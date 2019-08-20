инвестор - страница 7

rau4321:

это с начала года, у меня платный ресурс и я постоянно снимаю или обратно пополняю депозит. 

Ну так замониторьте и это увидят остальные. А пока я только вижу графи непонятно откуда. Кривая ползет медленно вниз, потом доливка.

 
Vyacheslav Nekipelov:

) Чуда не произошло.... 

А тут чем тупее тема, тем больше ажиотаж ))) Скучает народ в понедельник...

 
Alexey Volchanskiy:

сделал он уже

чисто теоретически я понимаю такую стратегию следующим образом

берем например 10к, делим на 10 частей маржи и мочим каждую часть либо на слив, либо на вывод определенной суммы.

при этом риск - 100% от этой части

весьма и весьма прикольно

но чтобы не совсем усугублять внешний вид баланса, доливать нужно при каждом сливе.

 
Renat Akhtyamov:

в чем то я согласен с ним...

но инвестировать в такое не стал бы

это единоличная стратегия

Слить подряд 12 месяцев по 100%, в один месяц заработать 200%.... 

Далее качельки, и только с этого года в прибыли - если считать только этот год.

Конечно, стратегия очень сомнительная....

Alexey Volchanskiy:

А тут чем тупее тема, тем больше ажиотаж ))) Скучает народ в понедельник...

Просто такая заявка сначала была, такая интрига... )

Развязка тоже впечатлила, конечно, но не в ту сторону)

 
Unstoppable тема :)
 
Хотябы отошли от темы про объявление переменной в цикле или до цикла.
 
Почему-то не могу остановиться смеяться))
 
Yevhenii Levchenko:
Почему-то не могу остановиться смеяться))

тогда скорее всего

nonstop


;)

 

Наверно тут 90% участников так и не поняли как он торгует, и чтобы всё это объяснить надо много писать. Видимо у него нет возможности описать то что делает.

А он действительно прибыльно торгует. А в результате что получил ?

Вот что.

Начальный депозит: 1900.00 UAH

Пополнение:  707548.69 UAH

Прибыль:  25841.21 UAH

Торгует больше 2.5 лет.  Общая прибыль в процентах:  около  3.6 %  (за 2,5 лет).

Видимо он сам не понимает что показывает.

 
Что за бред. У меня да депозит в начале был 1900грн,  общий результат это -  прибыль 25841,21 депозит 709448,69 снятие 735281

Я снял больше чем вложил. Первое время у меня было убыточно, но потом я вернул убытки и вышел в прибыль.

Если взять период год с 21,08,18 по 19,08,2019, то прибыль 83334грн депозит 447300 снятие 540700

