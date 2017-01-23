Бесплатный сигнал
Vladimir Karputov:У меня нет "Тип: Real Demo" вообще!
Вероятно Вы хотите не создать, а выбрать бесплатные сигналы. Тогда так:
Ищите сигналы из терминала: залогинитесь на демо-торговый счет и тогда в терминале, во вкладке "Сигналы" Вам будут доступны бесплатные демо-сигналы.
Vladimir Karputov:Да, спасибо, через терминал работает.
Ищите сигналы из терминала: залогинитесь на демо-торговый счет и тогда в терминале, во вкладке "Сигналы" Вам будут доступны бесплатные демо-сигналы.
Ищите сигналы из терминала: залогинитесь на демо-торговый счет и тогда в терминале, во вкладке "Сигналы" Вам будут доступны бесплатные демо-сигналы.
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Здравствуйте!
Хочу создать бесплатный сигнал, но никак не могу понять как это сделать и где они вообще находятся, ставлю в фильтре стоимость подписки от 0 до 0 ни чего не находит, что не так?