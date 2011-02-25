Извиняюсь за ранее, но все время мучает вопрос ... :) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может я и не до конца вижу и понимаю что и как, но вот сравнить MT4/5 скажем с Rumus 2 могу точно (и поверьте сравнение будет не в пользу последнего).
Добавим сюда сюда популярность торговой платформы, ее абсолютную бесплатность, отсутствие привязки к конкретному брокеру, (ошибаетесь) возможность автоматической торговли и многое другое.
А что в личку, я прям тут спрошу, тем более вопроса всего два:
1. А Вы лично "видите" платформу глазами разработчиков или брокеров? Даже уточню немного, пусть только глазами архитекторов-разработчиков, понимаете в чем их конкретная цель?
2. Может есть альтернативы МТ, также бесплатные и такие же функциональные, но более удобные трейдеру?
1. да вижу и могу выложить тут настройки сервера. Тогда у Вас глаза откроются. Но за это тут бан и пост будет сразу удален (хотя в правилах про это нислова). Я уже это проходил...
2. Альтернативы есть и бесплатные. Платные на голову выше...(реклама запрещена)
З.Ы. Я же говорю пишите в личку, там многое могу написать (тут не могу к сожалению). Может вам эта информация и пригодиться. Не хотите не надо. Оставайтесь слепы, но мне искренне будет жаль. Я уже много лет пытаюсь разработчикам помочь (как могу и умею), помочь им сделать платформу лучше, сделать её для трейдеров, а не для ДЦ. Помочь трейдерам зарабатывать денежки, а не терять их.
1. да вижу и могу выложить тут настройки сервера. Тогда у Вас глаза откроются. Но за это тут бан и пост будет сразу удален (хотя в правилах про это нислова). Я уже это проходил...
2. Альтернативы есть и бесплатные. Платные на голову выше...(реклама запрещена)
З.Ы. Я же говорю пишите в личку, там многое могу написать (тут не могу к сожалению). Может вам эта информация и пригодиться. Не хотите не надо. Оставайтесь слепы, но мне искренне будет жаль. Я уже много лет пытаюсь разработчикам помочь (как могу и умею), помочь им сделать платформу лучше, сделать её для трейдеров, а не для ДЦ. Помочь трейдерам зарабатывать денежки, а не терять их.
1. Так ответить в личку никто не мешает, а про определенные настройки сервера я в курсе (но в отличии от некоторых не уверен что это плохо, или что у других разработчиков чего-то подобного нет).
Речь шла о бесплатных альтернативах также распространенных и с таким-же или лучшим функционалом (не забудьте про автотрейдинг)...
2. На счет выделенного, думаю можно и тут. И в чем я ошибаюсь? Или клиентская часть привязана к конкретному брокеру, и нет возможности скачать терминал у одного ДЦ, а счет и сервер юзать от других.
Я про это.
Не Prival ли Вы? ;)
ИМХО, Тролс , как всегда, прав ... :)
Дело в том, что - при долгом опыте (именно постоянном, и с похмелья, и с гриппом, и не выспавшись, и не успев почитать новости, и с не настроенной мышкой, и прочее и прочее ) торговли возникает ИНТУИТИВНОЕ ( внутреннее, спинно-мозговое если хотите ) представление как должно быть, что удобно, что нет, какие цифры надо видеть а какие нет, меняя разные стратегии ( то одна сделка в неделю, то в день сотня ) также понимаешь какие отчеты нужны и такие срезы текущего счета нужны. Мне например совершенно фиолетово в каких позах я стою по каждому символу, но надо видеть из каких символов состоит сейчас портфель. Мне конечно интересно что там в прибыли а что нет, но не очень. :)
Причем я хотел бы даже больше акцентировать что торговать надо и в своей платформе, и в чужой , так как надо перенимать опыт.
Что касается создания программ без личного длительного опыта в трейдинге, а только со слов заказчиков и по запросу с форумов, это пример тоже что и если бы бухгалтер написал бы текстовый редактор для программиста. Вот как бы ему показалось что будет удобно так бы и написал.
Да и вот еще, что хотелось сказать - если нет убежденности в том, что торговля и автоматическая в частности может быть прибыльной, постоянно прибыльной, то значит есть подозрение, что те кто считают иначе это недалекие люди, и ты пишешь программу не для умных трейдеров, а для умных создателей ДЦ. А отсюда и все остальное. Но я вот все-таки хочу сказать - ребята, отнюдь :) Все наоборот - это создатели ДЦ тупые, это они просто не сумели заработать в трейдинге том же, и теперь считают, что можно только через ДЦ.
Так что возьмите чужие платформы и торгуйте и тогда будите делать программу для себя.
А он разве в бане?
В бане, довольно давно уже.
У меня так же сложилось впечатление, что Trolls и Prival одно и тоже лицо.
А он разве в бане?
Бан - это не приговор :D
Возможно и не приговор…хотите посмотреть на приговор…вот он
Это уже приговор, и к нему приложили руку многие. МЫ часто делаем другим больно, даже не замечая этого.
Да лицо тоже (joo - прав), но того доброго и хорошего Привала больше нет. Был да весь вышел…
Возможно и не приговор…хотите посмотреть на приговор…вот полюбуйтесь
Это уже приговор, и к нему приложили руку многие. МЫ часто делаем другим больно, даже не замечая этого.
Да лицо тоже (joo - прав), но того доброго и хорошего Привала больше нет. Был да весь вышел…
Возможно и не приговор…хотите посмотреть на приговор…вот полюбуйтесь
Это уже приговор, и к нему приложили руку многие. МЫ часто делаем другим больно, даже не замечая этого.
Да лицо тоже (joo - прав), но того доброго и хорошего Привала больше нет. Был да весь вышел…
Инфаркт вроде лечат стволовыми клетками в определенные части миокарда, но пока 50/50, держитесь.
А главное абстрагируйте себя от обсуждения, иначе в наше время нельзя, иначе, тролли загонят в могилу...
Вы вроде математик, наверно сказались бессонные ночи, высокие нагрузки...
P.S. Я своей вины не чувствую, не припомню, чтобы как-то давил на Вас или конфликтовал...