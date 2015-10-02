Как нарисовать красивый значок для своей программы в маркете? - страница 3

Новый комментарий
 
Блин, заняться что ли преподаванием работы в 3D Studio MAX... Вот там наворотить можно...
 
artmedia70:
Блин, заняться что ли преподаванием работы в 3D Studio MAX... Вот там наворотить можно...
можно. но не рационально изучать (тратить время) такого монстра 3д-графики как Max, когда проще и быстрее иконку сваять в шопе, а ещё лучше в корале.
 
artmedia70:
Блин, заняться что ли преподаванием работы в 3D Studio MAX... Вот там наворотить можно...

Вообще нам, девелоперам, нужно изучать дизайн и приемы работы в графических редакторах. Хороших познаний в одном кодинге не достаточно. Особенно если работаешь один. В больших девелоперских конторах по мимо программистов есть и дизайнеры и маркетологи и тестировщики. Мы же работаем как правило в одиночку. Девелопер-фрилансер это и швец и жнец и на трубе дудец.

С другой стороны всему в жизни не научиться. Нам не нужно в совершенстве владеть Photoshop'ом или 3d Max. Скорее нужны базовые умения в дизайне. В том же фотошопе например. Было бы здорово, если бы Вы могли поделиться со своими знаниями в этих областях.

Вообще ведь сайт задумывался в т.ч. как площадка для обмена опытом и знаниями.  Одни понимают в дизайне больше чем в кодинге, другие в кодинге чем в дизайне. Специализация рулит, а обмен опытом между нами только приветствуется..

 
C-4:
Если продукт серьезный, с перспективой продаж - можно заказать аватарку на одном из фриланс сервисов дизайнеров. Сделают качественно и не дорого. Насколько я понимаю, поменять аватарку после публикации продукта нельзя.
 
MigVRN:
Если продукт серьезный, с перспективой продаж - можно заказать аватарку на одном из фриланс сервисов дизайнеров. Сделают качественно и не дорого. Насколько я понимаю, поменять аватарку после публикации продукта нельзя.
Для меня это новость. Значит к выбору аватарки нужно подходить особенно серъезно. 
 
C-4:
Для меня это новость. Значит к выбору аватарки нужно подходить особенно серъезно. 
Лучше у модераторов уточнить - может они могут поменять. Штатной кнопки я не нашел.
 
Поменять логотип можно. Напишите в самом продукте, прикрепив изображение.
 
Alexx:
Поменять логотип можно. Напишите в самом продукте, прикрепив изображение.

Понял - спасибо!

C-4:
Для меня это новость. Значит к выбору аватарки нужно подходить особенно серъезно. 

 Значит всё не так страшно :)

 
artmedia70:
Блин, заняться что ли преподаванием работы в 3D Studio MAX... Вот там наворотить можно...

3D Max конечно даже сама программа шедевр. По количеству инструментов сложно найти подобную. На освоение такой программы уйдёт намного больше времени, чем на тот же Photoshop. В принципе достаточно освоить тоже базовые инструменты, а готовые 3-ёх мерные модели можно найти в интернете. Тогда можно просто расположить их в трёхмерном пространстве и отрендерить под нужным ракурсом. 

Да даже пользуясь простыми примитивами и текстом можно делать интересные абстрактные иллюстрации. 

Например, ту же простую идею, которую демонстрировал выше из Photoshop, в 3D Max уже можно сделать вот так: 


 
tol64:

3D Max конечно даже сама программа шедевр. По количеству инструментов сложно найти подобную. На освоение такой программы уйдёт намного больше времени, чем на тот же Photoshop. В принципе достаточно освоить тоже базовые инструменты, а готовые 3-ёх мерные модели можно найти в интернете. Тогда можно просто расположить их в трёхмерном пространстве и отрендерить под нужным ракурсом. 

Да даже пользуясь простыми примитивами и текстом можно делать интересные абстрактные иллюстрации. 

Например, ту же простую идею, которую демонстрировал выше из Photoshop, в 3D Max уже можно сделать вот так: 


Круто. Но сейчас наступает эпоха минимализма. Обратите внимание на веб-интерфейсы многих он-лайн сервисов и программ: по сути примитивизм. Посмотрите на новый дизайн windows 8 и ее окна - тоже яркий пример. Раньше окна разрисовывали все кому не лень, упрожнялись в сложных дизайнах. Сейчас все стало плоским и грубоватым. Мы не законодатели мод и нам тоже надо следовать тенденциям. Думаю от 3d стоит отказаться до лучших времен. Также надо отказаться от практически всех эффектов и прочих укарашательств. Сейчас нужен голый аскетизм, но при этом стильный.
12345
Новый комментарий