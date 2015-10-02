Как нарисовать красивый значок для своей программы в маркете? - страница 2

Integer:
 Значит, как нарисовать такой календарь, вопроса не возникает?
Возникает конечно. Просто начать хочу с самого необходимого.
 
C-4:
Установил. Все работает.

Предлагаю сначала посмотреть/изучить шаблон к тому результату, который я демонстрировал выше:

 

//---

Ниже архив с проектом Logo_C-4.psd. В нём три слоя: Фон, Размытие текста, Текст.

  • Слой "Фон" изначально просто чистый слой с белой заливкой. Кликнув по любому слою двойным кликом можно вызвать окно эффектов "Параметры наложения", в котором можно настроить различные свойства.
  • Текстовый слой содержит в себе обычный текст. В данном случае "C-4". Шрифт можно установить любой, список довольно большой. К этому слою тоже были применены несколько эффектов: тень, свечение, тиснение.
  • Ещё один слой был использован, как подложка с размытием. Для этого слой с текстом был продублирован, преобразован в смарт-объект из контекстного меню правой кнопки мыши, и после к нему был применён фильтр "Радиальное размытие" (Главное меню > Фильтр > Размытие > Радиальное размытие).
Это очень кратко. Наверняка могут ещё вопросы возникнуть. Но там всё просто. Интерфейс довольно интуитивно-понятный, просто инструментов очень много и нужно время, чтобы изучить и найти тот минимальный необходимый набор. 

Файлы:
Logo_C-4.zip  121 kb
 
После освоения минимального набора инструментов уже можно рисовать интерфейсы для своих программ в MetaTrader 5. Но я хочу ещё научиться это делать программно средствами MQL5 и рисовать интерфейсы потом прямо на канве. ))
 
tol64:

Анатолий, это все здорово, но вокруг да около. Я не понимаю как мне создать полоски. Я запускаю окно "Стиль слоя" захожу в градиент (он больше всего похож на полосы). Но нужного градиента там нет. И дальше что? И вообще не понятно градиент это или нет? Опиши пожалуйста пошагово, как создать полоски.

 

 

Нашел сайт, где онлайн можно сгенерировать симпатичный фон:

http://www.stripemania.com 

Самый простой способ такой:

  • Помести паттерн из архива ниже в директорию Adobe Photoshop\Presets\Patterns.
  • В стиле слоя "Наложение узора" загрузи его в программу. Выбери нужный и отрегулируй масштаб.
  • Режим наложения из выпадающего списка я использую "Умножение", но можешь поэкспериментировать. 

Файлы:
Stripes_by_peterplastic.zip  50 kb
 
Тоже вариант конечно. Этого вполне может быть достаточно во многих случаях. Создать на сайте нужный фон и просто вставить в проект, как фоновую картинку.

Также есть сайты с уже готовыми паттернами для фотошоп, пример которого я выложил выше. 

 
tol64:

Самый простой способ такой:

  • Помести паттерн из архива ниже в директорию Adobe Photoshop\Presets\Patterns.
  • В стиле слоя "Наложение узора" загрузи его в программу. Выбери нужный и отрегулируй масштаб.
  • Режим наложения из выпадающего списка я использую "Умножение", но можешь поэкспериментировать. 

Кажется начинаю понимать. Нужно создать свой паттерн с узором и использовать его для создания полосок. Возник интерес как создать узор самому, а не загружать готовый в виде patterns. Буду искать соответствующие уроки, благо интернет ими полон!
 
tol64:
После освоения минимального набора инструментов уже можно рисовать интерфейсы для своих программ в MetaTrader 5. Но я хочу ещё научиться это делать программно средствами MQL5 и рисовать интерфейсы потом прямо на канве. ))

Далеко не для каждого программного интерфейса необходимы скины в виде наложенных графических картинок. Скорее наоборот, как правило необходимо создавать программный интерфейс на базе стандартных элементов управления. Это дает гораздо большую гибкость, сильно экономит размер программы и позволяет динамически изменять внешний вид графического интерфейса в зависимости от текущих обрабатываемых данных. К тому же пользователям гораздо легче привыкнуть именно к стандартным, пусть и невыразительным программным элементам, чем к ярким, но не однозначным картинкам. 

Например в моей панели полностью отсутствуют картинки. Все элементы, начиная от checkbox и заканчивая фирменным лейблом - это шрифты размещенные в стандартных контейнерах типа Label. Благодаря этому становится возможным применять например произвольные цветовые  схемы (ColorTheme) менять шрифт и даже внешний вид панели (например набор колонок). С монолитными картинками это невозможно.

Безусловно, есть класс панелей для которых нестандартный, рисованный вид - только плюс. Людям нравится красивый графический интерфейс в некоторых программах, в основном развлекательных, типа WinAmp. Там такой вид только плюс. Однако в аналитических комплексах или утилитарных приложениях, созданных для серьезной работы, пестрый вид только отвлекает.

Решить где интерфейс в виде нестандартной картинки уместен, а где нет, должен сам разработчик, понимая для каких целей создается его программа. 

 
C-4:
Кажется начинаю понимать. Нужно создать свой паттерн с узором и использовать его для создания полосок. Возник интерес как создать узор самому, а не загружать готовый в виде patterns. Буду искать соответствующие уроки, благо интернет ими полон!

В интернете вообще всё что угодно можно найти. Даже то, что и не думал искать. )

C-4:

...

Безусловно, есть класс панелей для которых нестандартный, рисованный вид - только плюс. Людям нравится красивый графический интерфейс в некоторых программах, в основном развлекательных, типа WinAmp. Там такой вид только плюс. Однако в аналитических комплексах или утилитарных приложениях, созданных для серьезной работы, пестрый вид только отвлекает.

...  

Тоже с некоторых пор так думаю. Чем проще, тем лучше.
