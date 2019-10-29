Изменение внешнего вида свечи или бара

Приветствую комьюнити!

Начал вникать в MQL5 и в целом в работу с индикаторами и советниками. Возник вопрос который не смог нагуглить. Можно ли менять внешний вид программным путем у баров на графике? Мне нужно по сути видеть на графике стандартные бары, только без цены открытия (т/е с одной горизонтальной чертой - ценой закрытия)
То что я успел прочесть в документации и попробовать - это например индикаторы которые никак не могут насколько я понял влиять на график, а могут лишь что-то дополнительно навесить, или отрисовать отдельно снизу под графиком бары на свое усмотрение. 
Возможно я не так смотрю на решение проблемы или вовсе нет доступа к сокрытию цены открытия и ее не отрисовки? Подскажите пожалуйста можно ли это сделать или в какую сторону двигаться.

Спасибо
 

Отдельные бары нельзя, а на всем графике можно.

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/chart_view#enum_chart_mode

 
Lol Kek:
...стандартные бары, только без цены открытия...

Можно написать индикатор, отображающийся в виде баров. Ставить цену открытия равной цене закрытия.

 
Да, естественно нужно во всем графике у баров убрать цену открытия
По ссылке увидел что можно менять тип граифка, но как у тех же баров не рисовать цену открытия?
 
Dmitry Fedoseev:

Можно написать индикатор, отображающийся в виде баров. Ставить цену открытия равной цене закрытия.

Индикатор именно перерисует график? Я пробовал данный пример - https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples/draw_bars, и там как раз менял цену открытия на цену закрытия. Отображает снизу под исходным графиком ну и все равно визуально в виде крестов получается (когда цены приравниваешь)

Файл res - это желаемый результат
Файлы:
photo_2019-10-25_00-10-50.jpg  40 kb
res.jpg  33 kb
 

В настройках графика можно сделать невидимый цвет баров. Можно и программно.

В виде крестиков будет. Совсем убрать цену открытия не получится (стоит попробовать установить значение 0 или EMPTY_VALUE, но скорее всего это не поможет).

 
Lol Kek:
Индикатор именно перерисует график? Я пробовал данный пример -  https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples/draw_bars, и там как раз менял цену открытия на цену закрытия. Отображает снизу под исходным графиком ну и все равно визуально в виде крестов получается (когда цены приравниваешь)

Файл res - это желаемый результат

Не слушайте Федосеева.
Через канвас можно, или синтетик . 


Файлы:
BarHLC.mq5  7 kb
iCanvas.mqh  21 kb
 
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/charts_samples#chart_height_in_pixels
Nikolai Semko:

Не слушайте Федосеева.
Через канвас можно, или синтетик . 


Спасибо! Попробовал подключить Canvas и кинуть индекатор BarHLC на открытый график баров, но что-то он не отображает как у вас на скрине
Нужны какие-то доп настройки в пользовательском интерфейсе?

PS: странно, подвигал таймфрейм и все заработало.

А с толщиной бара или цен закрытия нужно в файле canvas искать где менять? ну или - добавлять это там. И можно ли совсем цену открытия скрыть (а не равнять к цене закрытия) и оставить одну черточку, вместо крестика. Спасибо!
Файлы:
barhlc.png  40 kb
 
Lol Kek:
Спасибо! Попробовал подключить Canvas и кинуть индекатор BarHLC на открытый график баров, но что-то он не отображает как у вас на скрине
Нужны какие-то доп настройки в пользовательском интерфейсе?

PS: странно, подвигал таймфрейм и все заработало.

А с толщиной бара или цен закрытия нужно в файле canvas искать где менять? ну или - добавлять это там. И можно ли совсем цену открытия скрыть (а не равнять к цене закрытия) и оставить одну черточку, вместо крестика. Спасибо!
С канвасом можно все, но нужно будет потратить время, чтобы научиться его юзать. В основном всем лень учиться и большинство незаслуженно считают канвас чем-то очень сложным, медленным или костылём. На самом деле всё наоборот. Одолеете канвас - получите конкурентное преимущество не только в виде полной графической свободы и независимости, но и более быстрого написания программ, более быстрых и сложных программ с более привлекательным и гибким интерфейсом, которые без канваса просто невозможно реализовать. Причем индикаторы, написанные на канвасе в 99% случаях работают на обеих платформах без изменения кода.
 
Nikolai Semko:
...медленным или костылём...

А то нет - на каждом событии чарта копировать и перерисовывать несколько сотен баров. Притом, что все это потом ни в эксперте не используешь, ни в другом индикаторе. Детский сад, веселые картинки. 

