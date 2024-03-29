MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization - страница 5

Urain:

Отвечу кратко

Только что проверил - ищет корректно


 
Urain:

Отвечу кратко

ЗЫ Опятже зачем новичку 250 примеров применения функции, ему нужен один простой пример и сразу а не через минуту поиска.

ЗЗЫ Вот всё что нужно новичку, и желательно прямо в хелпе а не где-то на сервере:

Вы меня пугаете. Вот какой объем документации и примера для GetPointer:

Детальное описание, куча перекрестных ссылок, огромный пример,  список "Смотри также":



И все это доступно по клавише F1. А если воспользоваться Ctrl+F1, то объем информации будет еще больше.

Для уточнения поиска можно задавать дополнительные слова - на MQL5.com используется хороший поисковик с морфологией русского и английского языков и правильным  ранжированием результатов.


ps: если работаете через прокси, то лучше укажите его параметры в настройках редактора.

 
Rosh:

Только что проверил - ищет корректно


я тоже проверил. ничего не найдено



 

У меня CDMA-модем, соответственно динамичный ip, если это проблема то сами понимаете что новичку её не преодолеть.

Пугать не собирался, просто привёл скрин того что я вижу в ME.

 
Urain:

У меня CDMA-модем, соответственно динамичный ip, если это проблема то сами понимаете что новичку её не преодолеть.

Пугать не собирался, просто привёл скрин того что я вижу в ME.


Динамический IP не проблема. 

Броузером через прокси ходите или напрямую? Проблема может быть в прокси сервере или файрволе. Пропишите в настройки данные своего прокси сервера:


Второй момент - может просто отключены поисковые категории:


 

Не для критики, а для предложения.

Все виды справок и способы их вызова для новичка далеко не очевидны, помню по своему первому опыту еще на МТ4.

Может стоит добавить при первом запуске метаэдитора окно с сообщением о том, какие виды справок существуют в нем и какими способами их вызывать?


О справке по Ctrl+F1 вообще от вас сейчас узнал впервые.

 
equivalent23:

Все виды справок и способы их вызова для новичка далеко не очевидны, помню по своему первому опыту еще на МТ4.

Может стоит добавить при первом запуске метаэдитора окно с сообщением о том, какие виды справок существуют в нем и какими способами их вызывать?

У нас есть мысль сделать ненавязчивый механизм подсказок по ходу работы.

Возьмемся за нее чуть позже - нужно целую систему контрольных точек создать, чтобы подсказки на самом деле были ненавязчивыми, а не мучили людей.

 
Renat:

У нас есть мысль сделать ненавязчивый механизм подсказок по ходу работы.

Возьмемся за нее чуть позже - нужно целую систему контрольных точек создать, чтобы подсказки на самом деле были ненавязчивыми, а не мучили людей.

Ясно. Хорошее начинание, удачи вам.
 
Renat:

Динамический IP не проблема. 

Броузером через прокси ходите или напрямую? Проблема может быть в прокси сервере или файрволе. Пропишите в настройки данные своего прокси сервера:


Второй момент - может просто отключены поисковые категории:


Прокси не использую а вот категории у меня так же как и на картинке выше.

Это у вас включено или выключено?

ЗЫ хотя попробовал и так и так результат нулевой.

 
Urain:

Прокси не использую а вот категории у меня так же как и на картинке выше.

Это у вас включено или выключено?

ЗЫ хотя попробовал и так и так результат нулевой.

Но при этом списки статей и codebase в соседних вкладках обновляются?

Это достаточно странно, ибо один и тот же сетевой механизм доступа используется.

