Открытое обращение к разработчикам - давайте "допилим" графическую часть - страница 5

sergeev:
но ведь его можно самому написать. 

Например?

Можно даже абстракциями, я пойму.

 

Хочется вводить цвет напрямую с палитры а не посредством обращения панели параметров объекта.



 
Urain:

:)  ну в смысле, чтоб можно самому написать элемент управления, который вам цвет выбирает. 


 
sergeev:

Я могу цвета хоть в RBG хоть в long вводить,

а вот конечному пользователю палитру подавай,

а такой апишки чё то я не припомню чтоб палитру вызывала.

 
sergeev:

В том то и прикол чтоб пользователя не нагружать интерфесом объектов а дать сразу вызов поллитры :о)
 
Urain:
если вы пользователю сами продукт пишите, то такой компонент можно сделать и пользоваться им в будущем.

он же не на один раз пригодится.

 

Но с точки зрения удобства - я тоже поддерживаю эту просьбу.

Элемент полезный. (мне то пришлось самому писать)

 
sergeev:

Но с точки зрения удобства - я тоже поддерживаю эту просьбу.

С++ не канает, чистый mql.
 
Urain:
С++ не канает, чистый mql.
ну так я вам MQL5 и показываю.
 
sergeev:
ну так я вам MQL5 и показываю.
Проехали, главное что Элемент OBJ_EDIT_COLOR  полезный.
