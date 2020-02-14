Кто я? Где я? И почему в такой позе? - страница 5

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Artyom Trishkin:

Вы своё негативное мнение всегда высказываете только о паре человек. Это называется не мнением, а придирками.

Кстати - вы слабее их - они вас задевают, они постоянно живут в вас, цепляют и жизни вам не дают.

Оставьте их в покое, освободитесь от ненависти и страхов, и ваша жизнь тоже наладится :)

Это - психология, и вы можете отрицать то, что живёт в вас и заполоняет собою вашу жизнь. Но это присутствует, и это видно - вы зависимы от пары-тройки посторонних, неизвестных вам людей - они правят вашими эмоциями, а значит - вами.

Я бы так не хотел.

Спасибо за потраченное время, но я мальчик большой и не нуждаюсь в советах и нравоучениях тем более. Это форум, моё мнение субъективное. Но я никого не оскорбляю, на чёрное говорю чёрное, на белое белое
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Приятель Ходжи Насреддина как-то раз пришел к нему посоветоваться о деле.

Изложив ему всё, приятель в конце спросил: “Ну как? Разве я не прав?”
Ходжа заметил: “Ты прав, братец, ты прав…”


На следующий день ничего не знавший об этом противник также пришел к Ходже. И он также рассказал
ему дело, разумеется, в выгодном для себя свете.
“Ну, Ходжа, что ты скажешь? Разве я не прав?” – воскликнул он. И ему Ходжа ответил: “Конечно, ты прав…”

Случайно жена Насреддина слышала оба эти разговора и, вознамерившись пристыдить мужа, воскликнула:
“Эфенди, разве могут быть правы одновременно и истец и ответчик?”
Ходжа спокойно посмотрел на нее и сказал: “Да, жена, и ты тоже права…”

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  Vladimir Baskakov:

Владимир, расскажите, пожалуйста, как у Вас всё начиналось? Я хотел бы узнать, это интересно

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Алексей Тарабанов:

Длинный коридор, по которому слоняются люди в нижнем белье.   

Спасибо, Алексей, у вас и правда талант.


khorosh:
Тем более, что жизнь
Короткая такая...

Здорово!

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Georgiy Merts:

Нет, это были уже местные ДЦ. Те же Альпари тогда уже открылись, и, были еще пару контор.

Но, требовались довольно большие первоначальные вложения, у меня денег не было - так что мне ловить было нечего.

А насчет флет-тренд, так ведь в том и задача трейдера, чтобы переключать стратегии в зависимости от рынка !

Потому я и сделал свою Лигу ТС, на ней непрерывно работают системы всех типов, они в постоянно актуальном состоянии, и постоянно можно видеть, какие работают, какие нет. 

Я так понял плечи тогда были набольшими?

Вот с переключателем стратегий у меня как раз проблемка небольшая, заедает зараза... 


Я слышал про Лигу ТС, а что это так и не знаю. Это соревнование роботов? Людей? Сколько людей участвует?

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