Кто я? Где я? И почему в такой позе? - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
Georgiy Merts:

С Форексом был знаком где-то года с 2005-2006

Георгий, приветствую. Интересно, а какой был тогда Форекс? Иностранные ДЦ? Что-то я этот момент упустил в то время.


А по поводу нуля, Вы правы. Как я понимаю, Форекс в основном флетовый, и поэтому стратегия работы по тренду здесь не очень работает. Но те редкие внезапные тренды выносят все средства, заработанные на этом флете. Как считаете?

 
Aleksei Stepanenko:

Георгий, приветствую. Интересно, а какой был тогда Форекс? Иностранные ДЦ? Что-то я этот момент упустил в то время.


А по поводу нуля, Вы правы. Как я понимаю, Форекс в основном флетовый, и поэтому стратегия работы по тренду здесь не очень работает. Но те редкие внезапные тренды выносят все средства, заработанные на этом флете. Как считаете?

Ага. Как раз евро ушел....
[Удален]  
Vladimir Pastushak:
Страшно подумать 14 лет я не расстаюсь с биржами... Я даже с первой женой прожил 9 лет и расстался... А тут походу настоящая любовь... 😂😂😂

Спасибо, Владимир, за интересный рассказ. Так же думаю, все кто пережил первую потерю депозита, теперь здесь

Я вроде не азартный человек, пару монеток в автомат бросил когда-то и больше нет интереса, и к казино нет. А здесь что-то другое, борьба со случайностью, и попытка доказать что это не случайность, и закономерности есть. Но факт есть: никого невозможно остановить, все работают без остановки. Интересно понять, что это за вечный двигатель? 

 
Aleksei Stepanenko:

Георгий, приветствую. Интересно, а какой был тогда Форекс? Иностранные ДЦ? Что-то я этот момент упустил в то время.


А по поводу нуля, Вы правы. Как я понимаю, Форекс в основном флетовый, и поэтому стратегия работы по тренду здесь не очень работает. Но те редкие внезапные тренды выносят все средства, заработанные на этом флете. Как считаете?

Форекс вообще весь флэтовый, просто флэт разный бывает: дневной, недельный, месячный, годовой ... А так - всегда: то вверх, то вниз. 

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:
Ага. Как раз евро ушел....
Точно! Прямо иллюстрация.
[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Форекс вообще весь флэтовый, просто флэт разный бывает: дневной, недельный, месячный, годовой ... А так - всегда: то вверх, то вниз. 

Да, Алексей, вы правы. Только вот мы не можем охватить всё одновременно, и вынуждены где-то концентрироваться, на чём-то специализироваться. Вот тут то, он нас и прихватывает за заднее место.

 
Aleksei Stepanenko:

Да, Алексей, вы правы. Только вот мы не можем охватить всё одновременно, и вынуждены где-то концентрироваться, на чём-то специализироваться. Вот тут то, он нас и прихватывает за заднее место

Отчего же - вынуждены? Мне экскурсию по Forex устроили зимой 1995/1996 года, была крутая система MetaStock и кухни в Москве с бесплатным кофе. Я не стал участвовать в этой игре, поскольку не понимал, чем я лучше других. 

Вас кто-то заставляет? 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Отчего же - вынуждены? Мне экскурсию по Forex устроили зимой 1995/1996 года, была крутая система MetaStock и кухни в Москве с бесплатным кофе. Я не стал участвовать в этой игре, поскольку не понимал, чем я лучше других. 

Вас кто-то заставляет? 

Оо, ничего себе 95 год? Расскажите подробнее, это интересно. Что за система?

Никто не заставляет, по своей воле здесь, хотя это может только на поверхности так кажется? И Вы ведь тоже с нами  

 
Aleksei Stepanenko:

Оо, ничего себе 95 год? Расскажите подробнее, это интересно. Что за система?

Никто не заставляет, по своей воле здесь, хотя это может только на поверхности так кажется? И Вы ведь тоже с нами  

Не переживайте, по своей. Просто, хобби. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Не переживайте, по своей. Просто, хобби. 

Я по доброму, сам такой же.

А вот что за Форекс в 90 годах был в нашей стране? Если знаете что, расскажите, интересно.

12345
Новый комментарий