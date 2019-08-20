Инвесторы от такого мониторинга будут в восторге..

инвестор - страница 5
А теперь, дорогие друзья, давайте взглянем для ясности картины
на скриншот графика прироста опубликованного ТС сигнала....
Сложно будет на его сигнал найти подписантов и инвесторов.
Эт да...
Зато как он всех нас собрал тут в ожидании чуда ) . Мне это напомнило
) Чуда не произошло....
Присоединяйтесь..) вариант на Ваш выбор)
А кто в курсе, Машковцев еще рулит, не могу найти?
***
Одно только это вызовет у инвесторов приступ непроизвольного смеха
На предыдущей странице скрин с его сигнала. 23% слил за раз и написал в новостях, чтобы не переживали, так как сигнал все равно в плюсе.
Понятно, что-то он долго людям голову морочит. У них же с брокером такая любовь была, все ему прощал
у моего клиента счет открыт в gerchik & co.
***
Если в этом году появилась уверенность в торговле, спустя два года уничтожения баланса,
то лучше бы просто открыли новый счет.
Зачем пугать людей такими показателями?
Но а вообще, похоже, что идет работа "на всю котлету" и наврятли найдется много "смелых" инвесторов для такой торговли.
Раза в три снизьте риски - уже будет смотреться по-другому.