Есть идеи прибыльного советника - страница 12

Новый комментарий
 
gvs:
А кто предлагал  Илан и сколько хотите за него, только переделанный под меня))))))))))) 
Так Роман предлагал Вам сделать всё бесплатно. Вот к нему и обращайтесь. Вы сами уже не знаете, чего хотите. Источник безграничной суеты и хаоса. ))
 
tol64:
Так Роман предлагал Вам сделать всё бесплатно. Вот к нему и обращайтесь. Вы сами уже не знаете, чего хотите. Источник безграничной суеты и хаоса. ))
Я прочитал условия фриланс, я не готов согласится))))))
Вот у Романа и спросите)))))))))
 
gvs:
Я прочитал условия фриланс, я не готов согласится))))))
Вот у Романа и спросите)))))))))

А что Вас не устраивает в сервисе Фриланс ? ТЗ уже подготовили ?

 
tol64:

А что Вас не устраивает в сервисе Фриланс ? ТЗ уже подготовили ?

Там нужно на общее обозрение вылаживать тз, а я не готов делиться с всеобщим обозрением своей стратегией)))))) извините. я наверно буду работать как и работал. я могу удалить эту тему?
 
gvs:
Там нужно на общее обозрение вылаживать тз, а я не готов делиться с всеобщим обозрением своей стратегией)))))) извините. я наверно буду работать как и работал. я могу удалить эту тему?
Вы можете попросить удалить тему. Через "жалоба".
 
gvs:
Там нужно на общее обозрение вылаживать тз, а я не готов делиться с всеобщим обозрением своей стратегией)))))) извините. я наверно буду работать как и работал. я могу удалить эту тему?
С чего Вы это взяли ? Посмотрите, как делают многие другие. Описание можно выложить вообще в общих чертах без нюансов торгового алгоритма. Вы также можете сделать персональное задание для конкретного исполнителя. 
 
tol64:
С чего Вы это взяли ? Посмотрите, как делают многие другие. Описание можно выложить вообще в общих чертах без нюансов торгового алгоритма. Вы также можете сделать персональное задание для конкретного исполнителя. 
Я здесь никого не знаю))))))))))) кому????
 
gvs:
Я здесь никого не знаю))))))))))) кому????
В достижениях каждого исполнителя есть список выполненных заданий, отзывы на них и много другой полезной информации, которая поможет Вам сделать правильный выбор. 
 
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) от улыбки станет всем светлей )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
человек который смеется
 

И что человек мучается вон в коде-базе есть вполне себе приличные эксперты - бери да пользуйся - нет чего-то все равно не  хватает для полного счастья


1...5678910111213141516
Новый комментарий