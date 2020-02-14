Кто я? Где я? И почему в такой позе?

Новый комментарий
[Удален]  

Друзья! Мне интересно узнать, как вы попали на Форекс? Какой аргумент оказался убедительным для вас, что вы захотели попробовать себя здесь? Какие были первые шаги в торговле? И почему вы не завязали с этим делом, а решили продолжить?

Предлагаю в этой ветке рассказывать просто, и относится к собеседнику без снобизма и подколок, как к другу.

[Удален]  

Чтобы начать доверительную беседу, расскажу о себе. В 2014 году на одном сайте программ 1С я выставлял свои работы. Их скачивали люди, и за скачивание начислялась местная валюта сайта. Потом в один момент там появилась биржа, на которой эту местную валюту можно было поменять на рубли. Несколько удачных сделок туда-сюда обогатили меня на пару тысяч рублей. И тут я подумал, что за мелочь, что за ерунда, это же элементарно просто. Покупаешь пока цена упала, чуть подождал и она подорожала. Всё!!!

Тут я вспомнил про Форекс. Раньше это слово у меня ассоциировалось с каким-то обманом. Но в этот момент у меня появилось стойкое желание проверить это, и свои силы здесь.

В интернете я нашел пару сайтов. На одном из них был Веб-терминал, там я открыл демо-счёт, похоже даже без регистрации, и пустился в бойкую торговлю. Я выставлял ордера, как мне казалось правильным, затем просто ждал. И когда сделка начинала приносить нормальную прибыль, я её закрывал. А убыточные ордера? Ну они тоже когда-то станут прибыльными. И действительно они становились ими. Где-то через пару недель я удвоил-утроил счёт. Воттт! Вот она свобода!

Теперь я думал только о реале. Открываю счёт в ДЦ, смотрю на график EURUSD и вижу там цену, которая уже давно идёт вверх. И ценник то какой - 1.38, это уже почти 1.40. Тут я думаю, ну это очень дорого, надо продавать. И я продаю, а цена ещё выше, и ещё продаю. Блин цена снова вверх, я ещё продаю. И тут я вижу какую-то красную полоску на терминале, которая подсвечивает мои убывающие деньги. Я начинаю понимать, что денег не хватает. Бегу в терминал в магазине, стояли тогда такие вместо банковских. Кладу на яндекс-деньги, перевожу, вроде отпускает. Но цена всё равно прёт вверх. Ещё кладу, потом езжу по работе по городу, а сам смотрю на курс обменников, и вычисляю курс евро-доллара через рубли на калькуляторе.

Ну что вам сказать, был пик тогда 8 мая, когда я встретился первый раз с дядей Колей. Но я был так уверен, что цена не может так высоко пойти. И следующие месяцы после встречи с этим вредным дядькой, я подтверждал свое стойкое убеждение. Но уже в сторонке, как наблюдатель.

 
Aleksei Stepanenko:

Чтобы начать доверительную беседу, расскажу о себе. В 2014 году на одном сайте программ 1С я выставлял свои работы. Их скачивали люди, и за скачивание начислялась местная валюта сайта. Потом в один момент там появилась биржа, на которой эту местную валюту можно было поменять на рубли. Несколько удачных сделок туда-сюда обогатили меня на пару тысяч рублей. И тут я подумал, что за мелочь, что за ерунда, это же элементарно просто. Покупаешь пока цена упала, чуть подождал и она подорожала. Всё!!!

Тут я вспомнил про Форекс. Раньше это слово у меня ассоциировалось с каким-то обманом. Но в этот момент у меня появилось стойкое желание проверить это, и свои силы здесь.

В интернете я нашел пару сайтов. На одном из них был Веб-терминал, там я открыл демо-счёт, похоже даже без регистрации, и пустился в бойкую торговлю. Я выставлял ордера, как мне казалось правильным, затем просто ждал. И когда сделка начинала приносить нормальную прибыль, я её закрывал. А убыточные ордера? Ну они тоже когда-то станут прибыльными. И действительно они становились ими. Где-то через пару недель я удвоил-утроил счёт. Воттт! Вот она свобода!

Теперь я думал только о реале. Открываю счёт в ДЦ, смотрю на график EURUSD и вижу там цену, которая уже давно идёт вверх. И ценник то какой - 1.38, это уже почти 1.40. Тут я думаю, ну это очень дорого, надо продавать. И я продаю, а цена ещё выше, и ещё продаю. Блин цена снова вверх, я ещё продаю. И тут я вижу какую-то красную полоску на терминале, которая подсвечивает мои убывающие деньги. Я начинаю понимать, что денег не хватает. Бегу в терминал в магазине, стояли тогда такие вместо банковских. Кладу на яндекс-деньги, перевожу, вроде отпускает. Но цена всё равно прёт вверх. Ещё кладу, потом езжу по работе по городу, а сам смотрю на курс обменников, и вычисляю курс евро-доллара через рубли на калькуляторе.

Ну что вам сказать, был пик тогда 8 мая, когда я встретился первый раз с дядей Колей. Но я был так уверен, что цена не может так высоко пойти. И следующие месяцы после встречи с этим вредным дядькой, я подтверждал свое стойкое убеждение. Но уже в сторонке, как наблюдатель.

И это называется - беспочвенная надежда... Не поддавайся иллюзиям, следи и следуй за трендом!

 
Примерно в 2006, когда учился в универе, мне друг показал, что это существует. Мне никто не рекламировал, даже никто не говорил, сколько там можно заработать. Но я сразу подумал: "так вот, чем я должен заниматься!". Это был как единственный понятный мне путь развития, работа инженером тогда представлялась мне туманной перспективой, а тут все понятно. Начал изучать, покупал книги, и только в конце 2008 года доделал первую торговкю стратегию и открыл счет. Стратегия была ручная, но все рассчитывалось в экселе. Уже тогда я мыслил алгоритмами). Каждый час я вносил данные в эксель и мне рассчитывались точки профита и стопа. Кризис 2008-2009, позволил поднять с 500$ до 3500$ за 3 месяца. Стратегия мне не нравилась, была не совершенна, были гигантские риски и я вовремя прекратил торговлю. Начал изучать рынки дальше и совершенствовать стратегии. Слить никогда небыло моим приоритетом), поэтому торговал деньгами, когда был уверен в результате и переставал, когда понимал слабое место алгоритма. А дальше история еще больше...
 
Пытаюсь вспомнить свой первый опыт, наверно это был 2004-2006( или раньше? Когда еще родители давали карманные деньги, не помню, это было первое знакомство, но не долгое. ). У одной крупной кампании. 
Я тогда загрузил терминал их( не мт, но похож). 
Понял что ничего не понял... поковырялся на демо и удалил. Я тогда еще любил игровые автоматы..... азарт......
А потом уже в 2007 вернулся... а  в 2008 уже начал писать скрипты.....
 
Vladislav Andruschenko:
Пытаюсь вспомнить свой первый опыт, наверно это был 2004-2006( или раньше? Когда еще родители давали карманные деньги, не помню, это было первое знакомство, но не долгое. ). У одной крупной кампании. 
Я тогда загрузил терминал их( не мт, но похож). 
Понял что ничего не понял... поковырялся на демо и удалил. Я тогда еще любил игровые автоматы..... азарт......
А потом уже в 2007 вернулся... а  в 2008 уже начал писать скрипты.....

Румус? :)

 
Vitaly Muzichenko:

Румус? :)


помоему да :-)............................... Но это было так давно и быстро. 

Это был универ, поиск способов "срубить" денег (азарт, казино......)........... Ну и постоянная реклама "хозяина" румуса

 
Vladislav Andruschenko:
Пытаюсь вспомнить свой первый опыт, наверно это был 2004-2006( или раньше? Когда еще родители давали карманные деньги, не помню, это было первое знакомство, но не долгое. ). У одной крупной кампании. 
Я тогда загрузил терминал их( не мт, но похож). 
Понял что ничего не понял... поковырялся на демо и удалил. Я тогда еще любил игровые автоматы..... азарт......
А потом уже в 2007 вернулся... а  в 2008 уже начал писать скрипты.....

Блин... Мне родители перестали давать карманные деньги где-то году в 1986-м, когда я стал стипендию получать... Но тогда и интернета ещё не видели... Жили другими мечтами.

 
Vladislav Andruschenko:


помоему да :-)............................... Но это было так давно и быстро. 

Это был универ, поиск способов "срубить" денег (азарт, казино......)........... Ну и постоянная реклама "хозяина" румуса

о, тоже с него начал)

 
Artyom Trishkin:

Блин... Мне родители перестали давать карманные деньги где-то году в 1986-м, когда я стал стипендию получать... Но тогда и интернета ещё не видели... Жили другими мечтами.

Ну я в 86 еще ср.. в подгузник) ) 


мне давали на троллейбус до универа и обратно и 1 булочка..... Эх....

но я тратил на пачку сигарет.... и ходил пешком...

Как вспомню... Спасибо родителям, что дали такой опыт...  

 
Vladislav Andruschenko:

Ну я в 86 еще ср.. в подгузник) ) 


мне давали на троллейбус до универа и обратно и 1 булочка..... Эх....

но я тратил на пачку сигарет.... и ходил пешком...

Как вспомню... Спасибо родителям, что дали такой опыт...  

У меня у брата бизнес в столице, старшему его сыну 16 лет. Ищет он себе помощника по бизнесу, говорю мол, возьми мелкого к себе, на что он говорит, что пусть сначала пробует сам где-то поработать и заработать денег, чтоб прочувствовал все жизненные проблемы как достаются деньги, как работать под начальником, а уже говорит после этого заберу к себе.

Оно и правильно.

12345
Новый комментарий