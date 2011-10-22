Открытое обращение к разработчикам - давайте "допилим" графическую часть - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
но ведь его можно самому написать.
Например?
Можно даже абстракциями, я пойму.
Хочется вводить цвет напрямую с палитры а не посредством обращения панели параметров объекта.
Например?
Можно даже абстракциями, я пойму.
:) ну в смысле, чтоб можно самому написать элемент управления, который вам цвет выбирает.
:) ну в смысле, чтоб можно самому написать элемент управления, который вам цвет выбирает.
Я могу цвета хоть в RBG хоть в long вводить,
а вот конечному пользователю палитру подавай,
а такой апишки чё то я не припомню чтоб палитру вызывала.
:) ну в смысле, чтоб можно самому написать элемент управления, который вам цвет выбирает.
В том то и прикол чтоб пользователя не нагружать интерфесом объектов а дать сразу вызов поллитры :о)
если вы пользователю сами продукт пишите, то такой компонент можно сделать и пользоваться им в будущем.
он же не на один раз пригодится.
Но с точки зрения удобства - я тоже поддерживаю эту просьбу.
Элемент полезный. (мне то пришлось самому писать)
Но с точки зрения удобства - я тоже поддерживаю эту просьбу.
Элемент полезный. (мне то пришлось самому писать)
С++ не канает, чистый mql.
ну так я вам MQL5 и показываю.