Кто я? Где я? И почему в такой позе?
Чтобы начать доверительную беседу, расскажу о себе. В 2014 году на одном сайте программ 1С я выставлял свои работы. Их скачивали люди, и за скачивание начислялась местная валюта сайта. Потом в один момент там появилась биржа, на которой эту местную валюту можно было поменять на рубли. Несколько удачных сделок туда-сюда обогатили меня на пару тысяч рублей. И тут я подумал, что за мелочь, что за ерунда, это же элементарно просто. Покупаешь пока цена упала, чуть подождал и она подорожала. Всё!!!
Тут я вспомнил про Форекс. Раньше это слово у меня ассоциировалось с каким-то обманом. Но в этот момент у меня появилось стойкое желание проверить это, и свои силы здесь.
В интернете я нашел пару сайтов. На одном из них был Веб-терминал, там я открыл демо-счёт, похоже даже без регистрации, и пустился в бойкую торговлю. Я выставлял ордера, как мне казалось правильным, затем просто ждал. И когда сделка начинала приносить нормальную прибыль, я её закрывал. А убыточные ордера? Ну они тоже когда-то станут прибыльными. И действительно они становились ими. Где-то через пару недель я удвоил-утроил счёт. Воттт! Вот она свобода!
Теперь я думал только о реале. Открываю счёт в ДЦ, смотрю на график EURUSD и вижу там цену, которая уже давно идёт вверх. И ценник то какой - 1.38, это уже почти 1.40. Тут я думаю, ну это очень дорого, надо продавать. И я продаю, а цена ещё выше, и ещё продаю. Блин цена снова вверх, я ещё продаю. И тут я вижу какую-то красную полоску на терминале, которая подсвечивает мои убывающие деньги. Я начинаю понимать, что денег не хватает. Бегу в терминал в магазине, стояли тогда такие вместо банковских. Кладу на яндекс-деньги, перевожу, вроде отпускает. Но цена всё равно прёт вверх. Ещё кладу, потом езжу по работе по городу, а сам смотрю на курс обменников, и вычисляю курс евро-доллара через рубли на калькуляторе.
Ну что вам сказать, был пик тогда 8 мая, когда я встретился первый раз с дядей Колей. Но я был так уверен, что цена не может так высоко пойти. И следующие месяцы после встречи с этим вредным дядькой, я подтверждал свое стойкое убеждение. Но уже в сторонке, как наблюдатель.
Чтобы начать доверительную беседу, расскажу о себе. В 2014 году на одном сайте программ 1С я выставлял свои работы. Их скачивали люди, и за скачивание начислялась местная валюта сайта. Потом в один момент там появилась биржа, на которой эту местную валюту можно было поменять на рубли. Несколько удачных сделок туда-сюда обогатили меня на пару тысяч рублей. И тут я подумал, что за мелочь, что за ерунда, это же элементарно просто. Покупаешь пока цена упала, чуть подождал и она подорожала. Всё!!!
Тут я вспомнил про Форекс. Раньше это слово у меня ассоциировалось с каким-то обманом. Но в этот момент у меня появилось стойкое желание проверить это, и свои силы здесь.
В интернете я нашел пару сайтов. На одном из них был Веб-терминал, там я открыл демо-счёт, похоже даже без регистрации, и пустился в бойкую торговлю. Я выставлял ордера, как мне казалось правильным, затем просто ждал. И когда сделка начинала приносить нормальную прибыль, я её закрывал. А убыточные ордера? Ну они тоже когда-то станут прибыльными. И действительно они становились ими. Где-то через пару недель я удвоил-утроил счёт. Воттт! Вот она свобода!
Теперь я думал только о реале. Открываю счёт в ДЦ, смотрю на график EURUSD и вижу там
цену, которая уже давно идёт вверх. И ценник то какой - 1.38, это уже почти 1.40. Тут я думаю, ну это очень дорого, надо продавать. И я
продаю, а цена ещё выше, и ещё продаю. Блин цена снова вверх, я ещё продаю. И тут я вижу какую-то красную полоску на терминале,
которая подсвечивает мои убывающие деньги. Я начинаю понимать, что денег не хватает. Бегу в терминал в магазине, стояли тогда такие
вместо банковских. Кладу на яндекс-деньги, перевожу, вроде отпускает. Но цена всё равно прёт вверх. Ещё кладу, потом езжу по работе по
городу, а сам смотрю на курс обменников, и вычисляю курс евро-доллара через рубли на калькуляторе.
Ну что вам сказать, был пик тогда 8 мая, когда я встретился первый раз с дядей Колей. Но я был так уверен, что цена не может так высоко пойти. И следующие месяцы после встречи с этим вредным дядькой, я подтверждал свое стойкое убеждение. Но уже в сторонке, как наблюдатель.
И это называется - беспочвенная надежда... Не поддавайся иллюзиям, следи и следуй за трендом!
Пытаюсь вспомнить свой первый опыт, наверно это был 2004-2006( или раньше? Когда еще родители давали карманные деньги, не помню, это было первое знакомство, но не долгое. ). У одной крупной кампании.
Румус? :)
Румус? :)
помоему да :-)............................... Но это было так давно и быстро.
Это был универ, поиск способов "срубить" денег (азарт, казино......)........... Ну и постоянная реклама "хозяина" румуса
Пытаюсь вспомнить свой первый опыт, наверно это был 2004-2006( или раньше? Когда еще родители давали карманные деньги, не помню, это было первое знакомство, но не долгое. ). У одной крупной кампании.
Блин... Мне родители перестали давать карманные деньги где-то году в 1986-м, когда я стал стипендию получать... Но тогда и интернета ещё не
видели... Жили другими мечтами.
помоему да :-)............................... Но это было так давно и быстро.
Это был универ, поиск способов "срубить" денег (азарт, казино......)........... Ну и постоянная реклама "хозяина" румуса
о, тоже с него начал)
Блин... Мне родители перестали давать карманные деньги где-то году в 1986-м, когда я стал стипендию получать... Но тогда и интернета ещё не
видели... Жили другими мечтами.
Ну я в 86 еще ср.. в подгузник) )
мне давали на троллейбус до универа и обратно и 1 булочка..... Эх....
но я тратил на пачку сигарет.... и ходил пешком...
Как вспомню... Спасибо родителям, что дали такой опыт...
Ну я в 86 еще ср.. в подгузник) )
мне давали на троллейбус до универа и обратно и 1 булочка..... Эх....
но я тратил на пачку сигарет.... и ходил пешком...
Как вспомню... Спасибо родителям, что дали такой опыт...
У меня у брата бизнес в столице, старшему его сыну 16 лет. Ищет он себе помощника по бизнесу, говорю мол, возьми мелкого к себе, на что он говорит, что пусть сначала пробует сам где-то поработать и заработать денег, чтоб прочувствовал все жизненные проблемы как достаются деньги, как работать под начальником, а уже говорит после этого заберу к себе.
Оно и правильно.
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Друзья! Мне интересно узнать, как вы попали на Форекс? Какой аргумент оказался убедительным для вас, что вы захотели попробовать себя здесь? Какие были первые шаги в торговле? И почему вы не завязали с этим делом, а решили продолжить?
Предлагаю в этой ветке рассказывать просто, и относится к собеседнику без снобизма и подколок, как к другу.