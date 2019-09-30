Что Вы подразумеваете под термином пипс (pips) ? При пятизначной котировке. - страница 2

Пора спать. 
 

Пипс - бакс. Русифицированное производное из английского.

По английски ПИП (ПИПС - множественное число), по русски - пункт. 

Это четвертый знак после запятой..

Пятый знак появился НАМНОГО позже

И ЗЫ

Надо деньги зарабатывать, а не херней заниматься :)))

 

Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса"

fxsaber, 2019.09.24 09:10

В отличие от торгового терминала, сервисы мониторинга торговых счетов вынуждены собирать данные одновременно с огромного количества брокеров (и типов счетов) и платформ, которые технически различаются довольно сильно. На некоторых торговых серверах один и тот же символ может котироваться с четырьмя знаками после запятой, на других - пятью, на третьих - с шестью.


Поэтому для единообразия и однозначной трактовки генерируемых отчетов данные сервисы вынуждены принимать четкие значения величин пипсов и пунктов для каждого торгового символа.


Например, для EURCHF один пипс/пункт в отчете одного сервиса может быть равен 0.0001/0.0001, для другого - 0.00001/0.0001, третьего - 0.00001/0.00001. Главное, что отчеты одного сервиса всегда показывают одинаковые единицы, вне зависимости от настроек торговых серверов.


В MT5-Тестере пипсы/пункты (используемые разработчиками термины) всегда равны значению SYMBOL_POINT. И это значение в состоянии не только плавать от сервера к серверу, но может даже задаваться пользователем в кастомных символах.

Если найдете брокера, у которого EURUSD котируется с восьмым знаком после запятой. И замониторите торговую историю в каком-нибудь сервисе. То восьмой знак котирования никак не повлияет на количество пипсов/пунктов в отчете.

Ошибочно думать, что в отчетах MQ может быть только целое количество пипсов/пунктов. Вот скрин из MT4.

Обратите внимание на цены открытия и закрытия. Видно, что символы пятизначные. Но цены сделок - семизначные.


Можете создать HTML-отчет и отправить в веб-сервис мониторинга. В отчете не будет ни слова про пипсы/пункты. Но сервис все равно благополучно его поймет, несмотря на количество цифр в ценах. Потому что для того же EURUSD у него жестко прописаны величины пипсов/пунктов.

117.219 - EURJPY

а тут - после какой запятой???

 
Алексей Тарабанов:
Как на матче Динамо-Бавария: проснулся и спросил:" Кто играет? ". 

нет - просто просил в стартовой ветке устроить голосовалку... грамотную. :-)

Никакой Динамы -  Баварии: 

вот мнения - соответствующие моему - в наличии:

"это может быть и десятая часть пункта" - так что тут все гуд - никакой - динамы, никакой баварии... :-)

все актуально и жИво!!!

это не просто, а очень просто!

Снимок3

Снимок2

а я думаю по другому.

      digits_adjust=10;
   m_adjusted_point=m_symbol.Point()*digits adjust;

   m_adjusted_point=         ПУНКТ  *digits_adjust;
   
( 1 pips = m_adjusted_point )

   m_take_profit     =InpTakeProfit*m_adjusted_point;



input int    InpTakeProfit    =50;  // Take Profit (in pips)

И тут вам надо вписать в пипсах-(50). если бы такой арифметики не было , то пришлось бы вписывать пункты -(500).

а если тут изменить.      digits_adjust=10; место 10 на 100

то здесь input int    InpTakeProfit    =5;  // Take Profit (in pips) всего 5pips а пунктов так и останется 500пунктов


Aleksandr Klapatyuk:

это не просто, а очень просто!

а я думаю по другому.

Истина!
Разница между пунктами и пипсами на Форекс.

Пипс и пункт - это понятия, которые лежат в основе торговли на рынке Форекс, и всё, что касается расчётов цены, связано именно с ними. Если говорить об экономике в целом, то 1 пункт обозначает минимальный шаг изменения цены, не важно в какую сторону. То есть пункт - это единица измерения цены. Как, например, 1 метр является единицей измерения длинны, а 1 килограм - единица измерения веса. Но есть ещё и такое понятие на Форекс, как  пипс, который также является минимальным изменением цены. И в то же время это два разных понятия. Так в чём же  различие пунктов и пипсов?

Что такое пипсы и пункты?

Для простоты понимания того, что же такое пункты и пипсы, и чем они отличаются, давайте дадим их упрощённое определение, которое будет понятно всем новичкам:

1 пункт - это минимально доступное изменение цены на 1 десятитысячную (0,0001) при четырёхзначных котировках и на 1 сотую (0,01) при двухзначных котировках.

1 пипс - это минимально доступное изменение цены на 1 стотысячную (0,00001) при пятизначных котировках и на 1 тысячную (0,001) при трёхзначных котировках.

Исходя из определения пунктов и пипсов следует, что  один пункт состоит из десяти пипсов.

Другими словами - если у вас четырёхзначные (или двухзначные) котировки - у вас минимальный тик равен одному пункту. Если у вас пятизначные (или трёхзначные) котировки - минимальный тик равен одному пипсу. При этом под минимальным тиком понимается минимальное расстояние, которое может пройти цена.

Для четырёхзначных и двухзначных котировок (пары, в состав которых входит японская йена) 1 пункт будет равняться величине 0,0001 и 0,01 соответственно, то есть - четвёртой или второй цифре после запятой. Но если речь идёт о пятизначных и трёхзначных котировках, то минимальный шаг изменения цены будет уже 0.00001 и 0.001 (пятая и третья цифра после запятой), и называется он 1 пипс (pip Forex), а 1 пункт будет равняться 10 пипсам.

Вы находите именно то, что хотите. 

Включите логику. Если пункт - это минимальное неделимое изменение цены, то с какого хера он вдруг становится равен каким-то там десяти пупсам? Другими словами, есть и 0,5, и 0,1 пункта. Вы вообще адекватный? Вы вообще понимаете что такое минимальный и неделимый? По всему видно, что ни хрена Вы не понимаете. 

 
предлагаю создать еще одну аналогичную  ветку, на этот раз зерном раздора будет мнение как правильно называть индикатор MACD, маКд или маСд
