MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добавление ордера/сделки в историю торгов вызывает полное пересобирание HistorySelect-кеша, а не частичное. Отсюда лаги при срабатывании отложек.
b2595 - исправили, Супер!
Не на той истории проверил, не исправили пока.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2020.09.08 19:46
b2596 стал быстрее, похоже.
Подскажите, что лучше сделать, чтобы с таким не сталкиваться во время торговли?
Последняя строка - нормально.
Могут ли на лаги влиять параллельно запущенные советники? Индикаторов нет.
ЗЫ Профилирование на пустом Терминале.
SymbolInfoTick - дорогая функция.
Могут ли на лаги влиять параллельно запущенные советники? Индикаторов нет.
Запустил параллельно пустой Терминал и в нем попробовал. Та же картина.Конфигурация.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2020.09.01 21:59
Установил Win10, LatencyMon показывает, что все отлично.
В общем, из-за того, что почти каждая штатная функция может вызывать тормоза, боевой советник каждый OnTick выполняет несколько десятков миллисекунд. Столько съедает сумма вызовов Order*+SymbolInfoTick+Position* и т.д. Каких-либо мат. вычислений нет. Нужны бесплатные снепшоты. Без них ЛЧИ на MT5 не катит.
Что-то не так в подходе... Видимо, нужны ОнТрейд-функции, а не сканирование состояние с нуля на каждом тике.
Что-то не так в подходе... Видимо, нужны ОнТрейд-функции, а не сканирование состояние с нуля на каждом тике.
ООП-парадигма предполагает, что каждая под-ТС сканирует торговое окружение. Однако, если очень хочется, то можно немного нарушить независимость ООП-объектов.
Например, делать полноценный снепшот в самом начале OnTick. И повторять его только после вызова синхронной функции - OrderSend и CopyTicks.
Что касается OnTrade*, то обрывы связи обламывают схему, когда снепшоты делаются только в OnTrade-функциях. Иначе, конечно, была бы большая экономия.
ООП-парадигма предполагает, что каждая под-ТС сканирует торговое окружение. Однако, если очень хочется, то можно немного нарушить независимость ООП-объектов.
Например, делать полноценный снепшот в самом начале OnTick. И повторять его только после вызова синхронной функции - OrderSend и CopyTicks.
Конечно, объект-снепшот должен быть один.
Что касается OnTrade*, то обрывы связи обламывают схему, когда снепшоты делаются только в OnTrade-функциях. Иначе, конечно, была бы большая экономия.
Определить обрыв связи и принудительно обновить снепшот на следующем тике, а потом вернуться к экономному режиму?