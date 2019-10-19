Бьемся за Грааль… хотелось бы знать: а что после??? вообще не представляю, как жить дальше то… - страница 9

Aleksandr Volotko:

Я вот полностью с тобой согласен, охают потом кругом - "форекс тлен", "на форексе не заработать", "лучше сразу пойти на завод" и т.д.

в ЖЭКе тоже норм работать можно на свежем воздухе + физическая работа с метлой + велосипед 

 

грааль у меня... сам собрал, сам протестировал... сам начал на реале... все сам... только так

правда время убииил..... уууу....

 
vostavchiy-iz-ada:

грааль у меня... сам собрал, сам протестировал... сам начал на реале... все сам... только так

правда время убииил..... уууу....

Сам слился. 
transcendreamer:

в ЖЭКе тоже норм работать можно на свежем воздухе + физическая работа с метлой + велосипед 

ха! с велосипедом любой дурак сможет! ты без велосипеда попробуй

 
Aleksandr Volotko:

ха! с велосипедом любой дурак сможет! ты без велосипеда попробуй

ну вот люди даже на коксовом заводе работают и ничего так бодрячком


transcendreamer:

ну вот люди даже на коксовом заводе работают и ничего так бодрячком


я вижу уставшего, безрадостного человека, тящащего за собой какую-то хрень, не пользующегося средствами индивидуальной защиты (при таком-то задымлении воздуха), впрочем вероятнее всего он целенаправленно ними не пользуется, дабы поскорее умереть и больше не мучатся, ибо устал от всей этой бодрости непередаваемо

 
Vladislav Andruschenko:
Сам слился

удивишься... все сделки в + ... все как положено... к новому году релиз..  сигнал выйдет... копия будет стоить 60 000 000р... копи...

 
vostavchiy-iz-ada:

удивишься... все сделки в + ... все как положено... к новому году релиз..  сигнал выйдет... копия будет стоить 60 000 000р... копи...

transcendreamer:

ну вот люди даже на коксовом заводе работают и ничего так бодрячком


Даже тут люди работают

Это "Оренбургская военизированная часть по предупреждения возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов". ВО как...

Я там работал, но в другом отряде. На таких работах не присутствовал.

 
Aleksandr Volotko:

я вижу уставшего, безрадостного человека, тящащего за собой какую-то хрень, не пользующегося средствами индивидуальной защиты (при таком-то задымлении воздуха), впрочем вероятнее всего он целенаправленно ними не пользуется, дабы поскорее умереть и больше не мучатся, ибо устал от всей этой бодрости непередаваемо

по сравнению с трейдером на форексе - это бодрый целеустремлённый человек полный сил и готовый к творческим успехам

хуже трейдера участь только у инвестора хехехе

