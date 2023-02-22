MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 32
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения
fxsaber, 2020.08.16 23:02История торгов -> Позиции -> столбец Комментарий - пустой для всех торговых сделок. Наверное, это ошибка.
Мало того, что он пустой, так еще и отъедает огромную часть полезного пространства.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/orderproperties#enum_order_state
Разве Started-состояние не возникает после успешного OrderSendAsync?
Состояние может возникнуть, а вот тикет - нет.
Приказ просто прошел контроль формальной корректности заполнения, даже не соответствия рынку. Асинхронный приказ просто передался дальше по конвееру и его судьба будет решена где-то потом и где-то в другом месте.
Просьба отреагировать на состояние этого столбца.
Мало того, что он пустой, так еще и отъедает огромную часть полезного пространства.
Да, верно.
Забыли правильно переносить комментарий, когда собираем виртуальные позиции из сделок в истории. Исправим.
Состояние может возникнуть, а вот тикет - нет.
Это состояние не увидеть, т.к. OrdersTotal() не меняется.
Это состояние не увидеть, т.к. OrdersTotal() не меняется.
Не стучитесь в отсутствующую дверь.
Я же детально объяснил - "приказ проверен на формальную корректность и отправлен куда-то". Это приказ не имеет никакого номера, его только передали на следующую ступень конвейера. Номер ему присвоят только когда он пройдет очередь исполнения.
Больше никакой информации на асинхронной посылке вы получить не можете. Ваше рыночное/торговое состояние не изменится, пока вы на свой асинхронный запрос через некоторое время не получите пошаговую детализацию, которую можно отловить в OnTradeTransaction.
Не стучитесь в отсутствующую дверь.
Я же детально объяснил - "приказ проверен на формальную корректность и отправлен куда-то". Это приказ не имеет никакого номера, его только передали на следующую ступень конвейера. Номер ему присвоят только когда он пройдет очередь исполнения.
Больше никакой информации на асинхронной посылке вы получить не можете. Ваше рыночное/торговое состояние не изменится, пока вы на свой асинхронный запрос через некоторое время не получите пошаговую детализацию, которую можно отловить в OnTradeTransaction.
Спасибо за разъяснения, буду изучать.
Возможно, история выросла.
Но на b2617 этот советник снова стал Алертить.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2020.09.08 19:46
Проверьте на бете 2619, пожалуйста.
Мы внесли ряд оптимизаций для ускорения выборок истории. Был случай принудительной инвалидации кеша.
Проверьте на бете 2619, пожалуйста.
Мы внесли ряд оптимизаций для ускорения выборок истории. Был случай принудительной инвалидации кеша.
Ускорение произошло, но, к сожалению, по какой-то причине обновление кеша не укладывается в одну миллисекунду, поэтому алертит на каждом шаге, где обновилась история.
Просьба попробовать на большой истории.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2020.09.23 18:29
ЗЫ Предполагаю, что эта миллисекунда возникает на выделении памяти под обновление кеша. Вроде, больше нечему тормозить.
Спасибо за разъяснения, буду изучать.
Ставьте свои флаги, это старая тема.