Ну, что-то нереальное.....
Если сигнал не центовый или демо, нужен статус продавца. А его можно и три недели ждать, вон в соседней ветке жалуются. Так что замониторить, не для всех быстро.
Да, кстати, верно.
Ну, похоже на реал просто так сразу и не взглянешь, с сайта. Печаль...
Как автор говорит - вэлком в ЛС тогда.
Мониторинг он заведет запросто. Просто подписка не будет разрешена до момента получения статуса продавца...Добавлено: он, кстати, завел. Но лучше бы не заводил...
А-а. Ну, может быть. Не вижу его сигнала.
Добавлено. Через профиль увидел
Братья, однофамильцы или шизофрения?)
Присоединяйтесь..) вариант на Ваш выбор)
Да, выходит на него только через профиль.
По сигналу: чет номер счета может не тот ввел, не?...
От этого аж в глазах зарябило. Это инвесторам предложение?..
Ну, да. Я ожидал, что заявления с 2017 торгую в прибыль, будет примерно как эта картинка без учета последнего месяца.
Сложно будет на его сигнал найти подписантов и инвесторов.
Зато как он всех нас собрал тут в ожидании чуда ) . Мне это напомнило