Открытое обращение к разработчикам - давайте "допилим" графическую часть - страница 3
Так пользуйте! На самом деле даже хотел завести тему с предложением услуг по созданию нужных картинок, у обоих терминалов с этим никаких проблем, они видят все установленные шрифты.
Zhunko и Hidden вовсю пользуются возможностью, и я чуть чуть :), просто не забываем про ошибку работы со шрифтами.
Я имел ввиду не установленный в систему шрифт
Так а в чем проблема? Сделал шрифт установил пользуйся. Установить шрифт это безопаснее, чем запустить скрипт в терминале :) . Да и все заботы перекладываются на винду.
Так что в Вашей просьбе теперь уже не вижу смысла.
Это программисту легко установить. А конечному пользователю зачастую сложно прочитать сообщение об ошибке, не говоря уже о том,
что нужно прочитать документацию и что-то куда-то установить.
А самому расшифровывать шрифтовый файл, строить символы... Бррр
Да, самостоятельно в наши времена никто ttf не парсит и не рендерит конечно, работает все только с установленными шрифтами в систему, используя стандартную виндовскую либу. Но если бы речь зашла о использовании векторной графики наряду с битмапами, то это был бы один из способов ее внедрения, без введения нового формата. Векторные спрайты, записывающиеся строкой символов делались бы на раз...
Если шрифт требует установки, то это решение не из "каропки". А вот программно пользовать какой нибудь myfont.ttf тупо положенный в папку Files или Images было бы конечно очень удобно...
ЗЫ: но согласен, есть дела поважнее и без этого жить можно
Получилось прицепить индикатор к OBJ_CHART. Подскажите как сделать чтоб окно индикатора занимало всю площадь OBJ_CHART, а не только его часть?
Получилось прицепить индикатор к OBJ_CHART. Подскажите как сделать чтоб окно индикатора занимало всю площадь OBJ_CHART, а не только его часть?
Пока никак, но скоро мы добавим функции по управлению высотой подокон индикаторов с точностью до пикселей.
Это также даст возможность строить аккуратные и точные панели управления.
Пока никак, но скоро мы добавим функции по управлению высотой подокон индикаторов с точностью до пикселей.
ура. только хотел в сервисдеск предложение писать.
читаете мысли :)