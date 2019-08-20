инвестор - страница 2
Это круто. Больше двух лет и каждый месяц свыше 20%. Создавайте сигнал на этом сайте. Там в графике прироста игнорируются снятия и пополнения и у Вас получится красивый график доходности.
Похожий сигнал за два месяца набирал около 200 подписчиков (это я Машковцевых, кто в курсе). Даже по минимальной цене в месяц будете зарабатывать около 5000 у.е. К тому же инвесторы начнут на Вас сами выходить.
ой, ну не надо планы строить человеку
стейт показывает обратное
Если система не может быть воспроизведена в роботе, значит допущений слишком много. Значит и системы не существует. Сделки проводятся по интуиции и различными способами трейдер объясняет себе почему что-то сделали в определенной время.
На такой график инвесторы точно не пойдут. Интересно, что нужно было рассказывать, чтоб получить в управление 870 баксов при таких результатах торговли!?
дайте почту я вам скину результаты
всем ответ: по вопросу взять кредит в банке. я из Донецка ДНР Украина. у нас кредит можно взять по 15% в месяц, я всегда и брал, пока не нашел клиента. А как создать "сигнал на этом сайте?
Вверху раздел "Сигналы", там кнопка "Создать сигнал". Перед этим обязательно прочтите Правила. В левой части страницы есть ссылка на них
график то убыточный, в чем прикол ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
инвестор
rau4321, 2019.08.19 09:06я его не правильно сформировал. я с депозита постоянно снимаю деньги. вот по-этому такой график. если интересно могу скинуть на почту мои результаты
вот когда выводят деньги, то график падает, а когда вводят - растет
никак иначе не сформируешьи тем более нам, уж не надо здесь заливать за уши
и я о том же.. бред какой-то...