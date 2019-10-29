Изменение внешнего вида свечи или бара
Отдельные бары нельзя, а на всем графике можно.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/chart_view#enum_chart_mode
...стандартные бары, только без цены открытия...
Можно написать индикатор, отображающийся в виде баров. Ставить цену открытия равной цене закрытия.
По ссылке увидел что можно менять тип граифка, но как у тех же баров не рисовать цену открытия?
Файл res - это желаемый результат
- www.mql5.com
В настройках графика можно сделать невидимый цвет баров. Можно и программно.
В виде крестиков будет. Совсем убрать цену открытия не получится (стоит попробовать установить значение 0 или EMPTY_VALUE, но скорее всего это не поможет).
Индикатор именно перерисует график? Я пробовал данный пример - https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples/draw_bars, и там как раз менял цену открытия на цену закрытия. Отображает снизу под исходным графиком ну и все равно визуально в виде крестов получается (когда цены приравниваешь)
Не слушайте Федосеева.
Через канвас можно, или синтетик .
- www.mql5.com
Нужны какие-то доп настройки в пользовательском интерфейсе?
PS: странно, подвигал таймфрейм и все заработало.
А с толщиной бара или цен закрытия нужно в файле canvas искать где менять? ну или - добавлять это там. И можно ли совсем цену открытия скрыть (а не равнять к цене закрытия) и оставить одну черточку, вместо крестика. Спасибо!
- www.mql5.com
Спасибо! Попробовал подключить Canvas и кинуть индекатор BarHLC на открытый график баров, но что-то он не отображает как у вас на скрине
...медленным или костылём...
А то нет - на каждом событии чарта копировать и перерисовывать несколько сотен баров. Притом, что все это потом ни в эксперте не используешь, ни в другом индикаторе. Детский сад, веселые картинки.
Начал вникать в MQL5 и в целом в работу с индикаторами и советниками. Возник вопрос который не смог нагуглить. Можно ли менять внешний вид программным путем у баров на графике? Мне нужно по сути видеть на графике стандартные бары, только без цены открытия (т/е с одной горизонтальной чертой - ценой закрытия)
То что я успел прочесть в документации и попробовать - это например индикаторы которые никак не могут насколько я понял влиять на график, а могут лишь что-то дополнительно навесить, или отрисовать отдельно снизу под графиком бары на свое усмотрение.
Возможно я не так смотрю на решение проблемы или вовсе нет доступа к сокрытию цены открытия и ее не отрисовки? Подскажите пожалуйста можно ли это сделать или в какую сторону двигаться.
Спасибо