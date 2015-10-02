Как нарисовать красивый значок для своей программы в маркете? - страница 2
Значит, как нарисовать такой календарь, вопроса не возникает?
Установил. Все работает.
Предлагаю сначала посмотреть/изучить шаблон к тому результату, который я демонстрировал выше:
//---
Ниже архив с проектом Logo_C-4.psd. В нём три слоя: Фон, Размытие текста, Текст.
Анатолий, это все здорово, но вокруг да около. Я не понимаю как мне создать полоски. Я запускаю окно "Стиль слоя" захожу в градиент (он больше всего похож на полосы). Но нужного градиента там нет. И дальше что? И вообще не понятно градиент это или нет? Опиши пожалуйста пошагово, как создать полоски.
Нашел сайт, где онлайн можно сгенерировать симпатичный фон:
http://www.stripemania.com
Самый простой способ такой:
Нашел сайт, где онлайн можно сгенерировать симпатичный фон:
http://www.stripemania.com
Тоже вариант конечно. Этого вполне может быть достаточно во многих случаях. Создать на сайте нужный фон и просто вставить в проект, как фоновую картинку.
Также есть сайты с уже готовыми паттернами для фотошоп, пример которого я выложил выше.
После освоения минимального набора инструментов уже можно рисовать интерфейсы для своих программ в MetaTrader 5. Но я хочу ещё научиться это делать программно средствами MQL5 и рисовать интерфейсы потом прямо на канве. ))
Далеко не для каждого программного интерфейса необходимы скины в виде наложенных графических картинок. Скорее наоборот, как правило необходимо создавать программный интерфейс на базе стандартных элементов управления. Это дает гораздо большую гибкость, сильно экономит размер программы и позволяет динамически изменять внешний вид графического интерфейса в зависимости от текущих обрабатываемых данных. К тому же пользователям гораздо легче привыкнуть именно к стандартным, пусть и невыразительным программным элементам, чем к ярким, но не однозначным картинкам.
Например в моей панели полностью отсутствуют картинки. Все элементы, начиная от checkbox и заканчивая фирменным лейблом - это шрифты размещенные в стандартных контейнерах типа Label. Благодаря этому становится возможным применять например произвольные цветовые схемы (ColorTheme) менять шрифт и даже внешний вид панели (например набор колонок). С монолитными картинками это невозможно.
Безусловно, есть класс панелей для которых нестандартный, рисованный вид - только плюс. Людям нравится красивый графический интерфейс в некоторых программах, в основном развлекательных, типа WinAmp. Там такой вид только плюс. Однако в аналитических комплексах или утилитарных приложениях, созданных для серьезной работы, пестрый вид только отвлекает.
Решить где интерфейс в виде нестандартной картинки уместен, а где нет, должен сам разработчик, понимая для каких целей создается его программа.
Кажется начинаю понимать. Нужно создать свой паттерн с узором и использовать его для создания полосок. Возник интерес как создать узор самому, а не загружать готовый в виде patterns. Буду искать соответствующие уроки, благо интернет ими полон!
В интернете вообще всё что угодно можно найти. Даже то, что и не думал искать. )
...
