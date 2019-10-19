Бьемся за Грааль… хотелось бы знать: а что после??? вообще не представляю, как жить дальше то… - страница 3

Бьемся за Грааль… хотелось бы знать: а что после??? вообще не представляю, как жить дальше то…

Сергей Криушин, 2019.09.16 17:32

  • 1. море водки и баб –как долго...
  • 2.машины, шмотки, курорты – сорим направо и налево –как долго
  • 3. путешествия без конца – когда за Граалем следить
  • 4.да была бы еще возможность воспользоваться – кто же даст/отдаст
  • 5.уехать на хрен в Америку...
  • 6. повеситься потом от тоски...
  • 7. сразу браться за новый – не бывает долгих Граалей...((
  • 8. мечтать не вредно - сначала нарисуй что-то подобное и покажи...))
Нет, ну понятно, что большинство вообще не представляет как жить с граалем, как и я тоже... не пойдешь же на улицу кричать вот у меня что-то есть из чего можно делать деньги, на самом деле никто не поверит...нужно нанимать какого нито продюсера что ли... на раскрутку безнадежного дела...

Для желающих как всегда что-то посмотреть, такого очень много... только толку мало - на реале ничего не выходит или не дают - не знаю что думать...

Вот еще продолжение верхнего под 40*...вот кому такое дадут вытворять на реале... даже на демо не работает...


 
Сергей Криушин:
ДАВАЙ РИСУЙ ДАЛЬШЕ ( ВЫКЛАДЫВАЙ КАРТИНКИ С МОРЕМ ВОДКИ И БАБАМИ!!!) ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ - МОРЕ ВОДКИ И БАБ  - ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ - ТО??? 

А УЖ ДАЛЬШЕ ПОТОМ ПОРАЗМЫШЛЯЕМ НАД ТВОЕЙ КАРТИНКОЙ РАНЕЕ ПРИЛОЖЕННОЙ ПОСТОМ ВЫШЕ...


 

Это подгонка возможно. Нельзя запускать стратегию не проверив на реальных тиках и вне периода оптимизации

 

Грааль - родиться Родшильдом, т.е. в реальности в чистом виде не бывает.

 
Это подгонка возможно. Нельзя запускать стратегию не проверив на реальных тиках и вне периода оптимизации

ну это понятно...не запускается такое никогда, просто ради прикола - это же вон же говорят умники - каждый может сделать, только что-то редко могут показать хотя бы ради прикола...

короче всем спасибо, тема закрывается...

 
это бэктест?
 
Нет это простой прогон, а что толку от бэктеста...вот то же самое, что дает задержка он и так открывает с задержкой...


 
  • 1. море водки и баб –как долго...
  • 2.машины, шмотки, курорты – сорим направо и налево –как долго
  • 3. путешествия без конца – когда за Граалем следить
  • 4.да была бы еще возможность воспользоваться – кто же даст/отдаст
  • 5.уехать на хрен в Америку...
  • 6. повеситься потом от тоски...
  • 7. сразу браться за новый – не бывает долгих Граалей...((
  • 8. мечтать не вредно - сначала нарисуй что-то подобное и покажи...))

почему-то опять мой вариант ответа не предусмотрен ((( 

это лишний раз подчеркивает оторванность страждущих от реальности
ну не хотят они видеть реальные варианты ответов )

 
Правильного варианта в этом опросе может и не быть, все индивидуально. 
Насчет реальных историй достаточно взять пару известных примеров в прошлом и в настоящем:
- Джесси Левермор, гений биржевой торговли, наколбисивший более 100млн.длр. во время Великой Депрессии, пошел по проституткам, развалил свою семью, забухал, впал сам в дипрессию и застрелился;
- Джеффри Эпштейн, наторговавший в 90/2000х на СМЕ более 0.5млрд. впал в педифильство, и недавно повесился(то ли ьыл повешен) в тюрьме США (https://www.bbc.com/russian/amp/features-49318790).
Так что скорее всего все очень просто: какие у трейдера врожденные есть недостатки - под влиянием крупных денег просто разрастутся и погубят его.


