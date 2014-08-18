Есть идеи прибыльного советника - страница 13
или такой вариант из 2х сов
я придлогаю оплату за создание и доработку этого советника, каждую неделю что он заработает. я для начала положу 100 долларов 1% каждый понедельник ваш!
Ну, а чего Вас не устраивает заказать разработку через фриланс, заплатить 10-20 баксов и дальше не платить %...? Если система прибыльна - это явно выгоднее. А потребуются доработки - дадите новые задания. Для компании же не много 10-20$...?
я поделился стратегией с людьми, но они не могут подобрать правильно комбинацию входа в рынок, и мне кажется, что этот советник будет стоить намного больше 20 долларов))))))))
хватит сиси мять... давайте уже по существу.... если фишка стратегия состоит в подборе комбинаций и параметров то это херня полная. давно уже проезженная и не стоит и ломанного гроша....
подбор комбинаций и параметров это 100% не работающая вещь)
Ребята, я не спорю с вами. Я говорю свою версию, так как я понимаю, а не вы.
вы так много говорите, а советника то у вас всё нет.
обращайтесь в личку -- напишу, но за деньги за разработку сразу и без всяких будущих отстёгиваний от вашей торговли.
