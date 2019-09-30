Что Вы подразумеваете под термином пипс (pips) ? При пятизначной котировке. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пипс - бакс. Русифицированное производное из английского.
По английски ПИП (ПИПС - множественное число), по русски - пункт.
Это четвертый знак после запятой..
Пятый знак появился НАМНОГО позже
И ЗЫ
Надо деньги зарабатывать, а не херней заниматься :)))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса"
fxsaber, 2019.09.24 09:10В отличие от торгового терминала, сервисы мониторинга торговых счетов вынуждены собирать данные одновременно с огромного количества брокеров (и типов счетов) и платформ, которые технически различаются довольно сильно. На некоторых торговых серверах один и тот же символ может котироваться с четырьмя знаками после запятой, на других - пятью, на третьих - с шестью.
Поэтому для единообразия и однозначной трактовки генерируемых отчетов данные сервисы вынуждены принимать четкие значения величин пипсов и пунктов для каждого торгового символа.
Например, для EURCHF один пипс/пункт в отчете одного сервиса может быть равен 0.0001/0.0001, для другого - 0.00001/0.0001, третьего - 0.00001/0.00001. Главное, что отчеты одного сервиса всегда показывают одинаковые единицы, вне зависимости от настроек торговых серверов.
В MT5-Тестере пипсы/пункты (используемые разработчиками термины) всегда равны значению SYMBOL_POINT. И это значение в состоянии не только плавать от сервера к серверу, но может даже задаваться пользователем в кастомных символах.
Если найдете брокера, у которого EURUSD котируется с восьмым знаком после запятой. И замониторите торговую историю в каком-нибудь сервисе. То восьмой знак котирования никак не повлияет на количество пипсов/пунктов в отчете.
Ошибочно думать, что в отчетах MQ может быть только целое количество пипсов/пунктов. Вот скрин из MT4.
Обратите внимание на цены открытия и закрытия. Видно, что символы пятизначные. Но цены сделок - семизначные.
Можете создать HTML-отчет и отправить в веб-сервис мониторинга. В отчете не будет ни слова про пипсы/пункты. Но сервис все равно благополучно его поймет, несмотря на количество цифр в ценах. Потому что для того же EURUSD у него жестко прописаны величины пипсов/пунктов.
Пипс - бакс. Русифицированное производное из английского.
По английски ПИП (ПИПС - множественное число), по русски - пункт.
Это четвертый знак после запятой..
Пятый знак появился НАМНОГО позже
И ЗЫ
Надо деньги зарабатывать, а не херней заниматься :)))
117.219 - EURJPY
а тут - после какой запятой???
Как на матче Динамо-Бавария: проснулся и спросил:" Кто играет? ".
нет - просто просил в стартовой ветке устроить голосовалку... грамотную. :-)
Никакой Динамы - Баварии:
вот мнения - соответствующие моему - в наличии:
"это может быть и десятая часть пункта" - так что тут все гуд - никакой - динамы, никакой баварии... :-)
все актуально и жИво!!!
это не просто, а очень просто!
а я думаю по другому.
И тут вам надо вписать в пипсах-(50). если бы такой арифметики не было , то пришлось бы вписывать пункты -(500).
а если тут изменить. digits_adjust=10; место 10 на 100
то здесь input int InpTakeProfit =5; // Take Profit (in pips) всего 5pips а пунктов так и останется 500пунктов
это не просто, а очень просто!
а я думаю по другому.
Разница между пунктами и пипсами на Форекс.
Пипс и пункт - это понятия, которые лежат в основе торговли на рынке Форекс, и всё, что касается расчётов цены, связано именно с ними. Если говорить об экономике в целом, то 1 пункт обозначает минимальный шаг изменения цены, не важно в какую сторону. То есть пункт - это единица измерения цены. Как, например, 1 метр является единицей измерения длинны, а 1 килограм - единица измерения веса. Но есть ещё и такое понятие на Форекс, как пипс, который также является минимальным изменением цены. И в то же время это два разных понятия. Так в чём же различие пунктов и пипсов?
Что такое пипсы и пункты?
Для простоты понимания того, что же такое пункты и пипсы, и чем они отличаются, давайте дадим их упрощённое определение, которое будет понятно всем новичкам:
1 пункт - это минимально доступное изменение цены на 1 десятитысячную (0,0001) при четырёхзначных котировках и на 1 сотую (0,01) при двухзначных котировках.
1 пипс - это минимально доступное изменение цены на 1 стотысячную (0,00001) при пятизначных котировках и на 1 тысячную (0,001) при трёхзначных котировках.
Исходя из определения пунктов и пипсов следует, что один пункт состоит из десяти пипсов.
Другими словами - если у вас четырёхзначные (или двухзначные) котировки - у вас минимальный тик равен одному пункту. Если у вас пятизначные (или трёхзначные) котировки - минимальный тик равен одному пипсу. При этом под минимальным тиком понимается минимальное расстояние, которое может пройти цена.
Для четырёхзначных и двухзначных котировок (пары, в состав которых входит японская йена) 1 пункт будет равняться величине 0,0001 и 0,01 соответственно, то есть - четвёртой или второй цифре после запятой. Но если речь идёт о пятизначных и трёхзначных котировках, то минимальный шаг изменения цены будет уже 0.00001 и 0.001 (пятая и третья цифра после запятой), и называется он 1 пипс (pip Forex), а 1 пункт будет равняться 10 пипсам.
Разница между пунктами и пипсами на Форекс.
Пипс и пункт - это понятия, которые лежат в основе торговли на рынке Форекс, и всё, что касается расчётов цены, связано именно с ними. Если говорить об экономике в целом, то 1 пункт обозначает минимальный шаг изменения цены, не важно в какую сторону. То есть пункт - это единица измерения цены. Как, например, 1 метр является единицей измерения длинны, а 1 килограм - единица измерения веса. Но есть ещё и такое понятие на Форекс, как пипс, который также является минимальным изменением цены. И в то же время это два разных понятия. Так в чём же различие пунктов и пипсов?
Что такое пипсы и пункты?
Для простоты понимания того, что же такое пункты и пипсы, и чем они отличаются, давайте дадим их упрощённое определение, которое будет понятно всем новичкам:
1 пункт - это минимально доступное изменение цены на 1 десятитысячную (0,0001) при четырёхзначных котировках и на 1 сотую (0,01) при двухзначных котировках.
1 пипс - это минимально доступное изменение цены на 1 стотысячную (0,00001) при пятизначных котировках и на 1 тысячную (0,001) при трёхзначных котировках.
Исходя из определения пунктов и пипсов следует, что один пункт состоит из десяти пипсов.
Другими словами - если у вас четырёхзначные (или двухзначные) котировки - у вас минимальный тик равен одному пункту. Если у вас пятизначные (или трёхзначные) котировки - минимальный тик равен одному пипсу. При этом под минимальным тиком понимается минимальное расстояние, которое может пройти цена.
Для четырёхзначных и двухзначных котировок (пары, в состав которых входит японская йена) 1 пункт будет равняться величине 0,0001 и 0,01 соответственно, то есть - четвёртой или второй цифре после запятой. Но если речь идёт о пятизначных и трёхзначных котировках, то минимальный шаг изменения цены будет уже 0.00001 и 0.001 (пятая и третья цифра после запятой), и называется он 1 пипс (pip Forex), а 1 пункт будет равняться 10 пипсам.
Вы находите именно то, что хотите.
Включите логику. Если пункт - это минимальное неделимое изменение цены, то с какого хера он вдруг становится равен каким-то там десяти пупсам? Другими словами, есть и 0,5, и 0,1 пункта. Вы вообще адекватный? Вы вообще понимаете что такое минимальный и неделимый? По всему видно, что ни хрена Вы не понимаете.