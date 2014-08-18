Есть идеи прибыльного советника - страница 12
А кто предлагал Илан и сколько хотите за него, только переделанный под меня)))))))))))
Так Роман предлагал Вам сделать всё бесплатно. Вот к нему и обращайтесь. Вы сами уже не знаете, чего хотите. Источник безграничной суеты и хаоса. ))
Я прочитал условия фриланс, я не готов согласится))))))
А что Вас не устраивает в сервисе Фриланс ? ТЗ уже подготовили ?
Там нужно на общее обозрение вылаживать тз, а я не готов делиться с всеобщим обозрением своей стратегией)))))) извините. я наверно буду работать как и работал. я могу удалить эту тему?
С чего Вы это взяли ? Посмотрите, как делают многие другие. Описание можно выложить вообще в общих чертах без нюансов торгового алгоритма. Вы также можете сделать персональное задание для конкретного исполнителя.
Я здесь никого не знаю))))))))))) кому????
человек который смеется
И что человек мучается вон в коде-базе есть вполне себе приличные эксперты - бери да пользуйся - нет чего-то все равно не хватает для полного счастья