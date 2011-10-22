Открытое обращение к разработчикам - давайте "допилим" графическую часть
Новые цветовые константы образованы от старых добавлением префикса clr, то есть Red -> clrRed. Это сделано для того, чтобы отделить названия цветов от нормальных слов (не портить раскраску кода).
И старые и новые константы будут какое-то время поддерживаться наравне, чтобы не портить жизнь программистам, но подсветка будет делаться только для новых наименований.
Это уже изменили - свойства разделены. Добавлено новое свойство OBJPROP_FILL
По этому пункту отлично! Давайте реализуем всё таки все!
Да я то это понимаю.... Есть люди, которые живут на своей "планете"...
Графическую часть будем улучшать, есть масса идей.
Все упирается в недостаток ресурсов.
по первому вопросу
1) У графических объектов есть поле "Описание". Но оно уже потеряло первоначальный смысл выводить это описание при наведении курсора на объект (тикет #47887, пока ещё публично не отклонённый). Это актуально для текста, меток, кнопок и т.д.
уже высказывались в другой ветке. Это действительно надо.
Второй воспрос - новое свойство - кто хозяин объекта. В русле предложения это единственный выход.
Длинный список объектов тоже часто хочется отключать, то есть разделять на свои ручные и "автоматические экспертные". Свойство нужное.
- Вычислительных
- Программистких (ну и слово :))
- В файлах
Ресурсов каких?
Скорей всего человеко-часов (или пункт 2 суровым языком статистики)...
Графическую часть будем улучшать, есть масса идей.
Я бы добавил еще кое-что...
5) Это МТ4:
А это МТ5:
В МТ4 вертикальная линия, нарисованная в основном окне, проходит через все подокна, а нарисованная в подокне видна только в нем. Я думаю, что это правильно. В МТ5 проходит через все подокна независимо от того, где она нарисована. Хотелось бы как в МТ4 или сделайте оба варианта, используя свойство OBJPROP_RAY например...
6) Было бы неплохо в функции для работы с графическими объектами, добавить еще одно свойство, которое будет по желанию программиста включать или отключать генерацию события ChartEvent для той же программы или для всех(тут надо подумать). Чтобы программа не обрабатывала в OnChartEvent события, которые сама же создает, если этого не требуется. Или как-то еще решить этот вопрос... Очень напрягает при активной работе с графикой.
Хотел бы публично высказаться по данному вопросу.
Я понимаю, что у Вас сейчас магазин, оптимизация-визуализация и т.д., то есть работы хватает )))
Вы позиционируете MT5 как платформу для построения интерфейсов. Сделали в этой области уже многое, хорошо сделали.
Но! Есть одно но! Часть функционала перекочевала из MT4 и требует доработки на данном этапе, пока MT5 не вошла в массы.
А то на своём форуме программист nen возмущается, что Вы внезапно всем цветам добавили префикс clr, хотя в списке изменений Вы заранее об этом предупредили.
Ну да ладно, я по другим аспектам хотел высказаться.
1) У графических объектов есть поле "Описание". Но оно уже потеряло первоначальный смысл выводить это описание при наведении курсора на объект (тикет #47887, пока ещё публично не отклонённый). Это актуально для текста, меток, кнопок и т.д.
На скринах это хорошо видно (зачем пользователю видеть длинное сложное внутренне наименование объекта???):
Для этого нужно поле "Описание" разделить на два:
2) Последний созданный объект можно удалить по кнопке Backspace (тикет #44396, уже публично отложенный (можно прочитать и отвергнутый))
Представим себе ситуацию, когда на график прикреплён эксперт, который создаёт / удаляет графические объекты.
Вы создаёте на графике скажем круг, эксперт в это время параллельно работает - создаёт/удаляет/модифицирует графические объекты (скажем интерфейсную часть).
Вам круг не понравился и вы нажимаете Backspace, но удаляется не круг, а последний объект, созданный советником. Вы об этом можете даже и не догадываться.
Здесь то же есть простое и быстрое решение:
Off: меня порадовал ответ в сервис-деске "просто надо помнить об этом". То есть Вы считаете, что все пользователи MT5 (не программисты) должны заранее об этом знать и всегда помнить?
3) Отображение графических объектов в общем списке
Зачем пользователю видеть все эти объекты (которые используются для интерфейсов)??
А данное окно нужно, что бы отыскать свой объект, когда на графике сложно выделить необходимый из-за кучности объектов.
В данное окно нужно ввести ЧекБокс "Показать автоматически созданные объекты" (см. пункт 2), который при открытии автоматически в сброшенном состоянии.
4) Для ряда фигур (круг, прямоугольник...) два свойства "цвет заливки" и "рисовать как фон" слиплись в одно. Вы говорили, что ошиблись, но вышло уже несколько билдов....
Я не думаю, что я сказал что-то только мне нужное. Мне кажется, что это фундаментальная часть MT5 и требует скорейшей доработки.