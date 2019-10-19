Бьемся за Грааль… хотелось бы знать: а что после??? вообще не представляю, как жить дальше то… - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бьемся за Грааль… хотелось бы знать: а что после??? вообще не представляю, как жить дальше то…
Сергей Криушин, 2019.09.16 17:32
Всего проголосовало: 37
Нет, ну понятно, что большинство вообще не представляет как жить с граалем, как и я тоже... не пойдешь же на улицу кричать вот у меня что-то есть из чего можно делать деньги, на самом деле никто не поверит...нужно нанимать какого нито продюсера что ли... на раскрутку безнадежного дела...
Для желающих как всегда что-то посмотреть, такого очень много... только толку мало - на реале ничего не выходит или не дают - не знаю что думать...
Вот еще продолжение верхнего под 40*...вот кому такое дадут вытворять на реале... даже на демо не работает...
Всего проголосовало: 37
Нет, ну понятно, что большинство вообще не представляет как жить с граалем, как и я тоже... не пойдешь же на улицу кричать вот у меня что-то есть из чего можно делать деньги, на самом деле никто не поверит...нужно нанимать какого нито продюсера что ли... на раскрутку безнадежного дела...
Для желающих как всегда что-то посмотреть, такого очень много... только толку мало - на реале ничего не выходит или не дают - не знаю что думать...
ДАВАЙ РИСУЙ ДАЛЬШЕ ( ВЫКЛАДЫВАЙ КАРТИНКИ С МОРЕМ ВОДКИ И БАБАМИ!!!) ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ - МОРЕ ВОДКИ И БАБ - ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ - ТО???
А УЖ ДАЛЬШЕ ПОТОМ ПОРАЗМЫШЛЯЕМ НАД ТВОЕЙ КАРТИНКОЙ РАНЕЕ ПРИЛОЖЕННОЙ ПОСТОМ ВЫШЕ...
Сергей Криушин:
Для желающих как всегда что-то посмотреть, такого очень много... только толку мало - на реале ничего не выходит или не дают - не знаю что думать...
Вот еще продолжение верхнего под 40*...вот кому такое дадут вытворять на реале... даже на демо не работает...
Это подгонка возможно. Нельзя запускать стратегию не проверив на реальных тиках и вне периода оптимизации
Грааль - родиться Родшильдом, т.е. в реальности в чистом виде не бывает.
Это подгонка возможно. Нельзя запускать стратегию не проверив на реальных тиках и вне периода оптимизации
ну это понятно...не запускается такое никогда, просто ради прикола - это же вон же говорят умники - каждый может сделать, только что-то редко могут показать хотя бы ради прикола...
короче всем спасибо, тема закрывается...
Всего проголосовало: 37
Нет, ну понятно, что большинство вообще не представляет как жить с граалем, как и я тоже... не пойдешь же на улицу кричать вот у меня что-то есть из чего можно делать деньги, на самом деле никто не поверит...нужно нанимать какого нито продюсера что ли... на раскрутку безнадежного дела...
Для желающих как всегда что-то посмотреть, такого очень много... только толку мало - на реале ничего не выходит или не дают - не знаю что думать...
Вот еще продолжение верхнего под 40*...вот кому такое дадут вытворять на реале... даже на демо не работает...
это бэктест?
Нет это простой прогон, а что толку от бэктеста...вот то же самое, что дает задержка он и так открывает с задержкой...
почему-то опять мой вариант ответа не предусмотрен (((
почему-то опять мой вариант ответа не предусмотрен (((
это лишний раз подчеркивает оторванность страждущих от реальности
ну не хотят они видеть реальные варианты ответов )