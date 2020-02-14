Кто я? Где я? И почему в такой позе? - страница 3
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С Форексом был знаком где-то года с 2005-2006
Георгий, приветствую. Интересно, а какой был тогда Форекс? Иностранные ДЦ? Что-то я этот момент упустил в то время.
А по поводу нуля, Вы правы. Как я понимаю, Форекс в основном флетовый, и поэтому стратегия работы по тренду здесь не очень работает. Но те редкие внезапные тренды выносят все средства, заработанные на этом флете. Как считаете?
Георгий, приветствую. Интересно, а какой был тогда Форекс? Иностранные ДЦ? Что-то я этот момент упустил в то время.
А по поводу нуля, Вы правы. Как я понимаю, Форекс в основном флетовый, и поэтому стратегия работы по тренду здесь не очень работает. Но те редкие внезапные тренды выносят все средства, заработанные на этом флете. Как считаете?
Страшно подумать 14 лет я не расстаюсь с биржами... Я даже с первой женой прожил 9 лет и расстался... А тут походу настоящая любовь... 😂😂😂
Спасибо, Владимир, за интересный рассказ. Так же думаю, все кто пережил первую потерю депозита, теперь здесь
Я вроде не азартный человек, пару монеток в автомат бросил когда-то и больше нет интереса, и к казино нет. А здесь что-то другое, борьба со случайностью, и попытка доказать что это не случайность, и закономерности есть. Но факт есть: никого невозможно остановить, все работают без остановки. Интересно понять, что это за вечный двигатель?
Георгий, приветствую. Интересно, а какой был тогда Форекс? Иностранные ДЦ? Что-то я этот момент упустил в то время.
А по поводу нуля, Вы правы. Как я понимаю, Форекс в основном флетовый, и поэтому стратегия работы по тренду здесь не очень работает. Но те редкие внезапные тренды выносят все средства, заработанные на этом флете. Как считаете?
Форекс вообще весь флэтовый, просто флэт разный бывает: дневной, недельный, месячный, годовой ... А так - всегда: то вверх, то вниз.
Ага. Как раз евро ушел....
Форекс вообще весь флэтовый, просто флэт разный бывает: дневной, недельный, месячный, годовой ... А так - всегда: то вверх, то вниз.
Да, Алексей, вы правы. Только вот мы не можем охватить всё одновременно, и вынуждены где-то концентрироваться, на чём-то специализироваться. Вот тут то, он нас и прихватывает за заднее место.
Да, Алексей, вы правы. Только вот мы не можем охватить всё одновременно, и вынуждены где-то концентрироваться, на чём-то специализироваться. Вот тут то, он нас и прихватывает за заднее место
Отчего же - вынуждены? Мне экскурсию по Forex устроили зимой 1995/1996 года, была крутая система MetaStock и кухни в Москве с бесплатным кофе. Я не стал участвовать в этой игре, поскольку не понимал, чем я лучше других.
Вас кто-то заставляет?
Отчего же - вынуждены? Мне экскурсию по Forex устроили зимой 1995/1996 года, была крутая система MetaStock и кухни в Москве с бесплатным кофе. Я не стал участвовать в этой игре, поскольку не понимал, чем я лучше других.
Вас кто-то заставляет?
Оо, ничего себе 95 год? Расскажите подробнее, это интересно. Что за система?
Никто не заставляет, по своей воле здесь, хотя это может только на поверхности так кажется? И Вы ведь тоже с нами
Оо, ничего себе 95 год? Расскажите подробнее, это интересно. Что за система?
Никто не заставляет, по своей воле здесь, хотя это может только на поверхности так кажется? И Вы ведь тоже с нами
Не переживайте, по своей. Просто, хобби.
Не переживайте, по своей. Просто, хобби.
Я по доброму, сам такой же.
А вот что за Форекс в 90 годах был в нашей стране? Если знаете что, расскажите, интересно.