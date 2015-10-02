Как нарисовать красивый значок для своей программы в маркете? - страница 3
Блин, заняться что ли преподаванием работы в 3D Studio MAX... Вот там наворотить можно...
Вообще нам, девелоперам, нужно изучать дизайн и приемы работы в графических редакторах. Хороших познаний в одном кодинге не достаточно. Особенно если работаешь один. В больших девелоперских конторах по мимо программистов есть и дизайнеры и маркетологи и тестировщики. Мы же работаем как правило в одиночку. Девелопер-фрилансер это и швец и жнец и на трубе дудец.
С другой стороны всему в жизни не научиться. Нам не нужно в совершенстве владеть Photoshop'ом или 3d Max. Скорее нужны базовые умения в дизайне. В том же фотошопе например. Было бы здорово, если бы Вы могли поделиться со своими знаниями в этих областях.
Вообще ведь сайт задумывался в т.ч. как площадка для обмена опытом и знаниями. Одни понимают в дизайне больше чем в кодинге, другие в кодинге чем в дизайне. Специализация рулит, а обмен опытом между нами только приветствуется..
Если продукт серьезный, с перспективой продаж - можно заказать аватарку на одном из фриланс сервисов дизайнеров. Сделают качественно и не дорого. Насколько я понимаю, поменять аватарку после публикации продукта нельзя.
Для меня это новость. Значит к выбору аватарки нужно подходить особенно серъезно.
Поменять логотип можно. Напишите в самом продукте, прикрепив изображение.
Понял - спасибо!
Значит всё не так страшно :)
3D Max конечно даже сама программа шедевр. По количеству инструментов сложно найти подобную. На освоение такой программы уйдёт намного больше времени, чем на тот же Photoshop. В принципе достаточно освоить тоже базовые инструменты, а готовые 3-ёх мерные модели можно найти в интернете. Тогда можно просто расположить их в трёхмерном пространстве и отрендерить под нужным ракурсом.
Да даже пользуясь простыми примитивами и текстом можно делать интересные абстрактные иллюстрации.
Например, ту же простую идею, которую демонстрировал выше из Photoshop, в 3D Max уже можно сделать вот так:
