Как нарисовать красивый значок для своей программы в маркете? - страница 4
Круто. Но сейчас наступает эпоха минимализма. Обратите внимание на веб-интерфейсы многих он-лайн сервисов и программ: по сути примитивизм. Посмотрите на новый дизайн windows 8 и ее окна - тоже яркий пример. Раньше окна разрисовывали все кому не лень, упрожнялись в сложных дизайнах. Сейчас все стало плоским и грубоватым. Мы не законодатели мод и нам тоже надо следовать тенденциям. Думаю от 3d стоит отказаться до лучших времен. Также надо отказаться от практически всех эффектов и прочих укарашательств. Сейчас нужен голый аскетизм, но при этом стильный.
Что касается интерфейса, да. В MQL вполне достаточно использования стандартной библиотеки для создания интерфейсов. Там только не хватает подсветки при наведении на тот или иной элемент управления, и нужно ещё исключить курсор прокрутки при нажатии над элементами управления. Тогда библиотека будет полностью самодостаточной. Было бы здорово, если бы разработчики обратили внимание и доработали эти "приятные мелочи".
А что касается иллюстраций к продуктам, то можно и 3D Max-ом жахнуть. Красиво. ;)
Немного дополнил:
Немного дополнил:
Я пока Photoshop`ом пользуюсь. Если открываю МАХ, то сразу столько идей роиться в голове начинает, что ухожу далеко от первоначальной цели и идеи. Сказывается наверное давнишняя работа по созданию рекламмных роликов в максе на нашем местном тв. Это творческий процесс, затягивает, сволочь :))
Сейчас экспериментирую с объектом CBmpButton - уже можно вызывать реакцию кнопки (подсвечивать - менять рисунок) на пролетающий над ней курсор. Пока только наброски.
Это неплохо бы сделать в стандартной библиотеке: Классы для создания панелей индикации и диалогов управления. Подсветка элементов при наведении курсора мыши делает интерфейс интуитивно понятнее. Пока нет времени туда нырять. Возможно позже, как-нибудь посмотрю.
Если займётесь, то может быть материала хватит для написания статьи.
А вот мои результаты первых шагов в фотошопе. Удалось создать симпатичное лого для своего аккаунта здесь. Полосатым фоном не ограничился. Кое-что позаимствовал у Windows8 и использовал ваши замечательные аватарки товарищи. Надеюсь Вы не будете против:) Думаю получилось донести мое виденье нашего сообщества.
А вот мои результаты первых шагов в фотошопе. Удалось создать симпатичное лого для своего аккаунта здесь.
Подписи цитат лучше белым сделать. И скайп с e-mail тоже.
Попробовал. К сожалению слишком выделяться стали. Думаю что максимум что можно сделать, это убрать интенсивность цвета.
Да, тогда снижать интенсивность белого, к серому.
Но думаю что подпись сделанная прописными буквами на фоне СТРОЧНЫХ уже сама по себе очень органично вписывается в блок текста.
Ну не сказал бы... сливается всё с предшествующим текстом вследствие чего становится малоразборчиво. Вот если тот цвет внизу ("All rights..") попробовать?
к тому же e-mail обычно везде указывают строчными буквами
Да, тогда снижать интенсивность белого, к серому...
Нет, все равно начинает слишком выделяться. Нарушается следование строгости и минимализму.