Бьемся за Грааль… хотелось бы знать: а что после??? вообще не представляю, как жить дальше то… - страница 9
Я вот полностью с тобой согласен, охают потом кругом - "форекс тлен", "на форексе не заработать", "лучше сразу пойти на завод" и т.д.
в ЖЭКе тоже норм работать можно на свежем воздухе + физическая работа с метлой + велосипед
грааль у меня... сам собрал, сам протестировал... сам начал на реале... все сам... только так
правда время убииил..... уууу....
ха! с велосипедом любой дурак сможет! ты без велосипеда попробуй
ну вот люди даже на коксовом заводе работают и ничего так бодрячком
я вижу уставшего, безрадостного человека, тящащего за собой какую-то хрень, не пользующегося средствами индивидуальной защиты (при таком-то задымлении воздуха), впрочем вероятнее всего он целенаправленно ними не пользуется, дабы поскорее умереть и больше не мучатся, ибо устал от всей этой бодрости непередаваемо
Сам слился
удивишься... все сделки в + ... все как положено... к новому году релиз.. сигнал выйдет... копия будет стоить 60 000 000р... копи...
ну вот люди даже на коксовом заводе работают и ничего так бодрячком
Даже тут люди работают
Это "Оренбургская военизированная часть по предупреждения возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов". ВО как...
Я там работал, но в другом отряде. На таких работах не присутствовал.
по сравнению с трейдером на форексе - это бодрый целеустремлённый человек полный сил и готовый к творческим успехам
хуже трейдера участь только у инвестора хехехе