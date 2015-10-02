Как нарисовать красивый значок для своей программы в маркете?

В дизайне и в разных графических редакторах полный ноль. Однако необходимо создать качественный значок для своей программы в маркете.

Первое что хотелось бы узнать, как  делать фирменные полоски вроде этих:

 

Я имею в виду полосы которые проходят на заднем плане и еле еле видны.  Взял первый попавшийся значок для примера. Однако значков с такими полосами очень много. Выходит все об этом знают кроме меня. Вообще хотелось бы больше узнать и о других удачных типах фонов. Если кто расскажет - буду признателен.

Второе, сейчас на банере маркета появились симпатичные 3d изображения значков продуктов:

Хочу поэкспериментировать и создать свой значок в таком же стиле. Как это сделать? 

Третье. Знаю есть программы, которые позволяют создавать  "коробочные версии" изображения значков. Так будто это красочная коробка для компакт-диска с этой программой. Что это за программы и какие из них лучше подойдут для создания значков?

 

 
C-4:

...

Всё можно сделать в Photoshop. В последних версиях есть различные фоны и даже возможность работать с 3d объектами. Источники освещения, тени, эффект свечения, градиенты и т.д. 
 

Например вот так. :)

 

 
Тоже вопрос. Посмотришь там в маркете, на каждом товаре шедевр художественного творчества. Неужели все художники? Может секрет в чем-то другом?
 
C-4:

...

Я имею в виду полосы которые проходят на заднем плане и еле еле видны.

...

 Значит, как нарисовать такой календарь, вопроса не возникает?
 
Integer:
Тоже вопрос. Посмотришь там в маркете, на каждом товаре шедевр художественного творчества. Неужели все художники? Может секрет в чем-то другом?
Секрет в работе со слоями. Это просто. ) Не исключено также, что многие просто берут откуда-то уже готовую картинку и просто по размеру подгоняют/обрезают.
 
Integer:
Тоже вопрос. Посмотришь там в маркете, на каждом товаре шедевр художественного творчества. Неужели все художники? Может секрет в чем-то другом?

Не знаю как сейчас, а раньше команда MQ значки рисовала.

[Удален]  
Contender:

Не знаю как сейчас, а раньше команда MQ значки рисовала.

Ага.... подтверждаю
 
tol64:
Всё можно сделать в Photoshop. В последних версиях есть различные фоны и даже возможность работать с 3d объектами. Источники освещения, тени, эффект свечения, градиенты и т.д. 

Отлично Анатолий! С этого места по подробней. Как ты сделал эти полоски? Куда конкретно нужно нажимать и как работать со слоями что бы получить эти полоски?

Так сказать дай ответ новичкам в картинках:)

з.ы. У меня Photoshop CS4 думаю его возможностей должно хватить. 

 
C-4:

Отлично Анатолий! С этого места по подробней. Как ты сделал эти полоски? Куда конкретно нужно нажимать и как работать со слоями что бы получить эти полоски?

Так сказать дай ответ новичкам в картинках:)

Ты подготовился к уроку ? Фотошоп уже установил ? )
 
tol64:
Ты подготовился к уроку ? Фотошоп уже установил ? )
Установил. Все работает.
12345
