Как нарисовать красивый значок для своей программы в маркете?
C-4:Всё можно сделать в Photoshop. В последних версиях есть различные фоны и даже возможность работать с 3d объектами. Источники освещения, тени, эффект свечения, градиенты и т.д.
Например вот так. :)
Тоже вопрос. Посмотришь там в маркете, на каждом товаре шедевр художественного творчества. Неужели все художники? Может секрет в чем-то другом?
C-4:Значит, как нарисовать такой календарь, вопроса не возникает?
Я имею в виду полосы которые проходят на заднем плане и еле еле видны.
Integer:Секрет в работе со слоями. Это просто. ) Не исключено также, что многие просто берут откуда-то уже готовую картинку и просто по размеру подгоняют/обрезают.
Не знаю как сейчас, а раньше команда MQ значки рисовала.
Contender:Ага.... подтверждаю
Не знаю как сейчас, а раньше команда MQ значки рисовала.
Отлично Анатолий! С этого места по подробней. Как ты сделал эти полоски? Куда конкретно нужно нажимать и как работать со слоями что бы получить эти полоски?
Так сказать дай ответ новичкам в картинках:)
з.ы. У меня Photoshop CS4 думаю его возможностей должно хватить.
C-4:Ты подготовился к уроку ? Фотошоп уже установил ? )
tol64:Установил. Все работает.
В дизайне и в разных графических редакторах полный ноль. Однако необходимо создать качественный значок для своей программы в маркете.
Первое что хотелось бы узнать, как делать фирменные полоски вроде этих:
Я имею в виду полосы которые проходят на заднем плане и еле еле видны. Взял первый попавшийся значок для примера. Однако значков с такими полосами очень много. Выходит все об этом знают кроме меня. Вообще хотелось бы больше узнать и о других удачных типах фонов. Если кто расскажет - буду признателен.
Второе, сейчас на банере маркета появились симпатичные 3d изображения значков продуктов:
Хочу поэкспериментировать и создать свой значок в таком же стиле. Как это сделать?
Третье. Знаю есть программы, которые позволяют создавать "коробочные версии" изображения значков. Так будто это красочная коробка для компакт-диска с этой программой. Что это за программы и какие из них лучше подойдут для создания значков?