошибок в одном месте в рамках программной единицы.
А не распылять все эти многочисленные проверки по коду и не повторять одни и те же проверки десятки раз, что неизбежно ведет к уменьшению надежности софта.
Да ладно, что я говорю, как-будто Вы это не знаете :)
Из двух вариантов обработки ошибок: по коду возврата или по эксепшенам, мы выбрали коды возврата. Наше мнение: эксепшены - это откровенное зло, а разговоры об увеличении надежности от их применения - прямая ложь.
Тема "коды возврата vs эксепшены" флеймовая и бесполезная - никто не изменит своего мнения. Поэтому лучше ее не поднимать.
Уважаемые!
У меня проект уже состоит из 15 тыс. строк и содержит более 30 включаемых файлов, вот старая схема (не успел подправить):
Вот реальные скрины проекта:
Никаких затруднений с коддингом я не испытываю, кроме одного: нет возможности искать текст в только открытых файлах.
Я просил разработчиков сделать эту простейшую опцию, но они почему то не хотят этого делать....
Из двух вариантов обработки ошибок: по коду возврата или по эксепшенам, мы выбрали коды возврата. Наше мнение: эксепшены - это откровенное зло, а разговоры об увеличении надежности от их применения - прямая ложь.
Мне кажется, Вы выбирали по принципу или кислое или сладкое. А если просто вкусное?
По-моему, не нужно противопоставлять друг другу исключения и коды возврата. Это два отличных механизма, каждый для своей цели. Не лучше ли было бы оставить оба?
Тема "коды возврата vs эксепшены" флеймовая и бесполезная - никто не изменит своего мнения. Поэтому лучше ее не поднимать.
Да я это еще тогда понял - но живет надежда, вдруг время прошло и Вы передумали :)
В любом случае, спасибо за Ваши ответы.
Идеологические разногласия еще не повод для брани :)
Ну, Вам виднее. Для меня сниппеты, стайлинг, интергация с ресурсами поддержки не являются необходимыми.
Вы очень точно выразились.
Нам на самом деле виднее, так как приходится думать о финальном результате. А вы высказали лишь свое мнение, да еще откровенно ошибочное "сниппеты, стайлинг, интергация с ресурсами поддержки не являются необходимыми".
Задача массового привлечения и обучения разработчиков новому языку без интеллисенса, стайлинга, хелпов, интеграции, визардов и нашего общего направления развития практически провальна. А фолдинг никак не влияет на финальный результат.
Редактор развивается и дальше, на днях выйдет новая версия более продвинутого MQL5 визарда, который может генерировать очень сложных экспертов. Новые функции будут добавляться активно, далее идет поддержка проектов.
Никаких затруднений с коддингом я не испытываю, кроме одного: нет возможности искать текст в только открытых файлах.
Я просил разработчиков сделать эту простейшую опцию, но они почему то не хотят этого делать....
В хелпе очень мало примеров применения функций. А ведь основной принцип любого обучения "делай как я".
Тот же хелп МЕ4 как раз пример. Очень удачная вещь и именно из-за наличия простых примеров.
Я понимаю что есть первостепенные задачи, но пока не появятся примеры применения по каждой функции КПД хелпа для новичков останется низким.
На наш взгляд документация MQL5 в разы детальнее и безусловно превосходит документацию MQL4 как по объему, так и по примерам.
Конечно же, примеров никогда не бывает достаточно. Именно поэтому мы столько сил прилагаем на развитие разделов документации, статей и базы MQL5 кода. Специально для удобства разработчиков мы интегрировали в редактор как сам доступ к статьям/коду, так и реализовали функции быстрого поиска по всему MQL5.community:
Чтобы получить автоматическую подсказку со всего MQL5.com, достаточно нажать Ctrl+F1 на интересующей фразе (можно предварительно выделить несколько слов) и получить быстрые результаты поиска, где можно получить больше деталей или задать свой вопрос:
Обучение разработчиков новому языку MQL5 - это одна из наших глобальных задач и мы усиленно вкладываем массу сил именно в это направление.
Язык более или менее устаканится и примеры скорей всего появятся.
Да и на статьи как я понял разработчики надеяться, раз учебника нет...
Отвечу кратко
ЗЫ Опятже зачем новичку 250 примеров применения функции, ему нужен один простой пример и сразу а не через минуту поиска.
ЗЗЫ Вот всё что нужно новичку, и желательно прямо в хелпе а не где-то на сервере: