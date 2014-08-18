Есть идеи прибыльного советника - страница 10
Вот пожалуйста отчёт за эту неделю))))))Тише едешь, дальше будешь .
Убыточные серии закрываете? По какому принципу?
Убыточные серии закрываете? По какому принципу?
принцип здесь простой -- Илан -- на откате лимитниками через 10 пунктов набираются ордера:
согласно отчёту -- первый ордер был куплен по 101,51 -- 0,01 лота -- затем цена откатывалась и с шагом в 10 пунктов срабатывали лимитники с увеличением лота по правилу "Мартин".
средняя цена выделенных ордеров -- 101,24 -- вся цепочка была закрыта с совокупным профитом 10 пунктов по цене 101,34.
у меня как видно последние 3 крупные сделки в +, а мелкие по отношению с прибыльными - мелочь.
именно из-за Мартина -- последние ордера закрывались по-крупному, перекрывая своим закрытием убыточные мелкие ордрера.
простой всем известный способ -- Илан -- профитный до первого сильного отката -- который неминуемо случится и сожрёт всю "радость"
Да))) здесь я мог бы спорить и доказывать, но у меня нет желания.всё на столько просто и легко, только одно но))))))) правильная точка входа, вот в чём секрет))))))))))
-- ну вот, с тем что стратегия Илан -- разобрались и даже получили подтверждение от автора
-- с "правильной" точкой входа -- поступим так -- Вы выкладывайте недельные отчёты -- и все вместе посмотрим чем закончится Ваш "секрет" -- две недели (как я понимаю) пока успешные, джём-с продолжения
p.s. Кстати, советник, который по стратегии Илан сопровождает вручную открытые ордера -- могу поставить (за деньги, пишите по контактам)
НЕ понял, первый ручной ордер, а последующие автоматом?
не всё же писать полный автомат -- можно и частично автоматизировать процесс.
если "секрет" -- в правильной точке входа -- а сопровождение первого открытого ордера известно.
то можно -- а) первый ордер открывать вручную по каким-то своим соображениям -- б) совпровождать уже это открытие автоматом по известному алгоритму
Если нет фиксации убыточных серий, то итогом будет слив. Вопрос времени. При праыильной точке входа, усреднение не нужно, при нкправильной, усреднение не дает стат приимущества.
Вы слишком спешите, я порой не понимаю что Вы пишете.
Я так понял: Поживём увидим.