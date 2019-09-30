Что Вы подразумеваете под термином пипс (pips) ? При пятизначной котировке. - страница 3

Nikolay Ivanov:
предлагаю создать еще одну аналогичную  ветку, на этот раз зерном раздора будет мнение как правильно называть индикатор MACD, маКд или маСд


Сергей Таболин:

Вы находите именно то, что хотите. 

Включите логику. Если пункт - это минимальное неделимое изменение цены, то с какого хера он вдруг становится равен каким-то там десяти пупсам? Другими словами, есть и 0,5, и 0,1 пункта. Вы вообще адекватный? Вы вообще понимаете что такое минимальный и неделимый? По всему видно, что ни хрена Вы не понимаете. 

Ок, я нахожу, то что мне подходит. Найдите вы, то что подтверждает ваши слова
Nikolay Ivanov:
предлагаю создать еще одну аналогичную  ветку, на этот раз зерном раздора будет мнение как правильно называть индикатор MACD, маКд или маСд

Не актуально. Простая грамотность. Выявлять грамотных и придурков нет смысла, и так всё видно. И если называть предпоследний знак котировки каждый волен как ему заблагорассудится, хоть пипсом, хоть пупсом, хоть чебурахом (хотя не понятно с какого перепуга они навязывают это остальным), то делить неделимое и минимальное на что-то там - верх дибилизма.

Vladimir Baskakov:
Ок, я нахожу, то что мне подходит. Найдите вы, то что подтверждает ваши слова

Пункт - минимальное и неделимое изменение цены. Что Вам ещё не понятно?

 

с точки зрения английского - это синонимы: pip и point. всё остальное - чудачества.

Igor Zakharov:

с точки зрения английского - это синонимы: pip и point. всё остальное - чудачества.

Ну раз это синонимы, какого робота выберете. Делающего 100 пипсов или 100 пунктов в день
 
Vladimir Baskakov:
Ну раз это синонимы, какого робота выберете. Делающего 100 пипсов или 100 пунктов в день

если оба варианта гарантированы, то какая разница? ;)

 

ЭТО ПЯТЫЙ ЗНАК КОТИРОВКИ, но пункт - четвертый...



Igor Zakharov:

если оба варианта гарантированы, то какая разница? ;)

А, удачи
 
Vladimir Baskakov:
А, удачи


А вы какой выберете?

