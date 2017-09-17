Какие ограничения на логин с терминала?

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Возник вопрос у некоторых заказчиков "А что если привязать продукт к логину MQL?", т.е. счета меняются а человек (логин) один и тот же может юзать продукт. (подразумевается вход по логину с терминала) 

Интересует вопрос - так ли это на самом деле? Я никогда не экспериментировала с логином на многих терминалах, но 2-4 терминала кажется вводила и никаких ограничений не видела, на серверах в том числе. 

Реальна ли ситуация что на одном логине может присесть целая толпа юзеров? Или есть проверки и бан на такой случай? 

 

А смысл?

1) если захотеть пересесть с центового на стандарт или про - продукт сгорит

2) если кто - то получил продукт - он уже опенсорс по умолчанию

 
Mickey Moose:

А смысл?

1) если захотеть пересесть с центового на стандарт или про - продукт сгорит

2) если кто - то получил продукт - он уже опенсорс по умолчанию


Вы о чем? Я не имею ввиду маркет - кто сгорит? Какой опенсорс если вскрывать нужно?

 
Galina Bobro:

Вы о чем? Я не имею ввиду маркет - кто сгорит? Какой опенсорс если вскрывать нужно?


ну у нас же логин это номер счета который может меняться на одном терминале сколько угодно раз

 
Mickey Moose:

ну у нас же логин это номер счета который может меняться на одном терминале сколько угодно раз


Я о логине МТ, не о счете, писала еще в первом сообщении

 
Galina Bobro:

Возник вопрос у некоторых заказчиков "А что если привязать продукт к логину MQL?", т.е. счета меняются а человек (логин) один и тот же может юзать продукт. (подразумевается вход по логину с терминала) 

Интересует вопрос - так ли это на самом деле? Я никогда не экспериментировала с логином на многих терминалах, но 2-4 терминала кажется вводила и никаких ограничений не видела, на серверах в том числе. 

Реальна ли ситуация что на одном логине может присесть целая толпа юзеров? Или есть проверки и бан на такой случай? 

Очень правильное решение. Сразу будут сняты все проблемы пользователей купленных в маркете продуктов, вызванные необходимостью повторной их инсталляции при переустановке Windows, переходе с личного компьютера на VPS, при замене оборудования и других изменениях на стороне покупателя. Вопросы безопасности, конечно, нужно тщательно продумать, чтобы "толпе юзеров" негде было присесть.

 
Mickey Moose:

ну у нас же логин это номер счета который может меняться на одном терминале сколько угодно раз

Любите читать по диагонали? :)

 
Galina Bobro:

Я о логине МТ, не о счете, писала еще в первом сообщении


а вариант "не собираюсь регистрироваться хрен знает где"  от клиента не рассматривался?

все же нужно предусмотреть и переустановку терминала и ОС, и человеческий фактор в конце концов
 
Galina Bobro:

Возник вопрос у некоторых заказчиков "А что если привязать продукт к логину MQL?", т.е. счета меняются а человек (логин) один и тот же может юзать продукт. (подразумевается вход по логину с терминала) 

Интересует вопрос - так ли это на самом деле? Я никогда не экспериментировала с логином на многих терминалах, но 2-4 терминала кажется вводила и никаких ограничений не видела, на серверах в том числе. 

Реальна ли ситуация что на одном логине может присесть целая толпа юзеров? Или есть проверки и бан на такой случай? 

Предложение вполне здравое, и вроде как реализуемое.

P.S. Наверное всё-таки не совсем. Первая преграда: собираемся какой-то группой, открываем счёт и покупаем продукт. После, все коннектятся к MQ через терминал, и используют продукт по полной программе. Ну а там ещё что-то может вылезть.

 
Mickey Moose:

а вариант "не собираюсь регистрироваться хрен знает где"  от клиента не рассматривался?

все же нужно предусмотреть и переустановку терминала и ОС, и человеческий фактор в конце концов

Какие проблемы? У вас всегда есть выбор, если не нравится, всегда можно найти в другом месте, за руку то никто не держит, и ни к чему не принуждает.

 
Galina Bobro:

Возник вопрос у некоторых заказчиков "А что если привязать продукт к логину MQL?", т.е. счета меняются а человек (логин) один и тот же может юзать продукт. (подразумевается вход по логину с терминала) 

Интересует вопрос - так ли это на самом деле? Я никогда не экспериментировала с логином на многих терминалах, но 2-4 терминала кажется вводила и никаких ограничений не видела, на серверах в том числе. 

Реальна ли ситуация что на одном логине может присесть целая толпа юзеров? Или есть проверки и бан на такой случай? 


вводя каждый раз логин на новой машине потребуются новые активации продуктов.

Никакие махинации с логином не помогут получить продукт на халяву.

Не ставьте 1000 активаций.

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