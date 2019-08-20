инвестор - страница 4

Vyacheslav Nekipelov:

Ну, что-то нереальное.....


99% что не появится он в мониторинге, найдёт кучу причин, но не покажет
То же интересно мониторинг посмотреть )))
 
Братья, однофамильцы или шизофрения?)
 
Vasiliy Pushkaryov:

Если сигнал не центовый или демо, нужен статус продавца. А его можно и три недели ждать, вон в соседней ветке жалуются. Так что замониторить, не для всех быстро.

Да, кстати, верно. 

Ну, похоже на реал просто так сразу и не взглянешь, с сайта. Печаль...

Как автор говорит - вэлком в ЛС тогда.

 
Vyacheslav Nekipelov:

Да, кстати, верно. 

Ну, похоже на реал просто так сразу и не взглянешь, с сайта. Печаль...

Как автор говорит - вэлком в ЛС тогда.

Мониторинг он заведет запросто. Просто подписка не будет разрешена до момента получения статуса продавца...

Добавлено: он, кстати, завел. Но лучше бы не заводил...
 
Yevhenii Levchenko:

Мониторинг он заведет запросто. Просто подписка не будет разрешена до момента получения статуса продавца...

Добавлено: он, кстати, завел. Но лучше бы не заводил...

А-а. Ну, может быть. Не вижу его сигнала.

Добавлено. Через профиль увидел

Yevhenii Levchenko:
Братья, однофамильцы или шизофрения?)

Присоединяйтесь..) вариант на Ваш выбор)

 
Vasiliy Pushkaryov:

Добавлено. Через профиль увидел

Да, выходит на него только через профиль.


По сигналу: чет номер счета может не тот ввел, не?...

От этого аж в глазах зарябило. Это инвесторам предложение?..

 
Yevhenii Levchenko:


Добавлено: он, кстати, завел. Но лучше бы не заводил...

Ну, да. Я ожидал, что заявления с 2017 торгую в прибыль, будет примерно как эта картинка без учета последнего месяца.


Сложно будет на его сигнал найти подписантов и инвесторов.

 
Vyacheslav Nekipelov:

От этого аж в глазах зарябило. Это инвесторам предложение?..

Зато как он всех нас собрал тут в ожидании чуда ) . Мне это напомнило


