Может я и не до конца вижу и понимаю что и как, но вот сравнить MT4/5 скажем с Rumus 2 могу точно (и поверьте сравнение будет не в пользу последнего).

Добавим сюда сюда популярность торговой платформы, ее абсолютную бесплатность, отсутствие привязки к конкретному брокеру, (ошибаетесь) возможность автоматической торговли и многое другое.

А что в личку, я прям тут спрошу, тем более вопроса всего два:

1. А Вы лично "видите" платформу глазами разработчиков или брокеров? Даже уточню немного, пусть только глазами архитекторов-разработчиков, понимаете в чем их конкретная цель?

2. Может есть альтернативы МТ, также бесплатные и такие же функциональные, но более удобные трейдеру?

1. да вижу и могу выложить тут настройки сервера. Тогда у Вас глаза откроются. Но за это тут бан и  пост будет сразу удален (хотя в правилах про это нислова). Я уже это проходил...

2. Альтернативы есть и  бесплатные. Платные на голову выше...(реклама запрещена)

З.Ы. Я же говорю пишите в личку, там многое могу написать (тут не могу к  сожалению). Может вам эта информация и пригодиться. Не хотите не надо. Оставайтесь слепы, но мне искренне будет жаль. Я уже много лет пытаюсь разработчикам помочь (как могу и умею), помочь им сделать платформу лучше, сделать её для трейдеров, а не для ДЦ. Помочь трейдерам зарабатывать денежки, а не терять их.

 
Trolls:
Не Prival ли Вы? ;)
[Удален]  
Trolls:

1. Так ответить в личку никто не мешает, а про определенные настройки сервера я в курсе (но в отличии от некоторых не уверен что это плохо, или что у других разработчиков чего-то подобного нет).

Речь шла о бесплатных альтернативах также распространенных и с таким-же или лучшим функционалом (не забудьте про автотрейдинг)...

2. На счет выделенного, думаю можно и тут. И в чем я ошибаюсь? Или клиентская часть привязана к конкретному брокеру, и нет возможности скачать терминал у одного ДЦ, а счет и сервер юзать от других.

Я про это.

mrProF:
Не Prival ли Вы? ;)
А он разве в бане?
 

ИМХО, Тролс , как всегда, прав ... :)

Дело в том, что - при долгом опыте (именно постоянном, и с похмелья, и с гриппом, и не выспавшись, и не успев почитать новости, и с не настроенной мышкой, и прочее и прочее ) торговли возникает ИНТУИТИВНОЕ ( внутреннее, спинно-мозговое  если хотите ) представление как должно быть, что удобно, что нет, какие цифры надо видеть а какие нет, меняя разные стратегии ( то одна сделка в неделю, то в день сотня ) также понимаешь какие отчеты нужны и такие срезы текущего счета нужны. Мне например совершенно фиолетово в каких позах я стою по каждому символу, но надо видеть из каких символов состоит сейчас портфель. Мне конечно интересно что там в прибыли а что нет, но не очень. :)

Причем я хотел бы даже больше акцентировать что торговать надо и в своей платформе, и в чужой , так как надо перенимать опыт.


Что касается создания программ без личного длительного опыта в трейдинге, а только со слов заказчиков и по запросу с форумов, это пример тоже что и если бы бухгалтер написал бы текстовый редактор для программиста. Вот как бы ему показалось что будет удобно так бы и написал.


Да и вот еще, что хотелось сказать - если нет убежденности в том, что торговля и автоматическая в частности может быть прибыльной, постоянно прибыльной, то значит есть подозрение, что те кто считают иначе это недалекие люди, и ты пишешь программу не для умных трейдеров, а для умных создателей ДЦ. А отсюда и все остальное. Но я вот все-таки хочу сказать - ребята, отнюдь :) Все наоборот -  это создатели ДЦ тупые, это они просто не сумели заработать в трейдинге том же, и теперь считают, что можно только через ДЦ.


Так что возьмите чужие платформы и торгуйте и тогда будите делать программу для себя.

 
Interesting:
А он разве в бане?

В бане, довольно давно уже.

У меня так же сложилось впечатление, что Trolls и Prival одно и тоже лицо. 

 
Interesting:
А он разве в бане?
Бан - это не приговор :D
 
mrProF:
Бан - это не приговор :D

Возможно и не приговор…хотите посмотреть на приговор…вот он


Это уже приговор, и к нему приложили руку многие. МЫ часто делаем  другим больно, даже не замечая этого.

 Да лицо тоже (joo - прав), но  того доброго и хорошего Привала больше нет.  Был да весь вышел…

 
Trolls:

Если я хоть как то виноват перед Вами, даже если косвенно, приношу свои искренние извинения.
 
Trolls:

Да уж...
Инфаркт вроде лечат стволовыми клетками в определенные части миокарда, но пока 50/50, держитесь.

А главное абстрагируйте себя от обсуждения, иначе в наше время нельзя, иначе, тролли загонят в могилу...

Вы вроде математик, наверно сказались бессонные ночи, высокие нагрузки...

P.S. Я своей вины не чувствую, не припомню, чтобы как-то давил на Вас или конфликтовал...

 
Академик, Вы много на себя берете. Будучи явно слабее подготовленным по сравнению с разработчиками, Вы пытаетесь создать впечатление о том, что разработчики чего то не понимают. Вы отлично знаете, что мы 10 лет пишем системы для форекс брокеров, выпустили 5 платформ, имеем больше всех базу инсталляций, постоянно публично ведем обсуждения, выпускаем новые версии, растим сообщества пользователей и тд. И тут на этом фоне появляется псевдознаток со своими заявлениями. Дорогой привала идете.
