MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 36

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prostotrader:

Разные роботы, но все построены приблизительно по одной схеме.

Одновременно задействовано в одном терминале 42 работа, а на трех - 126 это около 400 символов

И ничего не тормозит

20 торговых символов. В каждый момент времени > 60 открытых позиций и столько же отложенных ордеров. Модификация чего-либо может происходить несколько раз в секунду, а может минутами ничего не происходить.

Чтобы избежать пропуска тиков, они берутся через CopyTicks с прошлого момента вызова до текущего. Чтобы избежать проблем с потерей истории, она анализируется. В частности, на валидность - только новые ордера/сделки. Маркет-ордера не используются.


Такая схема держит любые сбои Терминала, лаги и прочее. И дает очень высокий уровень совпадения с Тестером.

Скорее всего, вы не анализировали, возможные пропуски данных. В общем, другая схема.

 
fxsaber:

20 торговых символов. В каждый момент времени > 60 открытых позиций и столько же отложенных ордеров. Модификация чего-либо может происходить несколько раз в секунду, а может минутами ничего не происходить.

Чтобы избежать пропуска тиков, они берутся через CopyTicks с прошлого момента вызова до текущего. Чтобы избежать проблем с потерей истории, она анализируется. В частности, на валидность - только новые ордера/сделки. Маркет-ордера не используются.


Такая схема держит любые сбои Терминала, лаги и прочее. И дает очень высокий уровень совпадения с Тестером.

Скорее всего, вы не анализировали, возможные пропуски данных. В общем, другая схема.

Можно вопрос. Правильно понимаю, исполнение отложек более точное чем маркет ордеров?

 
Valeriy Yastremskiy:

Можно вопрос. Правильно понимаю, исполнение отложек более точное чем маркет ордеров?

Лимитники и тейки (зависит от брокера) исполняются без отрицательных проскальзываний. Маркеты - почти всегда отрицательные проскальзывания.

Т.е. маркетами не выгодно торговать.

 
fxsaber:

Скорее всего, вы не анализировали, возможные пропуски данных. В общем, другая схема.

Пример того, на что можно нарваться.

Синхронный OrderSend сообщает об успешном выполнении быстрее, чем пинг до торгового сервера, - обманывает
Синхронный OrderSend сообщает об успешном выполнении быстрее, чем пинг до торгового сервера, - обманывает
  • 2020.09.29
  • www.mql5.com
Сабж на двух примерах. Пинг ~42 мс. Пример 1. Пример 2. Произвожу проверку на валидацию корректность многих действий в MT5...
 
fxsaber:

Лимитники и тейки (зависит от брокера) исполняются без отрицательных проскальзываний. Маркеты - почти всегда отрицательные проскальзывания.

Т.е. маркетами не выгодно торговать.

Спасибо.

 
fxsaber:

Лимитники и тейки (зависит от брокера) исполняются без отрицательных проскальзываний. Маркеты - почти всегда отрицательные проскальзывания.

Т.е. маркетами не выгодно торговать.

Также отложенные ордера создают уровни поддержки на рынке и поощряются на криптобиржах минимальной комиссией за счет создания ликвидности.

 
Dmi3:

Вот странно, у меня все наоборот.

... все OnBook повыкидывал, перешел обратно на OnTick,...

Если объем аск и бид не нужен, тогда OnTick() - это правильное решение, но мне нужен

не только объем а и любое изменение стакана, которое, к сожалению OnTick() не отрабатывает.

 
fxsaber:


 В общем, другая схема.

Если Ваша схема тормозит, то возможно следует поискать (придумать) другую?

Вот, кстати, загрузка компа, при работающих 126 роботах на 3-х терминалах

Добавлено

Если Вы не решите свою проблему до декабря, то я напишу для Вас демо по своей схеме,

сейчас занят строительством.

 
prostotrader:

Если Ваша схема тормозит, то возможно следует поискать (придумать) другую?

Вот, кстати, загрузка компа, при работающих 126 роботах на 3-х терминалах

Могу писать такие же советники. Только у меня другой уровень написания. Отсюда столько воспроизводимых баг-репортов по существу.

 
fxsaber:

.... Только у меня другой уровень написания. ....

Ах да, я совсем забыл с кем разговариваю...

Извините...

Добавлено

Ну тогда попробуйте, с Вашим уровнем, хоть половину от этого наторговать...


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