Что Вы подразумеваете под термином пипс (pips) ? При пятизначной котировке. - страница 3
предлагаю создать еще одну аналогичную ветку, на этот раз зерном раздора будет мнение как правильно называть индикатор MACD, маКд или маСд
Вы находите именно то, что хотите.
Включите логику. Если пункт - это минимальное неделимое изменение цены, то с какого хера он вдруг становится равен каким-то там десяти пупсам? Другими словами, есть и 0,5, и 0,1 пункта. Вы вообще адекватный? Вы вообще понимаете что такое минимальный и неделимый? По всему видно, что ни хрена Вы не понимаете.
Не актуально. Простая грамотность. Выявлять грамотных и придурков нет смысла, и так всё видно. И если называть предпоследний знак котировки каждый волен как ему заблагорассудится, хоть пипсом, хоть пупсом, хоть чебурахом (хотя не понятно с какого перепуга они навязывают это остальным), то делить неделимое и минимальное на что-то там - верх дибилизма.
Ок, я нахожу, то что мне подходит. Найдите вы, то что подтверждает ваши слова
Пункт - минимальное и неделимое изменение цены. Что Вам ещё не понятно?
с точки зрения английского - это синонимы: pip и point. всё остальное - чудачества.
Ну раз это синонимы, какого робота выберете. Делающего 100 пипсов или 100 пунктов в день
если оба варианта гарантированы, то какая разница? ;)
ЭТО ПЯТЫЙ ЗНАК КОТИРОВКИ, но пункт - четвертый...
А, удачи
А вы какой выберете?