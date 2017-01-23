Бесплатный сигнал

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Здравствуйте!

Хочу создать бесплатный сигнал, но никак не могу понять как это сделать и где они вообще находятся, ставлю в фильтре стоимость подписки от 0 до 0 ни чего не находит, что не так?

 
Vladimir Karputov:

Вероятно Вы хотите не создать, а выбрать бесплатные сигналы. Тогда так:

 

У меня нет "Тип: Real Demo" вообще!
 
  1. Переходите в витрину "Сигналы"
  2. Выбираете тип сигналов: Выбор сигналов
 
Vladimir Karputov:
  1. Переходите в витрину "Сигналы"
  2. Выбираете тип сигналов: 
Vladimir Karputov:
  1. Переходите в витрину "Сигналы"
  2. Выбираете тип сигналов: 
 
Ищите сигналы из терминала: залогинитесь на демо-торговый счет и тогда в терминале, во вкладке "Сигналы" Вам будут доступны бесплатные демо-сигналы.
 
Vladimir Karputov:
Ищите сигналы из терминала: залогинитесь на демо-торговый счет и тогда в терминале, во вкладке "Сигналы" Вам будут доступны бесплатные демо-сигналы.
Да, спасибо, через терминал работает.
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