Несколько вопросов-уточнений к знатокам
Добрый день уважаемые пользователи форума, программисты, трейдеры и просто наблюдатели.
Мне необходимо разобраться в некоторых моментах, прошу помочь мне в этом. Я планирую торговать на платформе MT5, но в данный момент я активно тестирую ТС на платформе Trading View. На данный момент мне необходимы инструменты для оповещений различных изменений на графике цены. Насколько мне известно внутри платформы TradingView есть бесплатная возможность активации одного алерта (в один момент), отсюда вытекает первый вопрос.
1) Если сделать индикатор для TradingView, внутри кода которого будет заложен алгоритм для оповещений, работающий по логике связки объектов на графике+ценовых баров, сможет ли такой индикатор отслеживать одновременно более 1 алерта, и следовательно своевременно отправлять уведомление ( пока не так важно куда, если email то ок, если внутри самой платформы tradingview то тоже неплохо, вопрос сможет ли, или все-таки придется оплачивать премиум доступ платформы , чтобы можно было отслеживать более 1го алерта одновременно)
2) Следующий вопрос вытекает из первого, если ответ на него положительный. Если такой индикатор будет сделан для логики платформы trading view, сложно ли его будет переделать для платформы MT5 ? Или может быть проще делать индикатор для каждой платформы отдельно? Чтобы было понятней, код для оповещений будет крайне простой, если можно так выразиться, к примеру "если новый текущий бар цепляет графический объект", не сложнее этого. Но объектов таких будет от 1 до 10, у которых будут различные необходимые имена.
3) Чтобы не размазывать третий вопрос по двум разным темам форума, задам его здесь. Нужно будет воссоздать индикатор для оповещения появления на графике определенной комбинации баров. Этих комбинаций будет несколько. Вопрос такой: бары будут выражены внутри кода для индикатора как комбинация значений их OHLC. Но эти появляемые комбинации должны быть во временном диапазоне: определенное время назад по текущий бар. Следовательно, я думаю, единственный вариант , это добавить на график вертикальную линию , назвать этот объект определенным именем, и тогда индикатор внутри кода будет держать логику: "Ищу комбинации OHLC баров от вертикальной линии с именем N по текущий бар". Прав ли я , что это вариант самый простой и верный для определение диапазона поиска?
4) Я не знаю, можно ли для оповещений придумать имена , к примеру "Пришло оповещение о пересечении баром горизонтальной линии", и как то это оповещение назвать , например цифрой 1. А потом, если на этом же графике MT5 будет висеть советник, эти имена оповещений использовать как приказы советнику открывать и отслеживать ордера. Реально ли это ?
Спасибо, что прочитали. Хорошего настроения и успехов всем.
1-4 Можно всё не ссылаясь на TradingView, просто описав от чего отталкиваемся и что должны получить.
Оповещений можно больше чем… и всё бесплатно. Только надо найти в CodeBase нужный или заказать тут.
По свечным комбинациям много кодов а Артёма Тришкина в CodeBase. Если чего-то там не сможете найти, тоже обращайтесь туда.
- 2021.05.06
- www.mql5.com
1-4 Можно всё не ссылаясь на TradingView, просто описав от чего отталкиваемся и что должны получить.
Оповещений можно больше чем… и всё бесплатно. Только надо найти в CodeBase нужный или заказать тут.
По свечным комбинациям много кодов а Артёма Тришкина в CodeBase. Если чего-то там не сможете найти, тоже обращайтесь туда.
Не понятна фраза "не ссылаясь на tradingview", вопрос был конкретно про эту платформу. Если можете, ответьте да/нет:
1) индикатор для TW устанавливается на график TW и работает даже, когда приложение TW и браузер закрыт.
2) индикатор будет присылать уведомление внутрь TW в браузер и в приложение TW на телефоне.
3)индикатор можно настроить на получение оповещений на email.
4) это никак не будет блокироваться бесплатной версией TW .
5) просьба дать полный ответ: для mt4 mt5 я понимаю как индикатор выглядит в виде файла, чтобы его добавлять в терминал. Каким образом выглядит готовый индикатор для Trading View после его создания. Где и как он будет, чтобы его добавить а график.
Спасибо.
Не понятна фраза "не ссылаясь на tradingview", вопрос был конкретно про эту платформу. Если можете, ответьте да/нет:
1) индикатор для TW устанавливается на график TW и работает даже, когда приложение TW и браузер закрыт.
2) индикатор будет присылать уведомление внутрь TW в браузер и в приложение TW на телефоне.
3)индикатор можно настроить на получение оповещений на email.
4) это никак не будет блокироваться бесплатной версией TW .
5) просьба дать полный ответ: для mt4 mt5 я понимаю как индикатор выглядит в виде файла, чтобы его добавлять в терминал. Каким образом выглядит готовый индикатор после его создания. Где он будет, чтобы его добавить а график.
Спасибо.
Эта фраза означает, что TW никакого отношения к МТ не имеет.
Однозначно я не могу ответить. Если арендовать VPS https://www.mql5.com/ru/vps то индикатор работать будет, но графические объекты использовать не получится. Если-же пользоваться сторонним VPS то надо тщательно его выбирать чтобы не попасть на заблокированный IP, а такие есть.
Индикатор на MQL5 может отправлять оповещения на почту, телефон или пушуведомление на мобильный терминал установленный в смартфоне. А в TW не уверен, но сразу появляется сомнение, а надо-ли если можно получить уведомление на мобильную версию МТ.
Индикатор для МТ5 так-же является файлом который помещается на график нужного инструмента
Вот так они видны в терминале
- www.mql5.com
1-4 Можно всё не ссылаясь на TradingView, просто описав от чего отталкиваемся и что должны получить.
Оповещений можно больше чем… и всё бесплатно. Только надо найти в CodeBase нужный или заказать тут.
По свечным комбинациям много кодов а Артёма Тришкина в CodeBase. Если чего-то там не сможете найти, тоже обращайтесь туда.
Нет у меня там по свечным комбинациям. У меня в маркете. Но есть точно у scriptor в кодобазе
Эта фраза означает, что TW никакого отношения к МТ не имеет.
Однозначно я не могу ответить. Если арендовать VPS https://www.mql5.com/ru/vps то индикатор работать будет, но графические объекты использовать не получится. Если-же пользоваться сторонним VPS то надо тщательно его выбирать чтобы не попасть на заблокированный IP, а такие есть.
Индикатор на MQL5 может отправлять оповещения на почту, телефон или пушуведомление на мобильный терминал установленный в смартфоне. А в TW не уверен, но сразу появляется сомнение, а надо-ли если можно получить уведомление на мобильную версию МТ.
Индикатор для МТ5 так-же является файлом который помещается на график нужного инструмента
Вот так они видны в терминале
Я прошу прощения. А так же спасибо за развернутый ответ. В своем сообщении в пункте 5 я не дописал , что вопрос про индикатор для TW (пост отредактировал). Да и в целом у меня вопросы исключительно про Trading View. То что доступно в плане творчества и идей для mql5 и mql4 мне знакомо.
Я прошу прощения. А так же спасибо за развернутый ответ. В своем сообщении в пункте 5 я не дописал , что вопрос про индикатор для TW (пост отредактировал). Да и в целом у меня вопросы исключительно про Trading View. То что доступно в плане творчества и идей для mql5 и mql4 мне знакомо.
По другой платформе, пожалуйста - на форум другой платформы. Либо сразу в сервис фриланс здесь.
Я прошу прощения. А так же спасибо за развернутый ответ. В своем сообщении в пункте 5 я не дописал , что вопрос про индикатор для TW (пост отредактировал). Да и в целом у меня вопросы исключительно про Trading View. То что доступно в плане творчества и идей для mql5 и mql4 мне знакомо.
Меня вот это сбило с правильного понимания
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Несколько вопросов-уточнений к знатокам
Aleksandr2233, 2021.05.07 05:33
Добрый день уважаемые пользователи форума, программисты, трейдеры и просто наблюдатели.
Мне необходимо разобраться в некоторых моментах, прошу помочь мне в этом. Я планирую торговать на платформе MT5, но в данный момент
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Добрый день уважаемые пользователи форума, программисты, трейдеры и просто наблюдатели.
Мне необходимо разобраться в некоторых моментах, прошу помочь мне в этом. Я планирую торговать на платформе MT5, но в данный момент я активно тестирую ТС на платформе Trading View. На данный момент мне необходимы инструменты для оповещений различных изменений на графике цены. Насколько мне известно внутри платформы TradingView есть бесплатная возможность активации одного алерта (в один момент), отсюда вытекает первый вопрос.
1) Если сделать индикатор для TradingView, внутри кода которого будет заложен алгоритм для оповещений, работающий по логике связки объектов на графике+ценовых баров, сможет ли такой индикатор отслеживать одновременно более 1 алерта, и следовательно своевременно отправлять уведомление ( пока не так важно куда, если email то ок, если внутри самой платформы tradingview то тоже неплохо, вопрос сможет ли, или все-таки придется оплачивать премиум доступ платформы , чтобы можно было отслеживать более 1го алерта одновременно)
2) Следующий вопрос вытекает из первого, если ответ на него положительный. Если такой индикатор будет сделан для логики платформы trading view, сложно ли его будет переделать для платформы MT5 ? Или может быть проще делать индикатор для каждой платформы отдельно? Чтобы было понятней, код для оповещений будет крайне простой, если можно так выразиться, к примеру "если новый текущий бар цепляет графический объект", не сложнее этого. Но объектов таких будет от 1 до 10, у которых будут различные необходимые имена.
3) Чтобы не размазывать третий вопрос по двум разным темам форума, задам его здесь. Нужно будет воссоздать индикатор для оповещения появления на графике определенной комбинации баров. Этих комбинаций будет несколько. Вопрос такой: бары будут выражены внутри кода для индикатора как комбинация значений их OHLC. Но эти появляемые комбинации должны быть во временном диапазоне: определенное время назад по текущий бар. Следовательно, я думаю, единственный вариант , это добавить на график вертикальную линию , назвать этот объект определенным именем, и тогда индикатор внутри кода будет держать логику: "Ищу комбинации OHLC баров от вертикальной линии с именем N по текущий бар". Прав ли я , что это вариант самый простой и верный для определение диапазона поиска?
4) Я не знаю, можно ли для оповещений придумать имена , к примеру "Пришло оповещение о пересечении баром горизонтальной линии", и как то это оповещение назвать , например цифрой 1. А потом, если на этом же графике MT5 будет висеть советник, эти имена оповещений использовать как приказы советнику открывать и отслеживать ордера. Реально ли это ?
Спасибо, что прочитали. Хорошего настроения и успехов всем.