это с начала года, у меня платный ресурс и я постоянно снимаю или обратно пополняю депозит.
) Чуда не произошло....
А тут чем тупее тема, тем больше ажиотаж ))) Скучает народ в понедельник...
сделал он уже
чисто теоретически я понимаю такую стратегию следующим образом
берем например 10к, делим на 10 частей маржи и мочим каждую часть либо на слив, либо на вывод определенной суммы.
при этом риск - 100% от этой части
весьма и весьма прикольно
но чтобы не совсем усугублять внешний вид баланса, доливать нужно при каждом сливе.
в чем то я согласен с ним...
но инвестировать в такое не стал бы
это единоличная стратегия
Слить подряд 12 месяцев по 100%, в один месяц заработать 200%....
Далее качельки, и только с этого года в прибыли - если считать только этот год.
Конечно, стратегия очень сомнительная....
Просто такая заявка сначала была, такая интрига... )
Развязка тоже впечатлила, конечно, но не в ту сторону)
Unstoppable тема :)
Хотябы отошли от темы про объявление переменной в цикле или до цикла.
Почему-то не могу остановиться смеяться))
тогда скорее всего
nonstop
;)
Наверно тут 90% участников так и не поняли как он торгует, и чтобы всё это объяснить надо много писать. Видимо у него нет возможности описать то что делает.
А он действительно прибыльно торгует. А в результате что получил ?
Вот что.
Начальный депозит: 1900.00 UAH
Пополнение: 707548.69 UAH
Прибыль: 25841.21 UAH
Торгует больше 2.5 лет. Общая прибыль в процентах: ~3.6 % (за 2,5 лет).
Видимо он сам не понимает что показывает.
Что за бред. У меня да депозит в начале был 1900грн, общий результат это - прибыль 25841,21 депозит 709448,69 снятие 735281
Я снял больше чем вложил. Первое время у меня было убыточно, но потом я вернул убытки и вышел в прибыль.
Если взять период год с 21,08,18 по 19,08,2019, то прибыль 83334грн депозит 447300 снятие 540700