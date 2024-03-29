MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization - страница 5
Отвечу кратко
Только что проверил - ищет корректно
ЗЫ Опятже зачем новичку 250 примеров применения функции, ему нужен один простой пример и сразу а не через минуту поиска.
ЗЗЫ Вот всё что нужно новичку, и желательно прямо в хелпе а не где-то на сервере:
Вы меня пугаете. Вот какой объем документации и примера для GetPointer:
Детальное описание, куча перекрестных ссылок, огромный пример, список "Смотри также":
И все это доступно по клавише F1. А если воспользоваться Ctrl+F1, то объем информации будет еще больше.
Для уточнения поиска можно задавать дополнительные слова - на MQL5.com используется хороший поисковик с морфологией русского и английского языков и правильным ранжированием результатов.
ps: если работаете через прокси, то лучше укажите его параметры в настройках редактора.
я тоже проверил. ничего не найдено
У меня CDMA-модем, соответственно динамичный ip, если это проблема то сами понимаете что новичку её не преодолеть.
Пугать не собирался, просто привёл скрин того что я вижу в ME.
Динамический IP не проблема.
Броузером через прокси ходите или напрямую? Проблема может быть в прокси сервере или файрволе. Пропишите в настройки данные своего прокси сервера:
Второй момент - может просто отключены поисковые категории:
Не для критики, а для предложения.
Все виды справок и способы их вызова для новичка далеко не очевидны, помню по своему первому опыту еще на МТ4.
Может стоит добавить при первом запуске метаэдитора окно с сообщением о том, какие виды справок существуют в нем и какими способами их вызывать?
О справке по Ctrl+F1 вообще от вас сейчас узнал впервые.
У нас есть мысль сделать ненавязчивый механизм подсказок по ходу работы.
Возьмемся за нее чуть позже - нужно целую систему контрольных точек создать, чтобы подсказки на самом деле были ненавязчивыми, а не мучили людей.
Прокси не использую а вот категории у меня так же как и на картинке выше.
Это у вас включено или выключено?
ЗЫ хотя попробовал и так и так результат нулевой.
Но при этом списки статей и codebase в соседних вкладках обновляются?
Это достаточно странно, ибо один и тот же сетевой механизм доступа используется.