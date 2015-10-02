Как нарисовать красивый значок для своей программы в маркете? - страница 4

C-4:
Круто. Но сейчас наступает эпоха минимализма. Обратите внимание на веб-интерфейсы многих он-лайн сервисов и программ: по сути примитивизм. Посмотрите на новый дизайн windows 8 и ее окна - тоже яркий пример. Раньше окна разрисовывали все кому не лень, упрожнялись в сложных дизайнах. Сейчас все стало плоским и грубоватым. Мы не законодатели мод и нам тоже надо следовать тенденциям. Думаю от 3d стоит отказаться до лучших времен. Также надо отказаться от практически всех эффектов и прочих укарашательств. Сейчас нужен голый аскетизм, но при этом стильный.

Что касается интерфейса, да. В MQL вполне достаточно использования стандартной библиотеки для создания интерфейсов. Там только не хватает подсветки при наведении на тот или иной элемент управления, и нужно ещё исключить курсор прокрутки при нажатии над элементами управления. Тогда библиотека будет полностью самодостаточной. Было бы здорово, если бы разработчики обратили внимание и доработали эти "приятные мелочи".

А что касается иллюстраций к продуктам, то можно и 3D Max-ом жахнуть. Красиво. ;)

Немного дополнил: 

 

 
tol64:

Я пока Photoshop`ом пользуюсь. Если открываю МАХ, то сразу столько идей роиться в голове начинает, что ухожу далеко от первоначальной цели и идеи. Сказывается наверное давнишняя работа по созданию рекламмных роликов в максе на нашем местном тв. Это творческий процесс, затягивает, сволочь :))
 
artmedia70:
Я пока Photoshop`ом пользуюсь. Если открываю МАХ, то сразу столько идей роиться в голове начинает, что ухожу далеко от первоначальной цели и идеи. Сказывается наверное давнишняя работа по созданию рекламмных роликов в максе на нашем местном тв. Это творческий процесс, затягивает, сволочь :))
Да, воображение оно такое. Стоит только начать. )
 
tol64:

Сейчас экспериментирую с объектом CBmpButton - уже можно вызывать реакцию кнопки (подсвечивать - менять рисунок) на пролетающий над ней курсор. Пока только наброски.
 
barabashkakvn:
Сейчас экспериментирую с объектом CBmpButton - уже можно вызывать реакцию кнопки (подсвечивать - менять рисунок) на пролетающий над ней курсор. Пока только наброски.

Это неплохо бы сделать в стандартной библиотеке: Классы для создания панелей индикации и диалогов управления. Подсветка элементов при наведении курсора мыши делает интерфейс интуитивно понятнее. Пока нет времени туда нырять. Возможно позже, как-нибудь посмотрю.

Если займётесь, то может быть материала хватит для написания статьи

 

А вот мои результаты первых шагов в фотошопе. Удалось создать симпатичное лого для своего аккаунта здесь. Полосатым фоном не ограничился. Кое-что позаимствовал у Windows8 и использовал ваши замечательные аватарки товарищи. Надеюсь Вы не будете против:) Думаю получилось донести мое виденье нашего сообщества.

 

 
C-4:

А вот мои результаты первых шагов в фотошопе. Удалось создать симпатичное лого для своего аккаунта здесь. 

Подписи цитат лучше белым сделать. И скайп с e-mail тоже.
 
i_logic:
Подписи цитат лучше белым сделать. И скайп с e-mail тоже.
Попробовал. К сожалению слишком выделяться стали. Думаю что максимум что можно сделать, это убрать интенсивность цвета. Но думаю что подпись сделанная строчными буквами на фоне ПРОПИСНЫХ уже сама по себе очень органично вписывается в блок текста. Поэтому этого вполне достаточно.
 
C-4:
Попробовал. К сожалению слишком выделяться стали. Думаю что максимум что можно сделать, это убрать интенсивность цвета.

Да, тогда снижать интенсивность белого, к серому.

C-4:
Но думаю что подпись сделанная прописными буквами на фоне СТРОЧНЫХ уже сама по себе очень органично вписывается в блок текста.

Ну не сказал бы... сливается всё с предшествующим текстом вследствие чего становится малоразборчиво. Вот если тот цвет внизу ("All rights..") попробовать?

к тому же e-mail обычно везде указывают строчными буквами

 
i_logic:
Да, тогда снижать интенсивность белого, к серому...

Нет, все равно начинает слишком выделяться. Нарушается следование строгости и минимализму.

