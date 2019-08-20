инвестор - страница 5

Инвесторы от такого мониторинга будут в восторге..
 

А теперь, дорогие друзья, давайте взглянем для ясности картины

на скриншот графика прироста опубликованного ТС сигнала....

omg

Vasiliy Pushkaryov:


Сложно будет на его сигнал найти подписантов и инвесторов.

Эт да...

А кто в курсе, Машковцев еще рулит, не могу найти?
 
Vasiliy Pushkaryov:

Зато как он всех нас собрал тут в ожидании чуда ) . Мне это напомнило

) Чуда не произошло.... 

 
Petr Baskakov:

Присоединяйтесь..) вариант на Ваш выбор)

Однофамильцем и братом точно не могу стать, выходит выбора нэт...
 
Vladimir Baskakov:
А кто в курсе, Машковцев еще рулит, не могу найти?
На предыдущей странице скрин с его сигнала. 23% слил за раз и написал в новостях, чтобы не переживали, так как сигнал все равно в плюсе.
 

***

Одно только это вызовет у инвесторов приступ непроизвольного смеха

Vasiliy Pushkaryov:
На предыдущей странице скрин с его сигнала. 23% слил за раз и написал в новостях, чтобы не переживали, так как сигнал все равно в плюсе.

Понятно, что-то он долго людям голову морочит. У них же с брокером такая любовь была, все ему прощал

 
Evgeniy Zhdan:

Одно только это вызовет у инвесторов приступ непроизвольного смеха

у моего клиента счет открыт в gerchik & co. 

 
rau4321:

***

Если в этом году появилась уверенность в торговле, спустя два года уничтожения баланса,

то лучше бы просто открыли новый счет.

Зачем пугать людей такими показателями?


Но а вообще, похоже, что идет работа "на всю котлету" и наврятли найдется много "смелых" инвесторов для такой торговли.

Раза в три снизьте риски - уже будет смотреться по-другому. 

