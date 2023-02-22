MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 91
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Тормоза ObjectGetInterger - норма?
Тормоза ObjectGetInterger - норма?
Get методы уже синхронные, поэтому ждут. Работа с объектами идет через специальную очередь команд, а не через прямой доступ к объектам.
Для информации: очень не рекомендуется смешивать Set и Get методы. Лучше множественно записать и потом множественно прочитать. Или наоборот.
Get методы уже синхронные, поэтому ждут. Работа с объектами идет через специальную очередь команд, а не через прямой доступ к объектам.
Для информации: очень не рекомендуется смешивать Set и Get методы. Лучше множественно записать и потом множественно прочитать. Или наоборот.
С этим проблемы, к сожалению. Показал кодом выше.
Спасибо за пояснения.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TradesID
fxsaber, 2021.03.29 16:39
Результат запуска приложенного скрипта на реальном счете.
Библиотека быстрее штатной реализации в ~2500 раз. Только альтернативный подход позволяет делать некоторые вычисления за приемлемое время.
Чтобы завставить терминал отдать память, можно запустить такой скрипт
Размер массива подбирайте под свой размер озу
Чтобы завставить терминал отдать память, можно запустить такой скрипт
Размер массива подбирайте под свой размер озу
В чем идея?
В чем идея?
Видимо, поставить терминал в условия нехватки памяти, глядишь, сработают внутренние механизмы её освобождения.
Видимо, поставить терминал в условия нехватки памяти, глядишь, сработают внутренние механизмы её освобождения.
Да, терминалу не хватает памяти и он начитает сбрасывать закешированные данные
Возникла нестандартная ситуация. Советник на основании сигнала индикатора делает скриншот и если фильтры пропускают, дает команду на открытие/закрытие позиций.
Скриншот в своем названии содержит время: день, час и секунду, например, CHFJPY_d29_h10_m24_s17. Время берется из функции TimeCurrent().
В терминале работало 28 экземпляров советника. В какой-то момент, на 44 минуты, терминал как будто завис и в 10:27 снова пошла нормальная работа. Вот часть лога самого терминала:
Обрывов связи не видно. Первая запись по EURUSD в 10:27 - в истории сделок - это закрытие по sl в 10:14.
Ниже часть лога из советника. Как видно, по верхним красным рамкам, время записи журнала и время TimeCurrent(), которое в названии скриншота - почти совпадают.
А в нижних рамках, разница уже в полчаса.
На символе CHFJPY, формирование одного скриншота с сигналом на открытие произошло - в 10:12, формирование второго скриншота с сигналом в 10:24. Но открытие/закрытие и новое открытие произошло в течение одной минуты в 10:27.
В общем, такие странности получились с 9:43 по 10:27 :
1) TimeCurrent() работает и получает актуальное время сервера, советник получает корректные сигналы от индикатора.
2) Записи журнала попали в лог только в 10:27. Скриншоты записались на жесткий диск в папку Files в 10:27, открытия новых ордеров (по устаревшим сигналам) произошли в 10:27.
Может кто-то сталкивался, в чем может быть причина таких зависаний или торможений? Подскажите, какими функциями отлавливать причину? Такая ситуация с апреля уже повторялась несколько раз.
Подскажите, какими функциями отлавливать причину?
Мониторьте расхождение между TimeLocal и TimeCurrent.