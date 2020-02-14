Кто я? Где я? И почему в такой позе? - страница 5
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Вы своё негативное мнение всегда высказываете только о паре человек. Это называется не мнением, а придирками.
Кстати - вы слабее их - они вас задевают, они постоянно живут в вас, цепляют и жизни вам не дают.
Оставьте их в покое, освободитесь от ненависти и страхов, и ваша жизнь тоже наладится :)
Это - психология, и вы можете отрицать то, что живёт в вас и заполоняет собою вашу жизнь. Но это присутствует, и это видно - вы зависимы от пары-тройки посторонних, неизвестных вам людей - они правят вашими эмоциями, а значит - вами.
Я бы так не хотел.
Приятель Ходжи Насреддина как-то раз пришел к нему посоветоваться о деле.
Изложив ему всё, приятель в конце спросил: “Ну как? Разве я не прав?”
Ходжа заметил: “Ты прав, братец, ты прав…”
На следующий день ничего не знавший об этом противник также пришел к Ходже. И он также рассказал
ему дело, разумеется, в выгодном для себя свете.
“Ну, Ходжа, что ты скажешь? Разве я не прав?” – воскликнул он. И ему Ходжа ответил: “Конечно, ты прав…”
Случайно жена Насреддина слышала оба эти разговора и, вознамерившись пристыдить мужа, воскликнула:
“Эфенди, разве могут быть правы одновременно и истец и ответчик?”
Ходжа спокойно посмотрел на нее и сказал: “Да, жена, и ты тоже права…”
Владимир, расскажите, пожалуйста, как у Вас всё начиналось? Я хотел бы узнать, это интересно
Длинный коридор, по которому слоняются люди в нижнем белье.
Спасибо, Алексей, у вас и правда талант.
Тем более, что жизнь
Короткая такая...
Здорово!
Нет, это были уже местные ДЦ. Те же Альпари тогда уже открылись, и, были еще пару контор.
Но, требовались довольно большие первоначальные вложения, у меня денег не было - так что мне ловить было нечего.
А насчет флет-тренд, так ведь в том и задача трейдера, чтобы переключать стратегии в зависимости от рынка !
Потому я и сделал свою Лигу ТС, на ней непрерывно работают системы всех типов, они в постоянно актуальном состоянии, и постоянно можно видеть, какие работают, какие нет.
Я так понял плечи тогда были набольшими?
Вот с переключателем стратегий у меня как раз проблемка небольшая, заедает зараза...
Я слышал про Лигу ТС, а что это так и не знаю. Это соревнование роботов? Людей? Сколько людей участвует?