falkov:

Ну да, отсутствие печати выделенного фрагмента - признак убогости, разве нет? (мне нужно распечатать одну функцию из листинга в 2,5 тысячи строк - как это сделать?)

Отсутствие возможности редактирования колонтитулов (дата, время печати, имя файла) - признак убогости, разве нет? (мне нужно знать, это последний вариант индикатора или где лежит файл, который я распечатал неделю назад)

Ни в коем случае. Вы путаете редактор кода с редактором общего назначения.

В реальности проблемы с печатью выделенных фрагментов нет - Вы просто придумали не используемую в реальности функцию.

Отсутствие возможности нормального выделения текста (https://www.mql5.com/ru/forum/2582/page2#comment_41664) - признак убогости, разве нет? (мне нужно выделить двести строк текста для чего-нибудь)

С выделением все нормально, может Вы ссылку не ту дали?


Сильно мешает отсутствие фолдинга и нормального менеджера проекта - тоже не айс, не так-ли?

Фолдинг - это не критическая функция. Менеджер проектов будет чуть позже, как раз вместе с ресурсами и подготовкой к магазину.

Это было бы понятно, если бы и другие редакторы кода были бы такими же несовершенными, но мне кажется, что МТ Вы пишите, наверное, на Visual Studio? Сравните тот редактор и свой :)

Вместо того, чтобы дать программерам нормальный редактор, Вы тратите время на дурацкий (по моему мнению!) стайлинг, на сниппеты.

Вот я Вас уверяю, один фолдинг и нормальный менеджер проекта несут удобства программеру больше на порядок (т.е. в десять раз) , чем стайлинг и все сниппеты, вместе взятые.

Вы выдаете желаемое за действительное.

MetaEditor достаточно хорош и по некоторым показателям лучше Visual Studio (кому как не мне это знать, последние 13 лет работающему в нем). Фактически без расширителей редактора типа Visual Assist студия откровенно слаба в редактировании кода.

Интеллисенс, сниппеты, стайлинг, встроенная помощь, интеграция с ресурсами поддержки - все это необходимые элементы среды разработки. И они есть в MetaEditor'е.


Совершенно под надуманным предлогом отказались от обработки исключений - супер механизма для написания надежных программ.

Причем объяснили это заботой же о программерах, типа вы настолько неквалифицированны, что это будет для вас хуже, поэтому проверяйте все мыслимое и немыслимое заранее.

Хотя он и называется обработкой ИСКЛЮЧЕНИЙ и позволяет как-раз сосредоточиться на грамотной обработке ошибок в одном месте в рамках программной единицы.

А не распылять все эти многочисленные проверки по коду и не повторять одни и те же проверки десятки раз, что неизбежно ведет к уменьшению надежности софта.

Да ладно, что я говорю, как-будто Вы это не знаете :)

Из двух вариантов обработки ошибок: по коду возврата или по эксепшенам, мы выбрали коды возврата. Наше мнение: эксепшены - это откровенное зло, а разговоры об увеличении надежности от их применения - прямая ложь.

Тема "коды возврата vs эксепшены" флеймовая и бесполезная - никто не изменит своего мнения. Поэтому лучше ее не поднимать.

 

Уважаемые!

У меня проект уже состоит из 15 тыс. строк и содержит более 30 включаемых файлов, вот старая схема (не успел подправить):


Вот реальные скрины проекта:


Никаких затруднений с коддингом я не испытываю, кроме одного: нет возможности искать текст в только открытых файлах.

Я просил разработчиков сделать эту простейшую опцию, но они почему то не хотят этого делать....

 

Я вольно поскипал ответ уважаемого Рената:

Renat:

В реальности проблемы с печатью выделенных фрагментов нет - Вы просто придумали не используемую в реальности функцию.

Повторю еще раз: мне нужно распечатать фрагмент кода из листинга, например, в 2,5 тысячи строк - как это сделать?

Сейчас я делаю это так - на предварительном просмотре нахожу листы, на которых выведен нужный мне фрагмент и затем при печати указываю эти номера страниц. Что не сильно удобно :) Причем галка эта "Выделенный фрагмент" есть на диалоге "Печать", просто она неактивна. Если не сложно, назовите хоть один редактор кода с такой фичей :)

С выделением все нормально, может Вы ссылку не ту дали?

Процитирую часть своего поста:

ставишь мышь на номера страниц, жмешь кнопку мыши и ведешь мышь вниз, строки выделяются.

как только мышь попадает на горизонтальную полосу прокрутки (чтобы еще выделить строки, лежащие ниже), так сразу листинг прокручивается в начало и выделение получается с начала листинга до текущего места.

Конечно, я приспособился - надо мышь вести немного левее, чтобы она не попадала на гориз полосу прокрутки, но, согласитесь, это как-то неправильно! :)


Фолдинг - это не критическая функция. Менеджер проектов будет чуть позже, как раз вместе с ресурсами и подготовкой к магазину.

Согласен. Также, как и стайлер и сниппеты, ок?

Если выбирать из фолдинга и менеджера проекта, я выберу последний. Только в нем должны отражаться не только имена файлов, но и входящие в них функции, классы и т.д.

Вы выдаете желаемое за действительное.

MetaEditor достаточно хорош и по некоторым показателям лучше Visual Studio (кому как не мне это знать, последние 13 лет работающему в нем). Фактически без расширителей редактора типа Visual Assist студия откровенно слаба в редактировании кода.

Интеллисенс, сниппеты, стайлинг, встроенная помощь, интеграция с ресурсами поддержки - все это необходимые элементы среды разработки. И они есть в MetaEditor'е.

Ну, Вам виднее. Для меня сниппеты, стайлинг, интергация с ресурсами поддержки не являются необходимыми.

Из двух вариантов обработки ошибок: по коду возврата или по эксепшенам, мы выбрали коды возврата. Наше мнение: эксепшены - это откровенное зло, а разговоры об увеличении надежности от их применения - прямая ложь.

Мне кажется, Вы выбирали по принципу или кислое или сладкое. А если просто вкусное?

По-моему, не нужно противопоставлять друг другу исключения и коды возврата. Это два отличных механизма, каждый для своей цели. Не лучше ли было бы оставить оба?

Тема "коды возврата vs эксепшены" флеймовая и бесполезная - никто не изменит своего мнения. Поэтому лучше ее не поднимать.

Да я это еще тогда понял - но живет надежда, вдруг время прошло и Вы передумали :)

В любом случае, спасибо за Ваши ответы.

Идеологические разногласия еще не повод для брани :)

 
falkov:
Ну, Вам виднее. Для меня сниппеты, стайлинг, интергация с ресурсами поддержки не являются необходимыми.

Вы очень точно выразились.

Нам на самом деле виднее, так как приходится думать о финальном результате. А вы высказали лишь свое мнение, да еще откровенно ошибочное "сниппеты, стайлинг, интергация с ресурсами поддержки не являются необходимыми".

Задача массового привлечения и обучения разработчиков новому языку без интеллисенса, стайлинга, хелпов, интеграции, визардов и нашего общего направления развития практически провальна. А фолдинг никак не влияет на финальный результат.



Редактор развивается и дальше, на днях выйдет новая версия более продвинутого MQL5 визарда, который может генерировать очень сложных экспертов. Новые функции будут добавляться активно, далее идет поддержка проектов.

 
AlexSTAL:

Никаких затруднений с коддингом я не испытываю, кроме одного: нет возможности искать текст в только открытых файлах.

Я просил разработчиков сделать эту простейшую опцию, но они почему то не хотят этого делать....

Это все будем делать обязательно - будет большой объем изменений, связанный именно с ведением проектов.
 
Renat:

Вы очень точно выразились.

Нам на самом деле виднее, так как приходится думать о финальном результате. А вы высказали лишь свое мнение, да еще откровенно ошибочное "сниппеты, стайлинг, интергация с ресурсами поддержки не являются необходимыми".

Задача массового привлечения и обучения разработчиков новому языку без интеллисенса, стайлинга, хелпов, интеграции, визардов и нашего общего направления развития практически провальна. А фолдинг никак не влияет на финальный результат.

Редактор развивается и дальше, на днях выйдет новая версия более продвинутого MQL5 визарда, который может генерировать очень сложных экспертов. Новые функции будут добавляться активно, далее идет поддержка проектов.

В хелпе очень мало примеров применения функций. А ведь основной принцип любого обучения "делай как я".

Тот же хелп МЕ4 как раз пример. Очень удачная вещь и именно из-за наличия простых примеров.

Я понимаю что есть первостепенные задачи, но пока не появятся примеры применения по каждой функции КПД хелпа для новичков останется низким.

 
Urain:

В хелпе очень мало примеров применения функций. А ведь основной принцип любого обучения "делай как я".

Тот же хелп МЕ4 как раз пример. Очень удачная вещь и именно из-за наличия простых примеров.

Я понимаю что есть первостепенные задачи, но пока не появятся примеры применения по каждой функции КПД хелпа для новичков останется низким.

На наш взгляд документация MQL5 в разы детальнее и безусловно превосходит документацию MQL4 как по объему, так и по примерам.

Конечно же, примеров никогда не бывает достаточно. Именно поэтому мы столько сил прилагаем на развитие разделов документации, статей и базы MQL5 кода. Специально для удобства разработчиков мы интегрировали в редактор как сам доступ к статьям/коду, так и реализовали функции быстрого поиска по всему MQL5.community:


Чтобы получить автоматическую подсказку со всего MQL5.com, достаточно нажать Ctrl+F1 на интересующей фразе (можно предварительно выделить несколько слов) и получить быстрые результаты поиска, где можно получить больше деталей или задать свой вопрос:



Обучение разработчиков новому языку MQL5 - это одна из наших глобальных задач и мы усиленно вкладываем массу сил именно в это направление.

Urain:

В хелпе очень мало примеров применения функций. А ведь основной принцип любого обучения "делай как я".

Тот же хелп МЕ4 как раз пример. Очень удачная вещь и именно из-за наличия простых примеров.

Я понимаю что есть первостепенные задачи, но пока не появятся примеры применения по каждой функции КПД хелпа для новичков останется низким.

Язык более или менее устаканится и примеры скорей всего появятся.

Да и на статьи как я понял разработчики надеяться, раз учебника нет...

 
falkov:
Процитирую часть своего поста:

ставишь мышь на номера страниц, жмешь кнопку мыши и ведешь мышь вниз, строки выделяются.

как только мышь попадает на горизонтальную полосу прокрутки (чтобы еще выделить строки, лежащие ниже), так сразу листинг прокручивается в начало и выделение получается с начала листинга до текущего места.

Конечно, я приспособился - надо мышь вести немного левее, чтобы она не попадала на гориз полосу прокрутки, но, согласитесь, это как-то неправильно! :)
С этим будем разбираться.
 
Renat:

На наш взгляд документация MQL5 в разы детальнее и безусловно превосходит документацию MQL4 как по объему, так и по примерам.

Конечно же, примеров никогда не бывает достаточно. Именно поэтому мы столько сил прилагаем на развитие разделов документации, статей и базы MQL5 кода. Специально для удобства разработчиков мы интегрировали в редактор как сам доступ к статьям/коду, так и реализовали функции быстрого поиска по всему MQL5.community:


Чтобы получить автоматическую подсказку со всего MQL5.com, достаточно нажать Ctrl+F1 на интересующей фразе (можно предварительно выделить несколько слов) и получить быстрые результаты поиска, где можно получить больше деталей или задать свой вопрос:



Обучение разработчиков новому языку MQL5 - это одна из наших глобальных задач и мы усиленно вкладываем массу сил именно в это направление.

Отвечу кратко

ЗЫ Опятже зачем новичку 250 примеров применения функции, ему нужен один простой пример и сразу а не через минуту поиска.

ЗЗЫ Вот всё что нужно новичку, и желательно прямо в хелпе а не где-то на сервере:


