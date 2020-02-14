Кто я? Где я? И почему в такой позе? - страница 2
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Спасибо всем, кто написал!
У Максима вообще научный подход был сразу. Молодец. Я же думал всё проще: покупай, продавай.
В перестроечные годы, мы с пацанами много чем торговали: и сахар в Москву из Киева возили, и краску для волос, и пекинесов в Хабаровске китайцам на костюмы "типа Адидас" меняли.
Но вот с обменом рублей на валюту и обратно всегда казусы происходили. Как ни поменяешь, через два дня бешенный рост или падение. И как правило против нас. В этот момент я был уверен, что существуют люди с тайным знанием: какая цена будет в будущем. Я думал, мне не везёт, потому что я не знаю, но те кому перешли мои денежки, точно знают. И эти все люди с обменников принадлежат этой касте.
Да... изучение рынка скорректировало мои представления.
Да вы старожилы! Спасибо, ребята, очень интересно.
Отличная тема👍😀✊✔️💥💣
Ну что ж, ждём историю
Блин... Мне родители перестали давать карманные деньги где-то году в 1986-м, когда я стал стипендию получать... Но тогда и интернета ещё не видели... Жили другими мечтами.
Точно... Та же ситуация. Правда, мне самому уже было неудобно брать деньги... А тут все, стипендия, так что свои расходы обеспечивал сам...
С Форексом был знаком где-то года с 2005-2006, но серьезно стал интересоваться только лишь с 2012г.
С тех пор - ничего не заработал, ни одного счета не слил... "Болтаюсь около нуля" все это время...
А я в году 2006 ночами сидел в интернет клубе и пытался торговать через веб терминал, но ничего не получалось, потому что на всех ПК была отключена ява.
я как наркоман больше 3 ночей просидел в попытке поторговать.. Но на работе ява работала и терминал работал нормально. И тут я на демках становился миллиардером.
Когда перешел на реал, всегда ставил голову вперед и только потом все остальное. Хорошо все обдумывал и фильтровал всю информацию что находил в интернете, благо на тот момент,
думаю многие подтвердят мои слова, в интернете не было столько "Наглой дичи и фантастических сочинений" на тему как торговать в прибыль. Все в основном было с переводов из книг из авторитетных сайтов иностранных.
На свадебные деньги купил первый ПК и слил первый депозит... Правда я очень долго колбасил первый депозит, так как денег не было и я понимал что если солью то на реальные не скоро поторгую...
А когда я написал первого советника, только потому что гордость не позволяла просить и выпрашивать, закончилась моя свободная и личная жизнь.... Все свое свободное время писал тестировал и снова писал...
Через год примерно я решил все собрать в один архив, все старое добро и получилось больше 8000 советников...
Страшно подумать 14 лет я не расстаюсь с биржами... Я даже с первой женой прожил 9 лет и расстался... А тут походу настоящая любовь... 😂😂😂
Слушайте, Александр, мы тоже с пацанами сами рисовали монополию. Это ещё в советские времена было, вырезали из пачек сигарет значки, картинки "типа иностранные" из журналов, хотя откуда тогда быть картинкам иностранным в советской прессе
Интересно как идея этой игры в союз попала, наверное, через моряков?